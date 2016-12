Ezen a hétvégén rendezik a hatodik Electronic Beats fesztivált Budapesten, főbb eseményeinek pedig ismét az Akvárium Klub ad otthont.

A fesztivál átfogóbb ajánlóját ezen a linken találjátok, a szombat éjszakai felhozatalt azonban különösen erősnek gondoljuk, így gondoltuk szentelünk neki egy külön írást is.

Ahogy már értesülhettetek róla, az éjszakai eseményeket is külön bontásban kínálja nekünk a rendezvény. Mindkét napon 19:30-kor nyílnak a kapuk, kezdésnek koncertekkel és live előadásokkal, hogy 0:30-tól kezdődően lebonthassuk a házat.

Szombaton az éjszakai órákban ehhez Raphaël Ripperton, KiNK és a hazai vonalból Subotage lesz a segítségünkre, hogy biztosan sikerüljön is.

Ripperton számomra már 2006-ban beírta magát a kedvencek közé, mikor James Holden kiadójánál, a Border Community-nél megjelentették a ’Big City / Dark Water’ EP-jüket a Mirko Loko-val közös Lazy Fat People név alatt. Egészen pörgős producer, idén is már 4 kislemeze jelent meg csak Ripperton név alatt. Itt is egy viszonylag friss Boiler Room szett:

Az est nagyágyúja természetesen KiNK lesz, akiről már a fesztiválajánlóban is megírtuk, hogy elképesztő sikernek örvend a szcéna és a közönség köreiben is, legyenek azok akár saját trackjei, akár remixei.

A live set-ek során szívesen adja a közönség kezébe valamelyik kontrollerét, és ezeket azonnal, élőben be is építi a fellépésébe. Az alábbi videón pl 8:50-nél is ez történik!

Subotage-nak sem kell már bizonygatnia semmit.

A hosszú évek alatt kiderült, hogy remekül szelektál, mindig eltalálja, hogy éppen mire van szüksége a közönségnek. Tavaly is óriásit zenélt a szombat hajnali órákban! Emlékszem 5-ig volt kiírva a buli, de olyan lassan akartak csak megindulni az emberek, hogy kb 30-40 percet kellett még játszania.

Ez is szépen mutatja, mennyire meg tudta tartani a külföldi fellépők után a hangulatot., remélem idén is ő zárja a nagytermet!

Érdemes nézni az esemény Facebook oldalát, rengeteg nyereményjáték van folyamatosan, ahol sima vagy akár páros belépőket lehet nyerni, tetszőlegesen választható napra!