Scuba új kiadót indít – hallgass bele az első EP-be!

“Az előadók a legkülönfélébbek, de a hangzás adott” – Paul Rose, azaz Scuba így foglalja össze Who Whom? néven alapított új kiadójának mottóját.



Az első megjelenés már fix, március 17-én jön ki az első, négyszámos EP, a kissé kísérteties Curse Of Sherwood címmel. A trekkeket Markus Suckut és Bleak, valamint a fiatal Antonio Ruscito és Isaac Reuben jegyzik, ami valóban eléggé vegyesfelvágottnak tűnik, ám az – immár két órája a Soundcloudon is meghallgatható – preview szerepében tetszelgő Bleak-féle In My Soul-ban van valami megnyugtatóan katonás rend, amit Suckut mindig bőven hozni szokott, Scuba fönt olvasható vezérelve pedig elég egyértelműnek hangzik. Feszes irány, jó irány.

Hallgass rá te is: