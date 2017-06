Hat darab érv, amiért jó a Duna-parton bulizni

4 megosztás Facebook Twitter

Komoly megfontolások eredménye következik:

1. Jó a levegő, legalábbis a Budapest belvárosában megszokottnál érezhetően jobb. A friss szellő egyébként is alapértelmezett felszerelés arrafelé, ezért még akkor is jó a levegő, ha épp melletted gyújt rá a tízfős indiai programozó matematikus-csoport kollektíve, vagy épp az orrod előtt várakozik egy pizzafutár-Trabant, járó motorral. Vagy annyira elbambulsz az esti Duna gyönyörében, hogy melletted húznak föl egy gyros-bódét. Kivel ne fordult volna már elő, ugye?

2. Nem kell minden egyes cigizés miatt meccselni, hogy hová menjünk, ki jön ki, hol lesztek, itt megvársz, hogy jutunk oda, át a tömegen, te hülye vagy, de nem lehet piát kivinni, tudod, maradok táncolni, és jaj, ne már megint, hát most jöttünk be. A ruhád sem lesz annyira cigiszagú, meg úgy egyáltalán, semmilyen szagú sem. Perszonálhigiéné és dunai nyári fuvallat. Ütős kombó. És különben is, jó a levegő, még akkor is, ha 1. pont.

3. Úgy vagy a városban, hogy nem érzed magad a városban. Hogy ez mire jó? Semmire. És mégis jó. Épp mint a cigizés, igaz? Sakk-matt. Bizony, nyilván mindenki érezte már azt a bizonyos tök jó, ’turista vagyok a saját hazámban’ – érzést. És nyilván megfigyelte mindenki, hogy ezt leggyakrabban a Duna-parton érzi így. Ahogyan azt is, hogy valamiért nagyon klassz így bulizni, picit máshogyan engedi el magát az ember. Hogy mi a megfejtés? Nincs megfejtés, nem ez a lényeg.

4. A máshol meg nem kapható szabadság-érzésért. Jó, túloztunk, nyilván megkapható az másutt is, de az összes ilyen másutt határozottan messzebb van tőled, mint a Duna-part. Ráadásul többnyire a zene is tré ezeken a helyeken, sok esetben annyira, hogy nincs is. Szóval?

5. Máshogy szól a zene. Itt most a jobban-ra gondolunk, de azért ahhoz tenni is kell ezt-azt, hogy valóban így legyen. Nem, nem neked, hanem a szórakozóhelynek. Nyilván oda mész, ahol erre (IS) odafigyelnek. Mindenesetre szabadtéren zenét hallgatni és táncolni, érted … nem kell ezt tovább magyarázni, na.

6. Mert menő. Bocs.