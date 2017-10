Friss, magyar áru! – Mixed And Manipulated by Manipulated Music

12 megosztás Facebook Twitter

Szeptember 25-én jelent meg a Manipulated Music gondozásában a Mixed And Manipulated, mely egy összefoglaló jellegű dj-mix a kiadó eddigi megjelenéseiből, és a kiadó egyik fejének, Zack Marullo-nak keze munkáját dicséri.

A mixen rengeteg magyar művész kapott helyet – annak megfelelően, hogy eddig is kiemelten foglalkoztak magyar tehetségek munkáinak megjelentetésével – mint például Cardwell, Ramone, Roland Cortante, Damien Grey – és természetesen a mix kiötlője és megalkotója, Zack Marullo. Dögös house zenékből összeállított egyveleg lett a végeredmény, mely garantáltan lázba fog hozni mindenkit, aki szereti a hagyományosabb house hangzást.

És hogy miért pont most született meg ez az eddigi rilízeket összefoglaló, remek dj-mix?

A kiadó irányváltás előtt áll, a háttérben már folynak ennek munkálatai. Az eddigi house-orientált világból szeretnének nyitni a tech-house és a techno felé, mivel úgy érzik, hogy hiány mutatkozik itthon az ilyen jellegű labelekből. A magyar tehetségek gondozása továbbra is prioritás marad természetesen, törekedni fognak arra, hogy minél több hazai munka kaphasson helyet a kiadó palettáján. A cél, hogy minőségi és táncparkett központú zenéket jelentessenek majd meg, lehetőleg itthoni előadóktól, de természetesen nem zárkóznak el a külföldi művészek munkái elől sem.

A kiadó egyébként a Proton Music egyik alcímkéje, úgyhogy a profi háttér is adott, hogy a kiadó ismertebbé válhasson.

És ebben a folyamatban akár Te is részt vehetsz! Ha úgy érzed rendelkezel ilyen zenével, és szeretnéd, ha kiadnák, akkor küldd el nekik a lent található e-mail címre: manipulatedrec@gmail.com