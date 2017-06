Szevasz, Terrace! – Elrajtol a Track-szezon

9 megosztás Facebook Twitter

A hétvégén rajtol a Track-szezon, nem akármilyen bulival, és nem akármilyen helyen, ugyebár. Hisz’ mégiscsak egy jó dunaparti open-air! Megszólal Track Terrace két főkolomposa is.





Ahogy búcsút vettünk a tavasztól, egy rövid időre a Cinema Hallt is el kell engednünk, ezzel a rutinosabbak számára nem mondunk újat. Sokunk kedvenc helye jól megérdemelt pihenéssel és regenerációval tölti a nyári szezont, mely úgyis inkább a szabadtéri bulizásról szól. Aggodalomra persze semmi ok, a Cinema Hall stábja nem engedi el a törzsközönség kezét idén sem; nem maradnak hely nélkül a minőségi szórakozás és a minőségi zene hívei.



A főváros legnívósabb szabadtéri szórakozóhelye, a Lágymányosi-híd budai lábánál fekvő Track Terrace már első, 2014-es évadja során bebizonyította, hogy a gyönyörű dunaparti panoráma és a jó levegő, valamint a következetesen színvonalas rendezvények sorozatával és a városi open-air műfajában kimagaslóan jó hangtechnikájával valóban megállja a helyét, sőt, egészen egyedülálló és mértékadó helyszín Budapest éjszakai életében.





A hely azóta is folyamatos megújulás és fejlesztés alanya, évről-évre egyre jobb körülményekkel és szolgáltatásokkal várja vendégeit, a rendezvényekről nem is beszélve. Az idei szezonban is – többek között – olyan csapatok készülnek komoly, fajsúlyos rendezvényekkel a teraszra, mint például a The Debut és a Legendary Moments.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ezen – a könnyűzenei koncertek közönsége számára inkább Barba Negra Track néven ismert – helyen tulajdonképpen Budapest vezető e-zenei klubja és vezető koncertklubja találkozik. Érdekes összefonódásnak lehettünk hát szemtanúi az elmúlt évek során, amiről meséljenek maguk a főszereplők: a Cinema Hall és a Barba Negra programigazgatóit, azaz Kiss Krisztiánt és Pócsik Istvánt kérdeztük.



Hogyan találtatok egymásra? Kinek az ötlete volt?

K: 2014 nyarán elérkezettnek láttuk az időt, hogy a Cinema Hall ne vonuljon nyári szünetre és júniustól szeptemberig is szervezünk a szabad ég alatt. A Kopaszi-gát és környéke egyik kedvenc budapesti övezetünk, hosszú évekig szerveztünk itt havi rendszerességgel partykat, így rendkívül örültünk, hogy a környéken leltünk rezidenciára. Azon a nyáron nyitotta meg kapuit a Barba nyári helyszíne, és pillanatok alatt egymásra találtunk.

Hogyan egyeztethető össze egy koncerthelyszín az e-zenei partykkal? Hosszú idő alatt alakult ki köztetek a szimbiózis?



I: Ha csak arra gondolunk, hogy a fesztiválok is több műfaj szerelmeseit szolgálják ki, akkor máris megvan a válasz. Más-más stílusok, másként mozgatják meg az embereket, így nem érnek össze a koncertek és az elektronikus partyk, így gyakorlatilag minimális a surlódás, nincs is. Azt merem mondani, hogy az első pillanattól kezdve tökéletes összhangban működnek az olyan estéink, ahol mindkét stílus képviselteti magát.

Egy ekkora komplexumot hány ember keze munkája tart össze?

K: Egy nappal és annak estéjén a rendezvények méretétől függően akár 60-70 szorgos kolléga is tevékenykedhet itt.

Tavalyhoz képest milyen fejlesztéseket eszközöltetek a helyen? Mire számíthat az a veterán “tracker”, aki idén is kilátogat majd?

K: Minden évben újítunk: idén a VIP-részleget és a vizuált fejlesztettük. De ezeken felül még sok komfortos meglepetéssel készülünk.

I: A színes programkínálat mellett számos újítás is történt a szórakozóhelyen. A külföldi produkciókhoz igazodva számos ponton megtörténtek a színpadtechnikai fejlesztések, ezen kívül jelentősen megújultak a szolgáltató részlegek is. A régi idők lenyomatai már a múlté, új, modern pultfelületek, tágasabb, könnyebben megközelíthető vizesblokkok várnak mindenkit. Színpadhoz közelebbi területre költözött a VIP-terasz, a nézőtér pedig teljesen új borítást kapott.

Az elmúlt évekhez képest sokkal színesebb a zenei paletta a Track Terrace-on. Ebben a szezonban mely szervezőcsapatokkal dolgoztok együtt?

K: A Cinema Hallban már megismert csapatokkal dolgozunk együtt itt is: The Debut, Legendary Moments, I Love Deep, Prime FM, idén kiegészülve a Cre8tion, a Sound of Cream és a Next Level csapatokkal, valóban igen széles a zenei kínálat.

Rengeteg őrületes bulit és nagy koncertet tartotok, remek fellépőkkel; melyik koncert, illetve party sikerült a legjobban, melyikre vagytok a legbüszkébbek?

I: Az elmúlt években jónéhány igazán nagy, külföldi produkció megfordult a Barba Negra Trackben. Azt gondolom, hogy önmagában minden ilyen program nagy öröm, hiszen a külföldi szemlélet és munkamorál megtapasztalása nagyon komoly tanulópénz, sokat lehet ellesni. A mérce, hogy melyik sikerült a legjobban, szintén sokféle lehet, hiszen nézhetjük a létszámot, amit mindig reálisan kell kezelni, de lehet mérőszám a hangulat is. Szakmailag nagy álom és öröm az amerikai Dream Theater volt, de hangulatát tekintve összességében a 2016 júniusi Kowalsky-buli volt számomra a csúcs, ahol a kellemetlen időjárás ellenére is fantasztikus hangulat volt, csodálatos közönséggel!

K: A legjobban sikerült party szerintem eddig a Lee Burridge – Cinematiné after volt.

Az idei szezonban mely bulikat várjátok személy szerint leginkább?



K: Egyelőre nem tudok választani, leginkább a nyár minden pillanatát!

I: Kétségtelenül a Gojira és a Mastodon koncertek, amiket nagyon várok, hiszen nem játszottak még nálunk, így új arcokkal ismerkedhetünk meg, de nekem személyes kedvencem Jamie Winchester, aki idén újra Hrutka Robival zenél együtt, ők szeptember 14-én lépnek fel a Track-ben.

Ezek után nincs más hátra, csak még egy pillantást vetünk arra a bizonyos szezonstartra, mely zeneileg egy igazán hiánypótló rendezvény lesz. A Legendary Moments csapata felkérte egy-egy hosszú táncra azt a két embert, akik így ketten együtt egyként testesítik meg a progresszív house hagyományainak, jelenének, és jövőjének eszenciáját. Bizony, Quivver & Kintar all night long! – hangzik a szlogen, amit úgy is kell érteni. Június első szombatja kétségkívül ínyenc éjszaka lesz a proghouse rajongói számára, ahol a minőségi előételt is két – hazai – legenda, Slam Jr. és Kühl tálalja elénk. Szóval hát … szevasz Terrace!!! Kösz, hogy jössz.