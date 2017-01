Winter Mirage – az év első nagy goapartyja a Dürer-kertben

6 megosztás Facebook Twitter

Az Y-Production és a Goa.hu hónapról hónapra a Dürer-kertbe hozza a goa/psytrance legnagyobb neveit. Decemberben a szilveszteri Normafa NYE és a Psychedelic Adventures köthető a nevükhöz, Csak a 2016-os őszi sorozatot nézve, mint Etnica, Mr. What, Spirit Architect, Ritmo, Tristan, Avalon, vagy a dark színtéren mozgó Kindzadza, Furious és az Oxidaksi Az általuk szervezett rendezvényeken a psy zenék majd minden alstílusa külön teremben szólal meg (mindig kiváló hangrendszeren) és arra is külön ügyelnek, hogy minden bulin egyedi, csak arra az alkalomra készült dekorációk és vetítések legyenek, így minden party teljesen egyedi tematikára épül.

Nagyszínpad – a progresszív-psytrance jegyében

A Dürer-kert nagytermében ezúttal a psytrance progresszívnek nevezett nagy irányzata kap főszerepet. Gyökerei a késői kilencvenes évekig nyúlnak vissza. Ez az az időszak, amikorra a goa eljutott a világ minden szegletébe, ezáltal minden földrész és ország hozzá tudott tenni valami egyedi jellemzőt a stílushoz. Főleg Németországban és Skandináviában lett népszerű az új irány, ami ötvözte az ezeken a területeken ezidőtájt különösen népszerű house- és technozenék felépítését és hangzását az akkoriban egyre közkedveltebb goatrance-szel, kialakítva így egy a „klasszikus” goához mérten lassabb és technósabb műfajt. A manapság progpsy néven emlegetett műfaj sokaknál afféle „kapudrogként” működik, mára a pszichedelikus trance legnépszerűbb alfaja lett, olyan elóadőknak köszönhetően, mint Talpa, Ritmo, Perfect Stranger, Vini Vici és Sesto Sento, hogy csak a manapság legnevesebbeket említsük.

A hazai dj-vonalat ezen a színpadon az egyik szervező Y-Productiontól annak vezetője, Hruscsov, illetve a nemrég Ozora-nagyszínpados fellépőnek megszavazott Psyletzky, míg a másik szervezőtől, a Goa.hu-tól Boohna, valamint Görgő képviseli. Emellett az amúgy hitechet és darkpsy-t játszó, szintén magyar Insector ad progpsy-liveactet Abrion néven.

Ám ezen az estén a legnagyobb durranás kétségkívül: Ticon, a svéd Filip Mardberg és Fredrik Gilenholt alkotta projekt. A két úr egészen fiatal kora óta az elektronikus zenéért él-hal, a közös munkát pedig több mint húsz éve, 1995-ben kezdték meg, a Ticon pedig hivatalosan 1998-tól fut.

A projekt zenei világa a kezdetektől karakteres: a goa alapjait ötvözték technós,, repetitív hangzással, a tempót kissé lelassították, és az egész így már néhol szinte house-os hangzású lett, így hamar rá is sütötték a progresszív címkét. Ez az új irány (meglepetést nem okozva) főleg a gyökereit adó német és skandináv partykon és zenelejátszókban lett igen hamar népszerű, az első kifejezetten erre építő producerek is erről a környékről származnak.

A “progresszív psytrance-nek” elnevezett irányzat rövid időn belül komoly közönséget szerzett magának, hogy egyre többen foglalkoztak vele, egyre többen rajongták körül a tábortűz körül, így hamar a pszichedelikus trance harmadik nagy “országává” vált, az ősi, “szubkultúra-alapító” goatrance és az abből kinövő, keményebb és gyorsabb fullon-psytrance mellett.

A Ticon tehát ennek a stílusnak az egyik első úttörője, sőt mondhatjuk, hogy egyik alapítója lett, olyan illusztris előadók társaságában, mint például a szintén svéd Atmos és a Vibrasphere. Első igazi albumukat a ’98-as alapítás után viszonylag későn, 2001-ben jelentették meg Rewind címmel; ez és az ezt követő három album (a 2003-as Aero, a két évvel ezutáni Zero Six After, illetve 2008-as [2am]) egyaránt a progresszív-psy egyik akkori vezető kiadójánál, Digital Structures kiadónál jelent meg. Ezeken a lemezeken nem mellesleg meglehetősen kisérleti jellegű zenék is hallhatók, nem csak vegytiszta progpsy.

A kissé jelentőségét vesztő Digital Structures-t otthagyva a psytrance egyik legnagyobb és legrégebbi kiadójához, a progiban azóta élenjáró Iboga Recordshoz szerződtek. Itt 2011-ben jött ki az I Love You, Who Are You? című duplaalbumuk, melyet azonban öt év kihagyás követett. A két úr természetesen nem unatkozott ezalatt sem, hiszen rengeteg fellépésük volt (köztük persze Ozorán is többször).

És ezzel elérkeztünk a 2017-be, melynek közvetlen előzménye a tavaly októberben megjelent Mirage album, mely mostani budapesti lemezbemutatójuk névadója is. Ezen kilenc vadiúj számot kapunk, mindegyik lendületes, táncos, nagy elszállásokkal, és azzal a jellengzetes Ticon-hangzással, mely az elmúlt tizenhat évben jellemezte őket.

A nagyterem másik külföldi vendége a másik élvonalbeli progpsy-kiadó, a Hommega Records kötelékébe tartozó Animato, aki még sosem járt hazánkban, de a fellépését mindenki nagyon várja már. Ő Izraelből érkezik hozzánk, ahol a goa/psy olyan szinten népszerű, hogy szinte még közrádióból is az folyik… Animato tehát szintén a progi vonalat hozza, néha ugyan elhajlik a klasszikusabb psytrance irányába, de túlzott keménykedésre, gyorsulásra tőle sem kell számítani, viszont kifejezetten elszállós dolgokat pakol. Ticon-hoz hasonlóan szintén live-val készül bemutatni hamarosan megjelenő Harmonize című albumát, ami az első albummegjelenése is egyben.

Dark Stage

Az előbb elmített keménykedésre itt kell számítani. Ennek felelősei hazai részről Organic Spirit, Chemical Spoon, Alchimechanics és a nagyteremben is zenélő Insector lesz. A külföldi vendég itt Yara, aki Venezuelából származik, ám jóideje Spanyolországban lakik, és legfőbb célja, hogy megmutassa a világnak, a csajok is tudnak olyan eszement kemény zenét játszani, amitől tátva marad a szánk. Forestben és darkpsyban utazik főleg, amit elég különlegessé tesz az a dél-amerikai dzsungelhangulat, amivel megspékeli. Természetesen a hölgy is liveacttel készül, és neki is hamarosan lemeze jelenik meg a közeljövőben.

Alternative Stage



Ez hagyományosan a lazább, de szintén hipnotikus-pszichedelikus zenék színtere, főleg minimállal és lazább technókkal operálva. Az Y-Production képviseletében itt játszik majd Botond, a Goa.hu-tól pedig Jame Cage. A többi fellépőt a Madcity adja, ők Gra3o, Woody és Hiboo, akik allstarshow keretében együtt is fognak zenélni, ezt a produkciót Szegedi Timi vokáljával egészítik ki – mindez így együtt mindig nagyot üt.

Dekó, vizuál



Goabuli lévén ez majdnem ugyanannyira fontos, mint maga a zene. Az efféle stílusgyűjtő psypartykon egy ideje már minden egyes bulira teljesen egyedi színpad-dekorácíó készül; a tavalyiakat például a decemberi hasonló buli, a Psychedelic Adventures (http://koncertblog.reblog.hu/forest-terem-es-para-halu-a-psychedelic-adventures-on) előtt az összeset együtt is meg lehetett nézni egy kiállítás keretében Most is a már bevált csapat, a Psyplanet, a Zumart Deco és a Triptonix készíti külcsínt, míg a vizuálért, vagyis a vetítésért Sonia és a Gonzo Visuals a felelősök.

