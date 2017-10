Ezt mikor hallgattad meg utoljára?

4 megosztás Facebook Twitter

Tracklist

01 [00:00-00:47] Armand van Helden – Intro

02 [00:48-05:28] Mr. Oizo – Flat Beat [No Disc – ND 199]

03 [05:29-11:04] Armand van Helden – The Boogie Monster [Armed – ZARM 06]

04 [11:05-15:39] Soul Grabber Part 4 – Motocross Madness [White Label]

05 [15:40-18:40] Basement Jaxx – Red alert [XL – JAXL 001]

06 [18:41-21:10] Grant Phabao – TUB [Pro-Zak Trax – 19806]

07 [21:11-26:45] Armand van Helden ft. DJ Sneak – Psychic Bounty Killaz [ZYX Music – ZYX 8653-8]

08 [26:46-29:10] ID

09 [29:11-33:23] ID

10 [33:24-40:35] Armand van Helden ft. Duane Harden – U Dont Know Me [FFRR – FX 357]

11 [40:36-43:29] Basement Jaxx – Rendez-vu [Rise – 042]

12 [43:30-44:00] Fatboy Slim – Intro

13 [44:01-44:32] Freddy Fresh – Badder Badder Schwing [Eye Q – EYE UK 040]

14 [44:33-45:27] Des Lynam – The Funk Soul Brother [White Label]

15 [45:28-49:42] Mint Royale – Rock And Roll Bar [Faith & Hope – FHLP 0011]

16 [49:43-53:23] Fatboy Slim – Love Island & Fatboy Slim – Fucking In Heaven [Skint – SKI 491973 1]

17 [53:24-56:48] ID & Daft Punk – Around The World [Virgin – VST 1633]

18 [56:49-60:35] Mr. Spring – Blaxxtraxx 3 (Funky Nassau) [West 2 – 0091900 W 2 R]

19 [60:36-61:25] Loop Da Loop – Miracle Maker [Manifesto – MIRDJ 1]

20 [61:26-61:44] Mr. Oizo – Flat Beat [No Disc – ND 199]

21 [61:45-63:53] ID

22 [00:00-05:54] Scanty Sandwich – Because Of You [Southern Fried – ECB 18]

23 [05:55-08:21] Leftfield & Afrika Bambaataa – Phat Planet (Dave Clarke Remix) [Hard Hands – HAND 057 T]

24 [08:22-11:53] ID & Mr. X & Mr. Y – 1956 [

oud & Slow – 7 SLOW]

25 [11:54-16:52] Mint Royale – From Rushmore With Love [Faith & Hope – FHLP 0011]

26 [16:53-22:19] Fatboy Slim ft. The Rolling Stones – The Satisfaction Skank [White Label]

27 [22:20-25:04] Mighty Dub Katz – Just Another Groove (The Master Blaster Remix) [Smle – SM-9054-0]

28 [25:05-27:49] Groove Armada – I See You Baby (Fatboy Slim Remix) [Pepper – 0530430 P 1]

29 [27:50-31:09] ID

30 [31:10-33:50] That Kid Chris – Big Time (Carlitos Dream) [Lifted – LR 2001] & Tito Puente Jr & The Latin Rhythm – Oye Como Va [MCA – PROMO]

31 [33:51-35:55] The Jungle Brothers – Girl Ill House You [Warlock – WAR-233]

32 [35:56-42:35] Armand van Helden – The Funk Phenomena (Remix)

33 [42:36-43:34] ID & Armand van Helden ft. Duane Harden – U Dont Know Me [FFRR – FX 357]

34 [43:53-46:34] Comma – Son Of A Cheeky Boy [Vicious Grooves – VG 12004]

35 [46:35-49:03] CLS – Can You Feel It [Strictly Rhythm – SR 12 069]

36 [49:04-53:08] Black Science Orchestra – New Jersey Deep [FFRR – PR 12 308-1]

37 [53:09-55:16] Tori Amos – Professional Widow (Armands Star Trunk Funkin Mix) [Atlantic – A 5450 T]

38 [55:17-56:46] Faith Evans – Love Like This Before (Crooklyn Clan Remix) [White Label]

39 [56:47-58:33] Beastie Boys – Body Movin (Fatboy Slim Remix) [Capitol – 7243 8 58740 1 7]

40 [58:34-62:25] Eminem – My Name Is (Remix) [White Label – Shady]

41 [62:26-65:34] ID

42 [65:35-68:00] Prodigy – Out Of Space [XL – XLT 035]

43 [00:00-03:48] Herman Kelly & Life – Dance To The Drummers Beat [Simply Vynil – S 12 DJ-003]

44 [03:49-05:36] ID

45 [05:37-08:10] ID

46 [08:11-10:59] Bassbin Twins – Out Of Hand [Southern Fried – ECB 13]

47 [11:00-13:00] ID

48 [13:01-15:10] Fatboy Slim – The Rockafeller Skank [Skint – 35]

49 [15:11-19:24] Fatboy Slim – Everybody Loves A Carnival [Skint – 31]

50 [19:25-21:35] Jimi Hendrix – Crosstown Traffic [White Label]