A régi arcok imádni fogják – Acid Boogie Tribe Titusztól!

Kis péntek esti bemelegítős, mely régi húrokat penget, új köntösben.

Április tizedikén jelenik meg a Techno Vinyls Records legújabb EP-je, amin magyar ember magyar savval savaz. Erről a lemezről ajánljuk most a címadó trekket, pontosabban annak újragondolását.



A honi acid utolsó mohikánjaként vitézkedő Interflug, alias Rostás Tamás (régi partyarcoknak DJ Rusty…na, ugye, hogy megvan?) olyan remixet rittyentett emblematikus kollégája MrT2s (alias DJ Titusz, de ha egybeolvasod, akkor is ez jön ki; Mr. Titusz, haha) Acid Boogie Tribe című trekkjéből, hogy ide érezni a Frankhegy szelét. Komótosan hipnotizál, kényelmes lendülettel ültet a hátára, nem kérdez, csak közöl, de nem is ejt túszokat. Zseniális! Frankhegy, Ruhagyár, Fáklya klub, reggel nyolc! Hallgasd csak:

Ahogyan az ennél a kiadónál teljesen egyértelmű (ezen a ponton elegánsan elkerüljük a “nomen est omen” – közhely puffogtatását), elsősorban vinyl-megjelenésről van szó a négyszámos EP esetében is, ám a korszellemnek megfelelően természetesen megvásárolható digitális kiadványként is; ez utóbbi további két trekket is tartalmaz Titusz mestertől.

Egyéb részletek és előrendelés a Techno Vinyls weboldalán.

Mi a magunk részéről támogatjuk a népsavazási kezdeményezéseket!