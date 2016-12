Patrice Bäumel-t és Darius Syrossian-t után Alex Niggemann az a művész, aki a Balance mixsorozat következő részéért felelős.

Alex Niggemann munkáját leginkább mély, rejtélyes dallamokkal lehetne leírni. Saját kiadóval rendelkezik (AEON), de nem mellesleg olyan neves kiadóknál is jelentek meg zenéi, mint a Watergate Records, a Poker Flat Recordings vagy Sasha Last Night On Earth-je.

Alex így mesélt a mixről: “Fontos volt számomra, hogy ‘új’ dalokat kreáljak minden egyes átmenetnél. Számomra egy ‘mixtape’ mindig is erről szólt; elkerülni az egyértelmű változásokat és fúziót generálni a zenék között, megtartani a hangulatot, így a hallgató nem észleli, hogy mikor is jön be az új zene, a változást majd csak pár perccel később veszi észre.”

Hallgassátok meg az alábbi mini mixet, hogy mire is számíthattok a következő Balance mixtől.

A “Balance presents Alex Niggemann” november 13-án jelenik meg világszerte.

Tracklist:

1. TVA – Radio Camaldoli Stereo

2. Andrea Oliva – Empty Lips

3. Dark Sky – Rainkist (Trevino’s Heartbeat Remix)

4. Gui Boratto – Joker (Dave DK Mix)

5. Ricardo Tobar – Garden (Daniel Avery Remix)

6. Alex Niggemann feat The Shadow Self – Hurricane (Club Mix)

7. Trikk – Volta

8. Dubspeeka – SK4

9. Baikal – Pelican’s flight

10. Philipp Stoya – Rula

11. TVA – Stolen Jacket

12. Speaking Minds – Monongahela (Denis Horvat Remix)

13. MUUI – Rsrsrs

14. Aril Brikha & Sebastian Mullaert – Illuminate

15. Valent – Crisis of Faith

16. Etapp Kyle – Opto

17. Alex Niggemann – Divergent

18. Antigone – Blue Note

19. Ø [Phase] – Astryx