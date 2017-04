AirSound – új korszak egy legendás helyen – Go!Diva interjú

20 megosztás Facebook Twitter

A nyugati végeken már fogalommá vált AirSound csapata klubest-sorozatot indít Budapesten, a hamarosan 20 éves Supersonicban . Az esemény kapcsán annak headlinerét is megszólaltattuk.

Sonic, Supersonic, Supersonic Technicum, KVLT, Yuk, a vörös, a kék, ki hogyan ismeri, de az biztos, hogy mindenki ismeri, aki 1998 óta nem teljesen fogalmatlanul téblábol a nagy magyar éjszakában, különösképp, ha nem hagyja hidegen a techno. Vagy a metál. Vagy az indusztriál. Bizony, lassan immár kerek húsz éve, hogy ez a hely van nekünk. Volt neki úgynevezett fénykora is, épp a honi partykultúra hajnalán; aki technón nőtt föl, a legrosszabb esetben is hallomásból azért ismeri. Voltak ugyanis kevésbé kedvező évek a klub fennállása során, jó ideig elektronikuszenei rendezvény csak mutatóba fordult meg az egykor oly alapnak számító, legendás helyen, így egy kvázi-generációnak kissé kiesett a látóteréből. Épp ezért egyesek számára meglepő lehet, hogy a Sonic 1998 óta töretlenül nyitva áll és tárt karokkal várja a rendezvényeket, s azok látogatóit; továbbra is, technótól a metálig. Számos átalakulás ide, kisebb-nagyobb jelentőségű paradigmaváltások oda, az öreg Bernáth/y Zsiga örökségének helye a fővárosi klubok egyik legkitartóbbika, s nem mellesleg – két évtizede szakadatlan – underground kulturális olvasztótégely. A tavalyi év óta határozott és látványos nyitást figyelhettünk meg a létesítmény gyökereit jelentő techno irányába, hiszen Budapest legjelentősebb promotercsapata, az NVC is visszatalált a klubba a Casino RAVE -vel, ahogyan az újoncok között legjobban prosperáló Budapest in the dark is, valamint itt indult útjára Magyarország első, deklaráltan dark techno és dark psy klubestsorozata, a FLTH is.

Ebbe a vonulatba csatlakozik be most a soproni AirSound csapata is, akiket országszerte az évente a Meidl reptéren megrendezésre kerülő Skyfield open air bulik révén ismert meg a közönség, hiszen olyan fellépőket láttak vendégül, mint például a rendkívül népszerű Luigi Madonna , Philipp Straub , Harvey McKay , vagy a zseniális dark techno ikon, Björn Torwellen . A szervezők célja a kezdetektől fogva az volt, hogy a nyugat-dunántúli technoszerető közösség összekovácsolása mellett az egész honi színteret meg tudják szólítani rendezvényeikkel. E folyamat legfrissebb fejleményeként egyeztek meg a budapesti underground elektronika hagyományőrzőjével – a Sonic klubbal -, hogy április hetedikén közös erővel beindítsák AirSound Club Night fedőnevű estsorozatukat a fővárosban. Két termes felállásban terveznek, hiszen – amint a kezdetektől fogva, úgy jelenleg is – kiemelt fontosságot tulajdonítanak a magyar technoszíntér feltörekvő tehetségeinek, a kisebbik színpad révén támogatást és fellépési lehetőséget biztosítva számukra.

Már rögtön a felütés is erős lesz, hiszen a szervezők csapata egyik régóta dédelgetett, közös kedvencét hívta meg a vastagbetűs kategóriából: Go!Diva teszi tiszteletét a Sonicban, Hollandiából. A lenyűgöző kisugárzású hölgyemény nyilván nem ismeretlen a honi technorajongók számára, hiszen Danielle Godiva sajátos megközelítésű, a techno számos arcát egyazon produkcióban bemutató, dinamikus, felvillanyozó, egyszerre kedves és sötét szettjeinek világszerte kiemelt helye van a közönség szívében.

A szervezőkkel egyeztetve feltettünk pár kérdést Daniellenek a közelgő rendezvény kapcsán. Go!Diva-interjúnk következik:

Mikor és hogyan lépett be életedbe a zene?

Mindíg is nagy zene rajongó voltam. Sok felvételt készítettem a kazettás magnómmal és egy mikrofonnal is a rádió, ill. TV-adásokból. Mivel nagy rajongója voltam az MTV Party Zone című műsorának és jellemzően későn értem haza, édesapám a saját idejéből áldozott rá, hogy felvegye nekem a showt. Aztán később, 1991 környékén kezdtem el az igazi lemezek gyűjtögetését.

Milyen régóta vállalsz szerepet az elektronikus zenei szcénában?

1994-ben alapítottunk egy csapatot a hardcore berkein belül a barátaimmal itt Hollandiában, de egy idő után leálltunk vele. Majd 2000 környékén birtokomba jutott egy PlayStation-játék, amivel zenéket lehetett írni csak úgy szórakozásból. Aztán 2009-ben kaptam két lemezjátszót és elkezdtem összemixelni a lemezgyűjteményem darabjait, de máig sem tudnám megmondani, hogy az korábban miért nem tettem ezt meg… Ne is kérdezzétek, mert nem tudok választ adni rá. Ezután hamarosan egymás után érkeztek a zenélési lehetőséget partikon és fesztiválokon is, majd 2010 vége felé nekiálltam a komoly produceri munkának is, az Ableton Live DAW-programmal.

Miért kezdtél el elektronikus zenét játszani? Mi a célod vele?

Mikor összeállt a lemez kollekcióm, arra gondoltam jobb lenne össze is mixelni azokat ahelyett, hogy csak hallgatom és gyűjtöm őket. Az egyik barátomnak voltak lemezjátszói és úgy éreztem, ki kell próbálnom; akkor ébredtem rá, hogy van tehetségem a lemezekkel való munkához és a zenéléshez.

Melyik volt a legemlékezetesebb rendezvény ahol felléptél?

Sok klassz helyen megfordultam már partikon és fesztiválokon is. Mindegyiknek meg volt a maga hangulata. Ha meg kell neveznem párat, akkor kiemelkedően kellemes emlékeim például az olaszországi Acuto Elektronikus Zenei Fesztiválról, a montreali Circus Afterhoursról, vagy a stuttgarti Discostoffból, és természetesen a berlini Tresorból vannak.

Mik a terveid, projektjeid a jövőre nézvést?

Először is befejezem azt a rengeteg remixfelkérést, amit kaptam. Van még hátra néhány, például Cortechs-nek és a Dandi & Ugo duónak is dolgozom remixén, majd ha ezekkel kész vagyok, megint a saját alkotásaimra fogok koncentrálni. Mindemellett szeretném elindítani a saját kiadómat is, a Weevil Records-ot, bár ennek még kell egy kis idő, hogy kiforrja magát a koncepció, de úgy érzem, hamarosan el tudom kezdeni a munkát e téren is.

Mely szavak a legjellemzőbbek a saját zenei világodra vonatkozóan?

Sötét.

Van példaképed?

Ó, sokan vannak… The Advent, Industrialyzer, Extrawelt, Max Cooper, Prodigy, Aphex Twin, csak hogy párat említsek.

Egyébként mit csinálsz a szabadidődben?

Sok időt töltök el a produceri munkával. Amióta krónikus ízületi gyulladást diagnosztizáltak nálam 2006-ban, sok számomra kedves dolgot már nem tudok úgy csinálni mint régen. Ilyen például a biciklizés, és a sok mozgással, nagy igénybevétellel járó szabadidős-, ill. sporttevékenységek. 2009-ben a munkámat is elvesztettem emiatt, azóta minden időmet a zeneszerkesztésnek, zenehallgatásnak szentelem, szóval egy alapvetően rossz dolog mégiscsak sok jó irányba fordult.

Az AirSound Club Night sorozatindító bulijáról további naprakész infókat, jegyinformációkat, és egyéb részleteket a Facebook-esemény oldalán találhatsz.