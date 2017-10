Dr. Zoidberg: Sunshine Jones szerelmes levele egy 30 éves MIDI-szekvenszerhez

3 megosztás Facebook Twitter

Bezonyám, idén kereken 30, azaz harminc éves a jobb napokat is megélt Alesis talán valaha legyártott legidőtállóbb és legjobb hangszere. Ha most ezen felszaladt a szemöldököd: Nem, nem nyitok vitát róla, én igenis hangszerszámba veszem a szekvenszereket, még akkor is, ha klasszikus értelemben véve nyilván nem is azok, persze, igazad van. De miért is ne? Na, ugye,

Namost, igazából nem is Sunshine Jones, és az ő szerelmeslevél-sorozata nekem itt a lényeg a sztoriban, hanem A Gép. Viszont, többnyire azokba a gépekbe szerelmes ez a figura is, amelyekbe tulajdonképpen mi, többé-kevésbé hozzáértők mind, nagy egyetértésben szerelmesek vagyunk. Ha egyik-másikba nem, az csak a véletlen műve lehet, hogy elkerült minket egyik-másik szerkezet pőre zsenialitása. Ezt csak azért mondom, mert fogok még írni jópárról ezek közül, kvázi sorozatosan hivatkozni fogok Sunshine Jones-ra, de távol álljon tőlem, hogy ez valamilyen szinten is őróla szóljon. Pontosabban, mindössze ezen a szinten fog ez róla szólni, hogy személy szerint köszönöm szépen neki, hogy ennyire “on-the-point” a tartalmi része minden egyes szerelmesvideójának, mert nekem nagyon jól jön, hogy megtámasszam valamivel ezeket a kütyücikkeket. Mindegyik olyan, hogy ha picit is érdekel a téma, szívesen nézed meg, és még rengeteg infóhoz is jutsz általuk. Szóval kösz, haver!

Mindenek előtt bemutatnám egy másik nagyon hasznos felvételen, hogy hogyan is működik ez az eszköz. Ezt a videót a srác egy haverjának készítette, de olyan jó lett, hogy konkrétan ez a legjobb villám-tutorial az egész tyúbon erről a legendás szekvenszerről. Átjön ugyanis az, ami miatt mindenki majomszeretettel kezd el ragaszkodni sajátjához, ha egyszer összehozta vele a sors. Amiért egész komoly rajongói oldala is van a világhálón.

Ugye, milyen pofonegyszerű, hasznos, és a maga módján kézreálló a ketyere? Aki szeret hardverekkel játszadozva zenét csiholni, pláne élőben, minél spontánabbul előadva, és ezt – hozzám hasonlóan – feltétlenül számítógép bevonása nélkül képzeli el, szerintem már mindent ért. Érti már azt is, hogy miért írt valaki egy egész könyvet az MMT-8-asról, illetve az ugyanilyen randa HR-16-os dobgépről. Mondjuk szerintem szépek. Egyszerűen szépek, így, nagy E-vel.



Továbbá, minden bizonnyal így már érthetőbb, miért is pont ez az egyik olyan készülék, melyet hajlott kora és múltszázadi műszaki színvonala dacára is mind a mai napig rengetegen használnak a live-setupjukban, illetve stúdiójukban; még a legnagyobb atyaúristen nevek is.

Most, hogy kapisgáljuk a jelenség okai, és talán már picit vágyunk is (én pl. nagyon! – a szerk.) rá, hogy megnyomogassuk azt az ostoba pofáját ennek a szürke, kőegyszerű, bődületesen hasznos és megbízható bambaságnak, be is dobom Mr. Jones szerelmesvideóját, melyből még sokkal többet megtudunk, hogy mire föl ez a nagy hype a harmincéves szürke egér körül.



A videó felütése az, hogy Jones nagy nehezen eldöntötte, nyugdíjazza a live actjében használt MMT-8-asát, ám tragikus hirtelenséggel beleszaladt abba a ténybe, hogy nem is olyan egyszerű ám kiváltani még évtizedes technológiai kvantumugrások árán sem a szürke műanyagegeret.

Igen, jól láttad a végét, ici-picit promóízű, ennek ellenére teljesen hiteles, és még hasznos is. Mert ez a teljesen korszerű, manufakturális szinten fejlesztett és gyártott Squarp Pyramid szekvenszer rengeteg rosszul megoldott kérdés végére tesz pontot, végig ugyanazt a néhány, vitális célt szem előtt tartva, melyeket az Alesis akarva-akaratlan, de maximálisan elért, úgy, hogy óriási űrt hagyott maga után/körül. Talán még a Kawai Q-80 tudta hozni ugyanezt a konceptet, dehát az is van, vagy harmincéves, ráadásul még rondább, plusz könyvet sem írt róla senki, de még csak rajongói oldala sincsen (ettől függetlenül még jómagam sem tudom eldönteni, melyikük a klasszabb, mert a Kawai, az Kawai, ők sosem szarral gurigáztak – a szerk.)

Ja, ugye azt mondanom sem kell, hogy egy ideje elindult felfelé az áruk? Nálam minden esetre mindenféle Ebay-en, és a Reverb-ön is fixen be van állítva figyelő az Alesis MMT-8-asra.