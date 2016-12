Régóta ránkfér egy rave. Az a fajta, amit a tüchtigre nyalt klubok, a túl világos fényeikkel egy ideje már hátralöktek a sorban. Ahol olyan szellemben adhatjuk át egymásnak mosolygó arcainkat, ahogyan tették azt ma már tisztes családapa brit elődeink a 90-es évek elején. Ahol a techno még maxiőszinte volt, az acid pedig nem csak egy hangzatos szó, hanem rozsdás, büntető rotyogás.

Nem is találhattunk volna autentikusabb helyszínt a Supersonic Technikumnál, ahol egykor ez tényleg így működött – és ahol nem mellesleg a legelső bulinkat rendeztük meg éppen tizenegy éve.

És találtunk két olyan arcot is, akik megadhatják a módját. A frankfurti születésű, ma már Berlinben élő Monoloc, aki a techno és a house között félúton elképesztő energiákat bír felszabadítani – most jön ki a lemeze a Rodhad-féle Dystopianon -, és a Drumcode kiadó holland generálisa, akinek képességeit jól jelzi, hogy olyanoknak remixelhetett, mint Moby, Johannes Heil vagy a Kollektiv Turmstrasse.

Ha ez nem döngeti meg fémesen a decembert, akkor semmi.

▅▇█▓▒░ Casino RAVE: Monoloc, Bart Skils ░▒▓█▇▅

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/254311221638453/

Fellépők :

Technokunst Hall:

Monoloc (NEW ALBUM: THE UNTOLD WAY, Dystopian, Berlin)

https://www.facebook.com/Monoloc-Official-201082819932424/

https://soundcloud.com/monoloc-smallroom-music

Dork (Technokunst)

Isu (Technokunst)

Sinko (Casino Bangkok)

https://www.facebook.com/sinkonvc/

https://www.mixcloud.com/sinkoz/

Casino Hall:

Bart Skils (Drumcode, Amsterdam)

https://www.facebook.com/djbartskils/

https://soundcloud.com/bart-skils

Bernáthy Zsiga

https://www.facebook.com/BernathyLive/

https://www.mixcloud.com/bernathy/

https://soundcloud.com/bernathy

Dr. Zoidberg (Casino Bangkok)

https://www.facebook.com/Dr.Noiseberg/

https://www.mixcloud.com/doktorzoidberg/

Nils (Casino Bangkok)

https://www.facebook.com/nilsmusic.hu/

https://www.mixcloud.com/nilshu/

Subotage (Casino Bangkok)

https://www.facebook.com/subotagenvc/

https://soundcloud.com/subotage

https://www.mixcloud.com/subotage/

Crisis Hall:

Bronks

https://www.facebook.com/bronkshattan/

https://soundcloud.com/bronksi

Crisis Sound System (extended)

https://www.facebook.com/crisisbp/

https://soundcloud.com/crisis-sound-system

Wedding Acid Group

https://www.facebook.com/Wedding-Acid-Group-131201150227046/

Helyszín :

Supersonic (1032 Budapest, Fényes Adolf utca 28.)

Jegyek :

Earlybird: 2500 HUF

Második kör: 3000 HUF

Jegyek kaphatók a Központban (1075 Budapest, Madách Imre út 5.) és az Aktrecordsban (1066 Budapest, Ó utca 35.) valamint a Resident Advisoron (https://www.residentadvisor.net/event.aspx?900170) illetve a Oneticket (https://oneticket.hu/casino-rave-monoloc-bart-skils-120) oldalán.

Info:

https://www.facebook.com/casinobangkok

https://www.facebook.com/yukbudapest/