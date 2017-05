John Graham aka Quivver, a progresszív ezer arca

0 megosztás Facebook Twitter

Na jó, nem ezer. Tulajdonképpen ez egy best of.

Kevés olyan arc van a house-ban, akinek mindvégig ennyire feltűnően hibátlan a munkássága. John Graham-et senkinek sem kell külön bemutatni, ha máshogyan nem is, Quivver fedőnéven mindenki beleszeretett már legalább egy trekkjébe, legalábbis, aki fogékony a progresszív house harmóniáira.

A több művésznevet is használó brit titán persze nem csupán azért kiemelkedő egyénisége a house-nak, mert minden zenéje kompromisszummentesen minőségi, összetett, technikás cucc, hanem azért is, mert roppant hitelesen lubickol mindenféle műfajokban. Facebook-névjegyén a Műfaj-rubrikában ez olvasható:

“Alternative • Electronic • House • Progressive • Progressive House • Tech House • Techno”

Nos, mi a fentieket azzal kommentálnánk, hogy Mr. Garahm mindemellett ezer közül is felismerhető, unikális hangzással bír. Ezt alátámasztandó, összeválogattuk a kedvenc Quivver vegyesvágottunkat.

Itt van például 1994-ből az A&M-en megjelent Twist & Shout, ami igazán ízlésesen szemlélteti, hogy karrierje elején is markánsan egyedi elképzelése volt az épp csak szárnyait bontogató, szigetországi progresszív house-ról. könnyen lehet, hogy egy globális ‘Best of Quivver’ – felmérésen rögtön nyerő is lenne:

Egy évvel később már talán szükségtelen is volt a kérés, miszerint: ‘Believe in Me’ , hiszen Graham ekkorra már a legnagyobb ígéretek közé tartozott.

Az ‘And She Does’ original mixe se kutya, de talán az alternative mix hozza jobban azt a sajátos komplexitást, amibe oly könnyű beleszeretni, ha épp a megfelelő körülmények között futunk bele. Mindezt persze az épp egyre felkapottabbá váló, egyre egyformább “építkezős” házak között képzeljük el kontextusban!

Már ennyiből is könnyen észrevehető, hogy az összetett melódiák és az epikus szerkezetekkel egyidőben a groovy, funkos, breakes beütésű témázások sem állnak távol Quivvertől, és mindennek igazi esszenciáját kapjuk a ‘Daylight’ című tökélyben.

Figyelem, ekkor már 2003 környékén járunk, azaz “a hőskorban”, a kínálat egyszersmind előnyére terebélyesedett, s némiképp fel is hígult. Graham, ha csak megmozdítja a kisujját, kb. máris körülrajongják a kritikák, de ő nem áll le, mindig finoman emel a lécen. Ha már esszenciát emlegettünk, nos, a Four Fatties EP-k talán mindmáig eklatáns példái a producer sokszínűségének. Emlékszünk, mekkorát ment a ‘Reddies’ nevezetű csoda akkoriban?

Ugyanitt a Spittin’ Funk lüktető funkja a vokál- és gitár-hangmintákkal akár meg is törhetné a tipikus progis, terjeszkedő hipnózist, de végül mégis az van, hogy gyönyörűen eggyéolvadnak, az egyik legjobb Quivver produktumot létrehozva ezzel.

Még egy óriásklasszikust megengednénk magunknak, ez a majd’ tíz perc is úgy kezdődik, hogy bármi lehet még belőle. És lesz is. Bármi.

Ha már ezerarcúságra hivatkoztunk, íme, egy huszárvágással itt egy erős váltás, a 2016-os All Fall Down EP címadó dala. Szó szerint dala; vigyázz, vokálos melankólia következik némi indie és IDM beütéssel. John Grahamhez méltó ízléssel és zsenialitással komponálva, persze. Természetesen.

És hogy mire lehet számítani tőle most, hogy lassan nyakunkon a nyár legkomolyabb partyfelhozatalát ígérő Track Terrace nyitóbulija? Nos, ott Quivver-nek az egész estét mindössze az Ibizán rezidenskedő, ifjú argentin zsenivel, a Sudam Recordings-góré Kintar-ral kell majd megosztania, így bőven lesz ideje elmesélnie nekünk, amit szeretne.

A warmupról a hazai nagykutyák, Slam Jr. és Kühl gondoskodnak majd, egyéb részletek a buli Facebook-eseményén, illetve ITT, a Legendary Moments oldalán.