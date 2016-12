Köszönjük Mariano, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az év legszebb éjszakájára készülünk! Nagyon hiányzott már Budapestnek egy torzítás és sallangmentes este. A Sudbeat ilyen?

Nagyon sok olyan dolog van, ami által kötődöm és azonosulok a Sudbeat-tel. Először is, ez a kedvenc kiadóm, és ez Hernan kiadója, aki a legjobban volt hatással rám, nem csak zeneileg. Kulcsfontosságú az a zene és hangzás, amit a Sudbeat képvisel, és hétről-hétre szerepelnek a szettjeimben. Mindemellett Hernan, Graziano és a kiadó szelleme miatt érzem magam a Sudbeat család tagjának.

Argentínába költözne minden progi rajongó mostanában. Fernando Ferreyra, Marcelo Vasami, Mariano Mellino, Martin Garcia, Cid Inc és sorolhatnánk az ikonokat, tehetségeket. Te ott élsz közöttük, kik azok, akik pillanatok alatt feltűnhetnek?

Igen, évente bukkannak fel új tehetségek Argentínában, és ez fontos a szcénának. Szerencsére mindegyikőjükkel jó kapcsolatot ápolok – Marcelo Vasami, Kevin Di Serna, Nicolas Rada, John Cosani & Maxi Degrassi és David Calo mind-mind jó munkát végeznek.

Produceri munkásságaid közül sokat ki tudnék emelni, de lássuk azokat a trackeket, amelyekre te vagy igazán büszke!

Büszke vagyok mindegyik track-emre, hiszen mindegyikre rengeteg időt és energiát szánok. Azonban ha választanom kellene egyet, akkor az a legutóbbi Sudbeat-es kiadványom lenne, a „Mars From Eden”, ami felkúszott a Beatport chartok élére, és rengeteg támogatást kaptam szerte a világon a zenével kapcsolatban.

Van olyan zene, ami mindig működik, nem lehet vele hibázni?

Igen, van pár olyan zene, ami bármikor működik a táncparketten, bárhol is játszom le őket. Például az egyik eddig még nem kiadott zeném, a „Hiroshima” mindig őrült reakciót vált ki a közönségből.

Mennyiben más a dél-amerikai hozzáállás, mint az európai?

Játszottam már Görögországban, Hollandiában, Máltán, Belgiumban és Izraelben is, és tapasztalataim szerint hasonló az ottani emberek hozzáállása a dél-amerikaihoz, ami eléggé meglepett. Hallottam, hogy a magyar közönség hasonló az argentinhez, alig várom, hogy tesztelhessem!

B2B szettre készültök Graziano Raffa-val. Olasz-argentin jóbarátok. A pultban is?

Mindig megtisztelő számomra, ha Graziano-val játszhatok együtt. Jó barátom, és szeretünk együtt dolgozni. Emlékszem az első alkalomra, amikor együtt játszottunk Argentínában – fantasztikus volt, nem számítottunk arra, hogy B2B lesz, de megtörtént, és kiemelkedően jó volt! Van egy különleges kapocs közöttünk már az első pillanattól kezdve, és biztos vagyok benne, hogy valami emlékezeteset fogunk alkotni Budapesten.

Hosszú az éjszaka, és reggel velünk maradsz az after partin is. Más egy after parti hangulata, mint az estéé? Szoktál after partikon játszani?

Az after partikon nehezebb játszani, mert kontrollálnod kell az emberek energiáját, hiszen a sok óra bulizás után jó hangulatban kell tartanod őket. Nem játszom sok after partin, de azt hallottam, hogy Budapesten jónak ígérkezik az after parti, szóval alig várom, hogy érezhessem az embereket abban a különleges momentumban.

Üzenet Magyarországnak?

Régóta vártam már, hogy eljöhessek játszani nektek, és hogy képviseljem a Sudbeat-et, ez a masszív line-up pedig a legjobb mód erre. Nagyon boldog vagyok, hogy végre elérkezett az idő! Nagyon várlak benneteket!

★ Sudbeat Showcase Budapest at Corvin Club ★