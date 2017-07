PLÁZS: Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

1 megosztás Facebook Twitter

Nem hagy cserbe: július 28-án most már tényleg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kartel az időjárás miatt elmaradt júniusi koncertjét pótolja be most pénteken a leggengszterebb gengszter és csapata. A Wellhello pedig július 29-én tér vissza a PLÁZSra, hogy ismét elnöki buliban részesítse annak közönségét.

Legutóbb Szent Péter sajnos nem volt kegyes a PLÁZS közönségéhez, ez azonban nem riasztja el Ganxsta Zolee-t és csapatát, senki sem menekülhet előlük, úgyhogy július 28-án bepótolják az elmaradt koncertet. Ganxsta Zolee és a Kartel a legdurvább gengszter rappel ijesztgetik a lányos anyukákat, és hozzák lázba mindenhol a közönséget immáron több mint két évtizede. A rap színtér hazai urai idén nyáron új számlistával, régi, nem játszott közönségkedvenc darabokkal és sok újrahangszerelt számmal vágtak bele a fesztiválszezonba. A döglégy és csapata fergeteges bulit ígér és azt, hogy a PLÁZSon is Dől a lé, azaz lenyomják készülő lemezük legfrissebb, témájában és hangzásában is a kezdeteket idéző számukat. A gengszterek előtt két ifjabb, de egyáltalán nem kispályás formáció zsírozza meg a hangulatot a New Era Hungarynek köszönhetően: Essemm és a BSW . A buli ágyúk 1000 Ft-ért dörrennek, ráadásul, ha az előző buliról nem váltottad vissza a belépődet, akkor egy 1000 Ft-os italkupont kapsz a belépés mellé

„Hány kép fér még bele a nyárba?”, kérdezi a költő, a nyári koncertnaptárba pedig még mindenképpen ott díszeleg a Wellhellonál a PLÁZS, amire a tavalyi év egyik legjobb koncertjeként emlékszik vissza a csapat. „Mikor először felkértek minket tavaly, odáig voltunk a helyszínért, mert végre van a Balatonon egy hely, ahol élőzene és fesztiválpörgés van, nem egy disco helyszín. Nagyon örülünk, hogy kitartott a PLÁZS, mi már nagyon várjuk a koncertet” – meséli a Wellhello, akik nemrég jelentették meg listavezető, Odaút című friss számukat. A dal a rövidesen megjelenő Zsáner lemez egyik felvezető darabja, amiről augusztus közepén hallhatjuk legújabb, a Régi szőke című dalukat. A friss szám elmondásuk szerint hangszerelésében és hangulatában picit eltér majd a megszokottól, de továbbra is igazi „Wellhellos” mű lesz. A zenekar minden koncertszezon előtt összeül és gondosan ala kítják ki az aktuális setlistet, valamint áthangszerelnek egy-egy dalt is, de koncertről-koncertre nincs idő átvariálni a dalokat. Ennek ellenére vallják, hogy minden koncert más és más és minden egyes alkalommal a soron következő számukra a legfontosabb buli, amire őrült energiákkal készülnek. A mostani PLÁZSos bulira ráadásul extra fényekkel várhatjuk a zenekart a Balaton partjára.

Siófok, itt kezdődik a Balaton és ezúttal is érdemes már délután a vízparton kezdeni, ugyanis nemcsak a kánikula miatt lesz forró a hangulat: napközben a FitBalance Beach Body versenyén dől el, kinek van a legszebb fürdőruhás teste. A hölgyek és urak versenye után pedig a Wellhello elnöki koncertje teszi fel az estére a koronát.