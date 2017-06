LSB & MC DRS: Angel’s Fall – Marcus Intalex emlékére

0 megosztás Facebook Twitter

Az MC DRS és LBS alkotta brit duó egy közös megjelenéssel tiszteleg vasárnap elhunyt kedves barátjuk, Marcus Intalex emléke előtt. Az ‘Angels Fall’ generálta bevételek Marcus Kaye családjának támogatását szolgálják.

Delroy Pottinger, azaz MC DRS és jóbarátja, Luke Beavon, avagy LSB közös produkciója május 30-án jelent meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt közös barát Soul:r nevű kiadójánál.

A Trevino, illetve Marcus Intalex művésznevek mögött is tevékenykedő Marcus Kaye vasárnapi halálhíre egy emberként rendítette meg az elektronikus zene világát. Közeli barátai – a Soul:r labelhez köthető művészek LSB és DRS – nem sokáig nézték tétlenül a szomorú eseményeket. Az ‘Angels Fall’ letöltéseiből érkező összegek 100%-ban Marcus édesanyjának, illetve barátnőjének támogatására, a váratlan kiadások fedezésére szolgálnak.

A Soul:r közleménye szerint:

“Amíg összedugjuk a fejünket, hogy miként is tiszteleghetnénk igazán méltóképpen Marcus élete és zenéje előtt, addig is bemutatjuk DRS and LSB legújabb közös szerzeményét, amely tökéletesen összefoglalja és kifejezi pillanatnyi gondolatainkat.”

Az ‘Angel’s Fall’ tetszőleges összegért megvásárolható és letölthető a Soul:r Bandcamp-oldalán.