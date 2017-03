Klasszik progi? Nem retróbuli! – A Legendary Moments háza tája

0 megosztás Facebook Twitter

Aki jobb híján csak programajánlókból és Facebook-meghívókból ismeri a Legendary Moments bulikat – melyekre egy elismerő biccentés kíséretében gyorsan nyom egy jólnevelt „érdeklődést”, ám végül valami mindig közbejön neki – még akár tévedésben is leledzhet, amint az évek és a rendezvénysorozat égisze alatt egymás után felsorakozó, nagybetűs legendákra gondol.

A Legendary Moments viszont nem szeretné, ha „a régi nagyok” illusztris listája elhomályosítaná a tényt: ezek nem retróbulik ám! Egyik headliner sem azzal a céllal érkezett a rendezvénysorozatba, hogy csupán a hőskor klasszikusaival dédelgesse a párás szemmel visszaemlékezők szívét, de nem ám. Épp ellenkezőleg!

A Legendary Moments olyan elektronikus zenei sorozat, amely stílusfüggetlenül emlékeztet mindannyiunkat a legszebb zenei élményeinkre, emellett töretlenül ünnepli az ezekből is táplálkozó, mindmáig frissülni képes zenét, annak művelőit, meghatározó alakjait. Sosem az volt a cél, hogy elhozza hazánkba a house műfaj Madame Tussaud-féle panoptikumát. A széria nem a hanyagul csak „klasszik” névvel illetett, hőskorbéli progresszív house hangzást, hanem a mára már e legendás pillanatokban is gyökeredző, velünk együtt élő és lüktető – nagyon is eleven – house-t képviseli.

Komoly mérföldkőnek tekinthető a honi színtér életében, hogy októberben elsőként hozta Magyarországra Hernan Cattaneo Sudbeat kiadójának hivatalos showcase –ét egy igazi nemzetközi kavalkáddal, két teremben és tizenhárom órában. Olyan nevekkel, mint Pedro Aguiar, Chicola, Mariano Mellino, vagy Graziano Raffa, akik ráadásul mindannyian ekkor álltak első ízben magyar klub pultja mögött.

A szervezők továbbra sem hagynak fel az új arcok felvonultatásával, hiszen március negyedikén a Sudbeat mellett a Renaissance, Hope, Perspectives Digital, Armada, Perfecto, Global Underground, és Black Hole Recordings labelekhez is kötődő amerikai titán, Darin Epsilon, valamint Hernan mester honfitársa, Fernando Ferreyra mutatkozik be a magyar közönségnek. Őket a szokott módon a hazai élvonal képviselői kísérik majd, azaz East Cafe / Gábor Kaszás, Andras Bader aka Andre, Goyes, Erich Von Kollar, és nem utolsósorban a partysorozat legújabb rezidense, DMP aka Robert R. Hardy.

Reisz Róbert azonban nem csak a Legendary Moments életébe hoz új színt, hanem a lemezboltokba is: első saját szerzői albuma a március eleji rendezvényen debütál a Deep Music Produsctions gondozásában, melynek előzetese itt hallgatható meg:

Robi hamarosan argentin turnéra indul, de nem maradnak el az európai fellépések sem; Amszterdam és London mellett Észtország is szerepel az útitervben.

Az újdonságok sora azonban itt még nem ér véget: a Legendary Moments háza tájának legfrissebb híre a Frisky Radio hivatalos magyarországi bemutatkozása is. A több mint 16 év alatt már intézménnyé nemesült egykori san franciscói rádióstream a történelem első olyan feliratkozásos alapú, online rádiószolgáltatásának számít, amely – hús-vér, hozzáértő kurátorok által – gondosan összeválogatott, igényes programot kínál. Elismertsége ennek megfelelően a fogyasztói oldalon és a szakmában is egyaránt példátlan, hiszen a Frisky brand már nem csak egy szolgáltatásrendszert, vagy érdeklődési kört fémjelez, hanem kétségkívül mértékadó szereppel is bír. A nagyszabású májusi rendezvény részletei az alábbi Facebook- eseménynél követhetőek: