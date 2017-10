Mai megjelenés! SSL004 – surfalone: ‘Soul Machine’ EP, remixekkel és klippel

5 megosztás Facebook Twitter

Subotage debütálása surfalone néven a Selected Sounds label negyedik kiadványán. Őszinte figura őszinte zenéje, egy őszinte videóval.



Az NVC és a Selected Sounds rendezvényeinek háza tájáról jól ismert Papp László alias Subotage igazán briliáns zeneszerzői kvalitásokkal bír, melyből surfalone alteregója alatt most először kaphatunk ízelítőt, de nem is akármilyet! Ezen a ponton álljon itt egy közvetlen idézet a kiadvány hivatalos oldaláról:

“A „Soul Machine” egy lassan két éve készülő album előszele, melynek a zenei komplexitás mellett a másik érdekessége, hogy valós történet, érzelmi és fizikai kalandozás áll mögötte. Az album egy mindent megváltoztató kapcsolat végéről, az azutáni lelki “szörfözésről”, az utazásról, a főszereplő önmagához történő visszatalálásról szól. A “hullám” metafora szövi össze az egész történetet, utalva az emberi lélek bipolaritására, a zenei hangok alapját képező szinusz hullámra és az óceán valódi hullámaira, mely hármas összeálltával megszületett surfalone, korunk tipikus, y-generációs, barátokkal és kalandokkal körülvett, mégis magányos embere.

A Soul Machine egy belső utazás, a saját magunkban történő egyre mélyebbre ásás, befordulás, alámerülés története, szembenézés önmagunkkal, bármit is találunk odabent.”

A Selected Sounds labelnél a mai nappal megjelent Soul Machine EP-n olyan producerek remixei is szerepelnek, mint Throwing Snow, Becoming Real, S Olbricht, 9b0 & Nagz

Az eredeti számhoz egy nemzetközi mércével mérve is nívós, hangulatában abszolút fején a szöget videó is készült, melyet a szerző New Yorkban élő öccse rendezett: