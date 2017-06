Teljes a SONUS Festival 2017 lineupja!

0 megosztás Facebook Twitter

A 2017-es, horvátországi Sonus Festival fellépőinek sora olyan nevekkel egészült ki, mint Âme, Magda, és Raresh.

“5 Days | 5 Nights | 5 Years of Sonus Festival” – szól a soron következő ötödik kiadás szlogenje. Az öt augusztusi éjszaka programja immár teljes. Agoria, Kristian Beyer (Âme), Dense & Pika, Raresh, Ian F., Magda, Mimi, Steffen Deux és Valentino Kanzyani DJ-szettjel készül, Guti, Ivan Komlinovic, és a Floorplan (azaz Robert Hood és Lyric Hood) pedig live performansz formájában lesz jelen. De ott lesz persze a már korábban bejelentett Sven Väth és Margaret Dygas is.

A fő rendezvény mellett öt “boat party” is lesz a Sonus égisze alatt, melyek szintén augusztus 20. és 24. között zajlanak majd. A fellépők között ott lesz XLR8R (Rødhåd, Meat), tINI And The Gang (tINI, Ian F) és Jesus Loved You (Valentino Kanzyani) is.

A Sonus Festival 2017 helyszíne a Pag-sziget Zrce Beach elnevezésű tengerpartja lesz, a teljes lineup is elérhető.