Két héten belül harmadszor érkezik az argentin mester, Hernan Cattaneo kiadójának (SUDBEAT) zenei identitása Magyarországra. Az éppen befejeződött teljes éjszakás mesteri előadások között, az október 28-ai hivatalos kiadói estére és az Amsterdam Dance Event-re készülvén kaptuk el egy interjúra Hernan Cattaneo-t, a Sudbeat tulajdonosát és Graziano Raffát, a label managerét.

Hernan Cattaneo 2009-ben indította, és azóta is igazgatja a saját gyermekét, a SUDBEAT-et. A Legendary Moments csapatának és a Corvin Club együttműködésének köszönhetően hamar az állomások közé sikerült datálni és Magyarországra csábítani október 28-án a nem mindennapi művészek által preferált címkét.

Elfogadjuk vagy sem: Hernan Cattaneo hatással van a világ elektronikus zenei szcénájára. Ez egy művész számára talán a legnagyobb elismerés.

Hernan Cattaneo: Mindig is azt gondoltam, hogy egy DJ számára az a legfontosabb, hogy legyen zenei identitása és személyisége. Ez nem egy verseny azért, hogy meglássuk, ki jut magasabbra vagy ki lesz híresebb. Soha nem voltam részese ennek a játéknak. Számomra ez sokkal inkább arról szól, hogy megosszam azokat a zenéket az emberekkel, amiket szeretek, és ez megy hétről hétre. Engem ez tesz boldoggá, és persze ez számomra a legmagasabb elérhető cél.

A Sudbeat kiadói szinten hol tart most? Mik a távolabbi célok?

Graziano Raffa: Jobban szeretem, ha a követőink mesélik el nekem, hogy hol tartunk most. Amit biztosan tudok, az az, hogy mi élvonalbeli zenéket ajánlunk hallgatóinknak, mindezt erős identitással. Mindig is bátran nyomtuk azokat előre, amiket szerettünk. Most már jó pár éve ezt az irányt követjük, és úgy érzem, hogy bíznak bennünk az emberek. Remélem, a továbbiakban is ilyen jó eredményeket érünk el, és minél több ilyesfajta lojalitást kapunk még a jövőben – egy kiadónak ennél nagyobb jutalmat nem is nagyon kaphatna.

Muszáj megkérdeznem az első fellépésed. 🙂 Mennyien voltak, hol cseperedett fel a kis argentin mágus, hiszen hányszor képzeltem el magamban, milyen is lehetett az első zenei élménye Hernan Cattaneo-nak?

Hernan Cattaneo: Régen, fiatal koromban kisebb bulikon játszottam a szomszédságban ott, ahol éltem. Akkor kb. 50-60 embernek zenéltem. A zenék többsége soul vagy funky volt, amik később klubzenékké váltak, majd a fesztiválokon is megjelentek. Nagyon hosszú folyamat volt eljutni az otthoni DJ-zéstől a Buenos Aires-i Pacha-ig.

Graziano Raffatól is ezt tudjuk kérdezni: hol és mikor kezdődött a szerelem, és hogy jöttetek össze a Sudbeattel?

Graziano Raffa: Az egész akkor kezdődött, amikor még tinédzser voltam, nagyon nagy hatással volt rám a 90-es évek dance zenéje, ami nagyon erős volt Olaszországban. Vonzónak találtam az elektronikus hangokat, és minél jobban fel akartam fedezni ezt a fajta világot. Megvoltak nekem is a különböző zenei időszakaim a break beattel, trance zenével, a 2000-es évek eleji technoval és még sok más stílussal. Ez egy természetes folyamat volt, ahogy egyre jobban és mélyebben részese lettem az elektronikus zenének, majd elkezdtem saját trackeket készíteni és gyakorolni a DJ-zést.

A Sudbeat persze később érkezett az életembe. Amikor közel jártam ahhoz a bizonyos hangzáshoz és találkoztam Hernannal, nos, akkor kezdődött. Jó kapcsolatot építettünk ki Hernannal, ami folyamatosan csak növekedett, amikor egyszercsak megkért rá, hogy dolgozzunk együtt, és vigyem előre a kiadót egy teljesen másik szinten.

A latin vérben valahogy ott csörgedezik a house. Elképesztő, mennyi művészt dob random a hazád, így a fenti megállapítás helyes is.

Hernan Cattaneo: Egyetértek. Argentína érdekes keveréke az európai és latin-amerikai embereknek, és igen, szeretjük az ütemeket és leginkább a dallamokat.

Más mentalitása van a dél-amerikai (vagy akár spanyol, olasz, stb.) művészeknek?

Graziano Raffa: Más mentalitása van az észak-európai, japán vagy dél-amerikai embereknek is. Nem csak a művészeknek, mindenkinek megvan a saját kis varázsa. Mindenkire hatással van a szülőotthona, és ez persze hatással van a mentalitásunkra. Most már 5 éve, hogy más országban élek, és még mindig erősen érzem magamon a szicíliai származásom hatását. Büszkén viszem magammal, bárhol is legyek a világon.

A progressive house, mint műfaj, úgy hisszük, nem létezhet a szívünk, lelkünk nélkül. A világ sokkal szegényebb lenne szeretett stílusunk nélkül. Egyet kell, hogy értsünk, igaz? 🙂

Hernan Cattaneo: Így van, de én személy szerint nem nagyon szeretek stílusok szerint gondolkodni. Szeretem az ütemeket és a dallamokat, amiket megtalálok a jazz-ben, soul-ban, elektronikus vagy latin zenében. Próbálok nyitott maradni, amennyire csak tudok, így megtalálom a legjobb elemeket bármilyen zenében.

Szívvel-lélekkel csinálod a munkád, nélküle létezni sem tudnál. A zene a lélek tükre?

Graziano Raffa: Abszolút. Néha találkozom olyan emberekkel, akik azt mondják, nem érdeklik őket a zene, mintha minden ugyanolyan lenne nélküle. Próbálom tiszteletben tartani a véleményüket, de nagyon nehéz. Zene nélkül túl lehet élni, de az élet egy játék, és a zene szükséges hozzá, hogy játszani is tudjuk!

A magyar srácokról is nyilván hallottál már, hiszen nem egyszer chartoltad őket. East Café, Erich von Kollar, Robert R. Hardy az új, immár felnőtt és feltört magyar progressive house művészek. Mi különlegesnek érezzük a mieinket (meglepő módon). Te mit gondolsz?

Hernan Cattaneo: Abszolút azok, már az elejétől kezdve nyomom a magyar srácokat előre, sok olyan elemet használnak, amiket mondtam és tanácsoltam nekik. Szóval nem nehéz jó zenét hallani a fiúktól.

Olasz fronton nem feltétlenül vannak akkora talentek, mint pl. ha a technot nézzük. Jól látjuk? A kivétel persze csak erősíti a szabályt. 🙂

Graziano Raffa: Ez egyértelműen igaz! Különösean az én generációm esetében, számunkra limitált technológia volt csak elérhető – az egyetlen út ahhoz, hogy megismerjük az egészet, a klubba járás volt, és az, hogy hallgattuk, miket játszanak a DJ-k. Sok itthoni és külföldi fellépő lépett fell és rengeteg buli volt az egész országban hétvégente, néhány rádió elkezdte tolni az elektronikus zenét hétről-hétre, a szcéna pedig egyre csak növekedett; de leginkább techno és house irányban. Nehéz volt másféle zenét hallgatni, szóval szerintem ezért van több olasz techno talent manapság.

A Sudbeat nyilván pályafutásod egyik fontos ékköve. Hogyan és mikor kezdődött?

Hernan Cattaneo: 2009-ben indult a Sudbeat azért, hogy nyomjuk azokat a zenéket, amiket mi kedveltünk, és a mai napig ezt csináljuk, csak nagyobb, szélesebb skálán. Részben ez azért is tud így működni még mindig, mert Graziano nagyon jó tagja lett a csapatunknak, sok dologban segített ahhoz, hogy fejlesszük a Sudbeat-et.

Hány zenét hallgattok meg egy héten?

Hernan Cattaneo: Körülbelül 5 órát egy nap.

Graziano Raffa: Legalább 6-7 órát egy nap. Nem csak a munka miatt hallgatok zenét, zene szól a háttérben pl. amikor főzök, edzek, zuhanyzom, stb.

Kik kerülhetnek be a kiadó égisze alá?

Hernan Cattaneo: Bárki tagja lehet a kiadónak, aki olyan zenét készít, ami elnyeri a tetszésünket, és közénk illik – ahogy mi cselekszünk és alakítjuk a dolgainkat.

Kik voltak számodra a legnagyobb meglepetések produceri szinten az elmúlt időszakban?

Hernan Cattaneo: Túl sok van ahhoz, hogy felsoroljam őket, de többségük egyébként is megjelenik nemsokára a Sudbeat-en.

Graziano Raffa: Kaptam pár érdekes anyagot SEQU3l-től, Bog-tól és Dmitry Molosh-tól, és még sokan másoktól. Eléggé jó formában van mostanában a szcéna.

Egy egyszerű kérdés: mi a véleményed a Graziano Raffa és Mariano Mellino párosról?

Hernan Cattaneo: Csak egy egyszerű válasz: ők ketten azok, akik a legjobban tudják képviselni a kiadót.

Sokan a régi hangzások visszatérésének örvendenek, miközben 2016-ra lett talán igazán egyedi, érett, és mára talán egyre erősebb a progressive house szcéna. Mit hoz a jövő? Ki tudná, ha te nem?

Hernan Cattaneo: Én mindig azt játszom amit játszom, soha nem változtattam meg a hangzásvilágom, szóval számomra semmi nem tért vissza, hiszen soha el sem múlt. Ha a trendekről beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem figyelem őket, és ezzel másoknak is így kellene lennie.

A Sudbeat Showcase részeként nem lépsz fel, de a kiadód nyilván képvisel egyben téged is. Köszönjük, hogy Magyarországra érkezhetnek azok a hangok, amiket mindannyian magunkénak érzünk. Üzensz valamit a magyar rajongóknak?

Hernan Cattaneo: Ti, magyarok, legyetek büszkék a szcénátokra. 2001-ben jártam nálatok először, és azóta mindig is jó hozzátok visszajárni. Jók a bulik és a fesztiválok, a közönség lenyűgöző, és a magyar DJ-k és producerek nagyon jók.

Graziano, üzensz valamit Magyarországra a nagy este előtt?

Graziano Raffa: Hallottam rólatok, hogy nagyon szeretitek a jó zenét, és hogy a kluboknak különleges energiája vannak. Hasonló lehet Dél-Amerikához. Alig várom már, hogy a saját szememmel lássam! Nagyon boldog vagyok, hogy először játszhatok nálatok!