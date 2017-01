Savlekötő ajánlott

8 megosztás Facebook Twitter

Az acidhouse és acidtechno élő legendája lép ismét magyar ugarra, ám a tavalyi Ozora Fesztivál-os fellépése után, most egyből két fellépéssel ünnepli az acid negyedévszázados évfordulóját. A Legendary Moments szervezésében kezd a mester február 10-én egy extra hosszú szettel a Cinema Hallban, és a Corvinra is átcsábították egy ráadást tolni, így mindkét helyszínt, időpontot preferálók el tudják dönteni, hol és mikor szeretnének becsatlakozni az egyedülálló savazásba. Amely hírt egyébként a HVG is lehozta.

Összeállítottunk egy top10-es listát kedvenc számainkból – ezen keresztül az is bepillantást nyerhet a maesztró terjedelmes repertoárjába, aki esetleg túl fiatal lenne a korai savak leképzéséhez. Ha végignyomod velünk az estét, azért egy levél Quamatelt hozz magaddal!

A lista

10. Plexus – The Cactus Is Saved!

Egy 1991-es gyöngyszem, de ez már igazi acid techno a javából. Igazi Roland303-hangzás, mely jól illusztrálja, milyen lehet, amikor macskák próbálják túlnyávogni egymást esténként a sikátorokban a félig lerágott csirkecomb fölötti küzdelemben.



9. BBE – Seven Days and One Week

A BBE Top másik aliasa, mely két óriási slágert termelt ki 1996-ban. Ez a szám gyakorlatilag minden listát meghódított, volt, hogy órán belül háromszor lement az MTV-n, és ugye ha valamit ennyiszer hallasz, előbb-utóbb tutira a füledbe mászik. Persze lehet, hogy csak a csajszi varázsolt el a videóból, már nem tudjuk.



8. Age of love – Age of love (Emmanuel Top-remix)

Ez ugyan „csak” egy remix, ám aktív szerepet játszott az eredeti végleges formájába öntésében is a mester, hiszen ekkortájt épp a Dikki Recordsnál dolgozott, ahol a belga duó felvette minden idők legelső trance-számát. Mondjuk eme savasított áirat lényegesen időtállóbbnak bizonyult az eredetinél.



7. Emmanuel Top – Acid Phase

1994-es acid-himnusz, egyike a legnagyobb számainak. A megfázott béka-féle füttyögést minimum kétezer számba csempészték bele azóta.



6. Plexus – Raw Mission

Ahogy a címe is mutatja, nyers, mint a frissen kiásott burgonya, viszont már nagyszerűen gyúrja egybe a korai technot, a darkos EBM-et (Electronic Body Music) és a ’90-es évek RAVE mozgalmára jellemző hangulatot.



5. Emmanuel Top – Fusion

Amikor először hallottuk, Zrínyiként rohantunk ki a teremből, de szerencsére aztán hamar visszazavart egy olyan beszélgetés, amit nem lehetett csak úgy otthagyni. Végül nem bántuk meg, mert amilyen monotonon kezdődik, annál jobban esik a feloldozás.



4. Emmanuel Top – Tone

Egy szerény 142 bpm-es szeleteléssel indít, és közben éteri szintihangokkal bombáz, majd belép a savas csavarás. Ez a szám csak akkor esik le, ha voltál már voltál igazi acid-buliban, ahol überhangerőn feszült valami hasonló a dobhártyáidnak. Ha még nem, kurvagyorsan pótold!



3. Emmanuel Top – Radio

Szintén 1995, mint az előző, és szintén a saját Attack Recordsnál publikált nóta. Sötét, helyenként nyomasztó, baljós – pont, mint a Petőfi mostanában… Emmanuel előre látta, mi lesz a magyar rádiókkal 2015 után!



2. Emmanuel Top – Turkish Bazar

Az egyik legsúlyosabb acid-szám evör. Az már csak haba tortán, hogy Jim Morrison is belebeszél. Ja, és ráadásul azt mondja: „The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.” És persze ez a Black Polished Chrome című The Doors-számban van ám. Kevesen toltak többet a jó öreg Jimnél, így valószínűleg ennek így nagyon passzolnia kellene, de igazából rohadtul nem passzolnak. Mindegy. A szám a tökéletesen megírt acid house iskolapéldája, egy himnusz, amire egy egész generáció szocializálódott, és egy egész korszakot felölel.



1. Emmanuel Top Live on Ozora

Már leírni is jólesett, hiszen ez így egy sorban még ütősebb, mint külön. És meg is történt! Tavaly nyáron. A neten csupán (videókat tekintve) ez a húszperces szösszenet van, és aki nem volt ott, most pótolhat – már a negyedik percben beúsznak a savas ütemek. A hangminőség nem az igazi ugyan, de ha ott voltál, nagyon visszavisz, ha pedig nem, érdemes klubkörülmények között adni neki egy, vagy mindjárt két esélyt!



A partyk

A hosszú éveken át fellépést sem vállaló mester most először lép föl magyarországi klubban, és mindjárt egyből kettőben is. A Cinema Hallban Kühl, Andras Bader, Duel és az Acid Boogie Tribe-on késő ősszel hatalmas szettet pakoló Beta nyitja a sort, majd éjfél körül kezd Emmanuel Top, aki kb négyórás szettet kanyarít. Végül a szintén francia Fred Hush zárná a sort, de ekkor még egy Bernathy Zsiga Live is van előttünk. Fontos részlet 🙂 A Corvinos aftert David Mole es Andras Toth vezeti föl Emmanuelnek, és persze itt is Fred Hush követi, majd valamikor délután kettő körülig a magyar szcéna nagyjai tartják életben a bulit. Még pár jegy maradt, szóval, érdemes nem sokáig vacillálni! A normál jegyek négyezerért kaphatók, a vipek pedig hétezernél tartanak, a minden kaja-piával megspékelt All Inclusive-jegyek pedig tizenhárom ropiba fájnak. A Corvin-afterre pedig mindössze kétezerért juthatsz be.

