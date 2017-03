“Mintha a Fabric nyitott volna meg fölöttünk” – party az Airbnb-kecóban

0 megosztás Facebook Twitter

A világjárók számára az Airbnb rendszerint a gyors, egyszerű, és olcsó szálláslehetőségeket jelenti, ám Canonburyben néhány turista ideiglenes nightclubot rendezett be a szálláskereső portálon kibérelt lakásba.



A The Islington Gazette híradása szerint az ideiglenes lakók mindezt kizárólag a szomszédság bosszantására eszelték ki. Mindenről gondoskodtak, ami egy klubhoz kellhet: DJ, kidobó, hangtechnika, stb. A bérlők belépőjegyeket is szedtek az egyhálószobás lakásba özönlő partyzóktól, akik rövid időn belül több mint kétszázan lettek, s már az utcán is buliztak, mielőtt a megtépázott idegrendszerű szomszédok kihívták volna a rendőröket.

Mintha futballszurkolók lepték volna el a környéket – nyilatkozta az egyik közvetlen szomszéd, akinek állítása szerint ez volt “élete legrosszabb éjszakája” – hangosabb volt a zene, mintha a saját nappalimban szólt volna!

Miután a helyi önkormányzat emberei képtelenek voltak megfékezni a hepajt, hajnali három táján megérkezett a rendőrség is, ám az embertömeg létszámát figyelembe véve úgy döntöttek, megvárják az erősítést. Az alsó szomszéd értesítette a lakás tulajdonosát is, aki épp nem tartózkodott az országban, és azt nyilatkozta, rémes érzés volt, hogy képtelen bármit is tenni az ügyben.

Mintha fölöttünk nyitott volna meg a Fabric – mesélte a szomszéd – csak a szüntelenül pumpáló basszust hallottuk, és láttuk, ahogyan egy srác DJ-eszközöket cipel föl.

A rendőrség végül fél ötkor kezdte meg a party felszámolását, miután reggel hatra csönd is lett a környéken.