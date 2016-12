A nagysikerű tavalyi ’city festival’ után (beszámolónkat ITT olvashatjátok) itt is az idei folytatás!

A már hatodik alkalommal megrendezésre kerülő esemény a tavalyi, szinte az egész belvárost tánctérré alakító fesztivál után úgy tűnik, hogy idén is folytatják ezt a koncepciót, megismételve a tavalyi fesztivál sokszínűségét.

A november 4-6 közötti hétvége fő eseményeit ezúttal is az Akváriumban Klubban fogják megrendezni, ugyanakkor a kiegészítő programok egy része is itt kap majd helyet.

Hogy mit is jelent a ’city festival’, azt tavaly már megtapasztalhattuk. A fesztivál már nem csak az elektronikus zenéről és a bulizásról szól, hanem teret ad kiállításoknak, divateseményeknek, gasztro- és techprogramoknak, valamit filmvetítéseknek is.

Pontos időbeosztást, részletes programokat az Electronic Beats weboldalán és a Facebook eseménynél lehet követni.

Ami a főbb zenei részt illeti, november 4-én és 5-én így néz ki a bontás az Akváriumban:

Péntek:

Changing Gey

Fran Palermo

Bat For Lashes

Florian Meier

Floating Points

Julio Bashmore

Szombat:

mïus

Brandt Brauer Frick

Is Tropical

Subotage

KiNK

Ripperton

És hogy mi is lehet tudni az idei húzónevekről dióhéjban?

A brightoni Natasha Khan 2006 óta adja ki zenéit Bat For Lashes név alatt. Az elmúlt 10 évben 4 stúdióalbuma jelent meg, melyek közül az első kettőt, a ’Fur And Gold’-ot és a ’Two Suns’-t Mercury-díjra is jelölték. Zenéit olyan előadók munkáihoz szokták hasonlítani, mint Björk, Cat Power, Tori Amos, vagy éppen Kate Bush. Legújabb albuma idén július 1-én jelent meg ’The Bride’ címmel.

A Floating Points névbe nem volt nehéz belefutni az elmúlt években. Sam Shepard dj, producer és társalapítója az Eglo Records-nak is, ahol 2009 óta jönnek ki kislemezei. Szenvedélyes jazz rajongó, illetve ő a vezetője a 16 személyes Floating Points Ensemble-nek. Debütáló albuma tavaly jelent meg ’Elaenia’ névvel. Alább egy személyes kedvencem tőle:

Julio Bashmore-nak a világ minden táján vannak már rajongói. Az olyan trackek, mint az ’Au Séve’, ’Battle For Middle You’ és a ’Peppermint’ mind-mind hozzásegítették ahhoz, hogy gyorsan elismert név legyen a house műfajon belül. Első EP-je, (ami saját nevét viseli) rögtön a Claude VonStroke által vezetett Dirtybird kiadónál jött ki. Első stúdióalbuma 2015-ben jelent meg ’Knockin’ Boots’ címmel.

Az Is Tropical angol formáció (hmm, eddig minden fellépő angol J ) 2009-ben indult, akkor trióként, később bővült a csapat még egy személlyel. A számaik az elektronika, az indie pop és az alternatív rock határain egyensúlyoznak. Első albumuk ’Native To’ címmel a Kitsuné gondozásában jelent meg még 2011-ben, a legújabb pedig idén látott napvilágot ’Black Anything’ néven.

Ha valakit, akkor KiNK-et biztosan nem kell még nagyon bemutatni. 🙂

A Szófiából érkező úriember óriási karriert tudhat maga mögött az elmúlt 10 éves pályafutása során, mostanra az egyik legkeresettebb producer és remixer vált belőle. Live set-jei során (mint ami nálunk is lesz) gyakran adja oda a közönség kezébe valamelyik kontrollerét, és valós időben építi be szettjeibe a közönség játékát. Már csak azon kell izgulnunk, hogy elég közel engedjenek minket a pulthoz!

A már említett kiegészítő programokért kattintsatok az eseményre, a leírásban megtalálhatjátok a pontos helyszíneket és időpontokat, szerencsére idén is rengeteget találni belőlük!

A jegyértékesítés már elkezdődött, külön a napokra és az eseményekre is meg lehet váltani őket, ehhez linkeket a Facebook esemény leírásában találtok!

Érdemes mihamarabb megvenni, hiszen a tavalyi Electronic Beats mindkét napjára ki kellett tenni a sold out táblát, valószínűleg idén sem lesz ez másként!

Telekom Electronic Beats Festival Budapest