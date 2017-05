A Frisky Radio Budapestre látogat

0 megosztás Facebook Twitter

Kétségtelenül legendás pillanatok tanúi lehetünk majd Magyarország első Get Frisky! buliján, a budapesti Cinema Hallban, május tizenharmadikán. A Legendary Moments háza tájának legjelentősebb aktuális house-közeli híre a Frisky Radio hivatalos magyarországi bemutatkozása a brooklyni fenegyerek Brian Cid és az ukrán géniusz Stas Drive hazai debütálásával, ahol az élő legenda Moshic mellett a Frisky-vezér Ingo Vogelmann is személyesen tiszteletét teszi majd a pultban.

A több mint 16 év alatt már intézménnyé nemesült, egykori san franciscói rádióstream a történelem első olyan feliratkozásos alapú, online rádiószolgáltatásának számít, amely – hús-vér, hozzáértő kurátorok által – gondosan összeválogatott, igényes programot kínál. Elismertsége ennek megfelelően a fogyasztói oldalon és a szakmában is egyaránt példátlan, hiszen a Frisky-brand már nem csak egy szolgáltatásrendszert, vagy érdeklődési kört fémjelez, hanem kétségkívül mértékadó szereppel is bír, sőt, talán nem túlzás a house fellegvárának nevezni.

A májusi showcase zenei kínálata mind a Frisky Radio, mind pedig a Legendary Moments megszokott nívóját tükrözi: Brooklyn technójának levegőjét szívta magába Brian Cid, ami érdekes megvilágításba helyezi, némiképp értelmezi is zenéjének egyedi hangzását, melyre bizonyára sokan régóta vágytak élőben is átélni. Stas Drive-ot sokan az európai színtér legaktuálisabb zsenijének tartják, mely egyebek között a Benetton-plakáthoz hasonlatos, színes zenei világának is köszönhető. Ha valaki, akkor ő bármelyik pillanatból legendát képes csinálni. A progresszívhouse-ikon Moshic-kal és a Frisky-alapító Ingo Vogelmann-nal kiegészült, figyelemreméltó külföldi kontingens mellé a Legendary Moments méltó és különleges hazai kísérettel is készül, melyet egyelőre meglepetésként tartogat.

Online jegyvásárlás: http://legendarymoments.hu/ticket/

Hardcopy jegyvásárlás: Vinyl & Wood – Wesselényi utca 23.

Nonstop info: +36205162089

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/268859306887396/

Frisky: https://www.facebook.com/friskyRadio/

Kapcsolódó zenei tartalom