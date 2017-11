Emmanuel Top 10 – szerintünk

74 megosztás Facebook Twitter

Ahhoz képest, hogy Magyarországon idén februárban vállalt klubfellépést első ízben az acid francia nagykövete, máris nyakunkon a folytatás. November 25-én Emmanuel Top ugyanis Robert Babicz társaságában remegteti meg ismét a Kasino falait, a Legendary Moments ‘Legends Of ACID’ sorozatának következő epizódjában.

Lelkesedésünkben össze is szedtük a saját, szerkesztőségi Emmanuel Top 10-es listánkat.

10. Emmanuel Top: Fusion

Bizonyára – és méltán – sokak kedvence a Fusion, ám a hazai közönség berkeiben mégis ebben a zseniális verzióban az eredeti, ahogyan a kilencvenes évek közepén hallhattuk Tommyboy-tól:

9. Ellen Allien: Call Me (Emmanuel Top remix)

A kilencedik helyezetthez máris egy kvantumugrás révén jutunk, jóval frissebb hangzással hódít ez az Ellen Allien remix, mely szerintünk sokkal jobb is az eredetinél:

8. Emmanuel Top: This is Cocaine

A francia mesterre egyébként is jellemző, hogy hangzása és struktúrái azonnal felismerhetőek és megjegyezhetőek, de talán ezek között is az egyik legmakacsabb fülbogár a ‘This is Cocaine’:



7. Gregor Tresher: Goliath (Emmanuel Top remix)

Bizony, látványosan nem felejtjük ki a remixeket sem a szórásból, legalábbis azokat, amelyeket Emmanuel készített. Ez a tömény, sztorizós Tresher-darab a Bedrock-tól ebben a verziójában talán még hűbben tükrözi a címét: monumentális, erős, térkitöltő darab, hosszú percek után természetesen az elmaradhatatlan feszültségoldással:



6. Emmanuel Top: Mars

Ha már a remixeknél tartunk: a fenomenális, már-már ódaszerű Mars-ot Kai Tracid és Monika Kruse is remixelte, de mi ebből a számból határozottan az eredeti verziót választjuk:



5. Emmanuel Top: Reflex

Épp a világűrben járunk, úgyhogy idekívánkozik a lista közepére az Asteroid EP egy nyugodtabb darabja, mely több, mint tíz percen keresztül szórakoztat el azzal az ambivalens érzéssel, hogy acid house-nak túl trance, és vice-verza:





4. Emmanuel Top: Acidity

Persze, tudjuk, ez a 2001-es trekk már csak a címe miatt is a listára kívánkozik, de leginkább azért, mert Emmanuel roppant mód kimaxolja a címet, ez bizony egy mívesen megmunkált acid-himnusz, akkor is, ha nem épp a legnépszerűbb:





3. Emmanuel Top: Sphérique

Az 1996-os egyoldalas NovaMute–bakeliten megjelent Sphérique viszonylag ritkán szerepel a hasonló ‘best of’-listákban, talán azért, mert a maga 14 perces hosszával egy afféle “egészestés” trekk; szerintünk viszont nagyjából ilyen a minimalizmus és az acid gondosan felépített, optimális találkozása:



2. Emmanuel Top: This is A … ?

Az élen kis híján holtverseny alakult ki, de végül egybehangzóan a második helyre soroltuk ezt a briliáns acid-eposzt, egy másikért cserébe.



1. Emmanuel Top: Stress

Elérkeztünk első helyezettünkhöz, mely minden valamire való DJ kollekciójában rongyos borítóval és karcos felülettel, mégis mindig megbízhatóan ott lapul. Esetleg a polcon pihen belőle egy megkímélt példány is odahaza. Minden idők legjobb Emmanuel Top-lemeze ugyanis roppant univerzális, számtalan kontextusban hálásan bevethető, és érdekes módon mindig akad valaki, aki nem ismeri, pedig még hivatalos videoklipje is van:

Ne feledjétek, november 25-ére a Kasinoban savazást írtak ki: Emmanuel Top és Robert Babicz (aka Rob Acid) váltja egymást a pultban!