A Sudbeat magyarországi bemutatkozásának apropójából faggattuk Erich von Kollar-t. A debreceni fiatalember melegíti majd be a nagytermet East Café és Robert R. Hardy társaságában.

Teljes átfogó interjút terveztünk, így hát mindjárt azzal kezdjük: honnan indult Erik a pályafutásod?

Így visszagondolva, már egészen fiatal koromban érdekelt az elektronikus zene, persze eleinte csak, mint hallgatóság léptem kapcsolatba vele. Talán a sokszínűség és a kreativitás vonzott benne leginkább, valami teljesen újat mutatott. Sokféle típusú, stílusú zene van, amit meghallgatok, mert minden területen van kimagasló alkotás, ami megéri a fülelést. Viszont ami az említett kreativitást és sokszínűséget illeti, véleményem szerint semmi sem vetekszik az okosan megkomponált elektronikus zenével. Ha van egy akusztikus zenekarod, ott mindig az adott hangszereket használod, ezáltal maga a hangzás sem tud olyan széles skálán változni, megújulni, mint az elektronika világában, ahol folyamatos fejlődés, progresszivitás tapasztalható. Ahol pedig folyamatosan újítani tudsz, ott a lehetőségek tárháza kimeríthetetlen.

Miután igencsak közel került hozzám az elektronikus zene, úgy gondoltam, hogy jó lenne másokkal is megosztani az élményt. Eleinte a kedvenc zenéimből készítettem mixeket saját célra, majd kézről kézre kerültek a barátok és ismerősök körében. Egyre több embernek tetszettek meg, így kezdetben kisebb házibulikra, szülinapokra hívtak meg zenélni. Később vettem a bátorságot és különböző internetes rádióknak küldtem el a felvételeket, ahol el is kezdték azokat sugározni. Idővel már maguktól kerestek meg rádiós csatornák és az élő fellépések is egyre szaporodni kezdtek.

Egy időben nagyon kíváncsivá tett, hogy hogyan készülnek maguk a track-ek, amiket én, vagy más DJ-k játszanak. Érdekelt a folyamat és az a kreatív munka, ami mögötte áll. A lemezlovasság mellett elkezdett érdekelni a producerkedés is és szintén autodidakta módon belevetettem magam ebbe a mesterségbe is. Éjt nappallá téve és a szabad időm nagy részéről lemondva minden energiámat a tanulásba, önmagam képzésébe fektettem. A megfelelő tudás megszerzése után el is kezdtem saját számokat írni.

A zene szeretete tehát odáig vezetett, hogy most már jómagam is ezen a területen dolgozom.



Hova tart?

Lemezlovasként volt szerencsém különböző országok nemzetei előtt fellépni, Európa nevesebb fesztiváljain megmutatni magam. Producerként pedig több, általam respektált kiadónál is sikerült megjelennem a zenéimmel, és ami szintén büszkeséggel tölt el, hogy a példaképeim folyamatosan játsszák is ezeket az alkotásokat.

De! Az ember folyamatosan fejlődik, bármilyen területről is legyen szó, így a felsorolt dolgokon kívül rengeteg terv, cél, álom van még, melyek arra várnak, hogy megdolgozzak értük és beteljesítsem azokat. Habár egyes dolgokat már most kipipálhattam a listán, nagyon sok feladat és kihívás vár még rám, és hogy mit sikerül majd elérnem további pályafutásom során, arra velem együtt kaphat majd választ az, aki követi munkásságomat. Természetesen a célok között szerepel többek között, hogy még több, számomra nagyra tartott, jól menő kiadónál megjelenjek, és hogy minél szélesebb körben bemutathassam munkásságom a világ lehető legtöbb pontján.

Milyen gyakran kell szembesülnöd a tényekkel, miszerint a régi hangzásvilágot (nevezzük klassziknak) akarják rád erőltetni? Hisszük, hogy te érted, mit jelent az, hogy „not classic, but legend”, hiszen legendás pillanatok nem csak a múltban születnek.

A zene többek között életérzés és az önkifejezés egyik eszköze is egyben, amit erőltetni nem lehet. Amikor zenét írok, vagy felépítek egy szettet, tudat alatt követem azt a hangzásvilágot, ami bennem él, amelyet az a bizonyos belső hang diktál.

Ilyen esettel még nem találkoztam – szerencsére – hogy rám erőltették volna, milyen hangzást képviseljek. Egyébként is egy szabad lelkű zenésznek tartom magam: ha olyan kedvem van, downtempo-t, chill-t írok, máskor pedig house (főként progresszív) zenét, olykor pedig melodikus techno formájában próbálok elmondani valamit.

Kifejezetten nagy hatással voltak rám a régi klasszikusok, főként a legendás Global Underground lemezek, John Digweed Transitions nevezetű sorozata, vagy a mester, Hernan Cattaneo Renaissance korongjai. A zene, a hangzás, a technika, a hangszerek folyamatosan változnak, így a mi “termékeink” is eltérnek az akkori hangzástól, de az esszencia ugyanaz: érzéseket, információkat közvetíteni a zenén keresztül. Mondhatni tehát, hogy a stíluson belül maradva egy újfajta, ahogy manapság emlegetik, “neoprogresszív” irányzatot képviselünk, melynek lényege az, hogy a régi, klasszikus gyökerekből táplálkozva, új köntösben tálaljuk az elektronikát. Lehet, hogy egy-két évtized múlva a mi zenénk számít majd klassziknak…

Sudbeat Showcase warm-up és hatalmas kistermes örömzenélés ezúttal a „munka” számodra. Szuper dolog azért, hogy az első Sudbeat Showcase állomások között Budapestet üdvözölhetjük. Mivel készülsz?

Önmagában nagy dolog, hogy Magyarország is otthont ad egy ilyen kaliberű eseménynek, az pedig külön öröm, hogy én is a line-up részese lehetek. Annyit elárulhatok, hogy hipnózis és erőteljes mozgás kényszer várható!

Hosszú évek óta tény, hogy a hazai producerek Lank-on át Robert R. Hardy-ig nemhogy megállják a helyüket a nagyvilágban, hanem sok esetben az alap élmezőny tagjai. Óriási öröm ez nekünk, nincs ezzel kapcsolatban kérdésünk, talán csak az, hogy te mennyire örülsz ennek?

Mondanom sem kell, óriási érzés időről időre ott látni a nevünket a példaképek és nagyágyúk playlist-jein!

Bár a sikert nem kell megmagyarázni, mégis szükség lenne egy válaszra. Nem csak jó producernek tartanak, hanem jó lemezlovasnak is. A kettő nyilván közel sem ugyanaz…

Két külön műfajról beszélünk, melyek könnyen összekapcsolhatók, ha akkora fanatikus vagy, hogy minden csínja-bínja érdekel a zenének és élvezni is tudod azokat. Elvonulni a stúdióba, gondolkodni, ötleteket kreálni, hangokat életre csalni és ennek eredményeképp kész zenét létrehozni, a szüntelen alkotási vágynak eleget tenni legalább olyan érdekfeszítő számomra, mint nagy szenvedélyem, a lemezlovasság, amikor is igyekszem az adott szettet megfelelően építkezve és élvezhetően – az energiákkal játszadozva – átadni a közönségnek.

Elsőként érkezik Pedro Aguiar, Chicola, Graziano Raffa és Mariano Mellino is, ráadásul Marc Marzenit is évekkel ezelőtt járt nálunk utoljára. Nagyon szép este lesz, sallangmentesen… Végre…

Mindig nagy öröm ilyen elismert zenészekkel találkozni, váltani pár szót élőben is és persze megosztani velük a színpadot. Graziano-val már összefutottunk a 2015-ös Bloque Fesztiválon, Görögországban, ahol mindketten fellépőként voltunk jelen. Jó lesz most végre a többiekkel is lepacsizni.

Reméljük, ez egy csodás út kezdete. Hamarosan érkezik pl. Fernando Ferreyra. Végre. 🙂



Fernando is a nagy mágusok közé tartozik a maga varázslatos, dallamos világával. Sőt mi több, az ő szettjeiben is ott szerepel rendszerint a nevünk magyar kollégáimmal együtt, így nagy megtiszteltetés lenne vele is egy közös fellépést elkövetni.

Erich von Kollar-hoz melyik kiadó tevékenysége passzol a legjobban?

Mi is futtatunk egy saját kiadót az amerikai Proton cég egyik társkiadójaként két kollégámmal, Udvardy Györggyel (MiraculuM) és Németh Gergővel (Greyloop), amit természetesen a saját ízlésünk alapján formálunk, így mondhatni, hogy a Stellar Fountain Records-hoz (alkiadója: Stellar Fountain Deep) fűz a legnagyobb kötelék.

A Sudbeat, Manual, Soundteller, Proton, Balkan Connection, Golden Wings, Per-vurt szintén azt a hangzást képviselik, amit keresek és szettjeimmel rendszerint prezentálok.

Lélek nélkül nem lehet hamisítatlan progit írni, ez a meggyőződésem. Talán ezért is olyan szuper minden zenétek.

Ahogyan már említettem is, számomra a zene az egyik legmegfelelőbb eszköze az önkifejezésnek és egy tiszta tükör az aktuális lelkivilág előtt.

Hernan Cattaneo interjúját készítvén azonnal kiemelt téged is az európai mezőnyből. Íme az üzenete: „Abszolút azok, már az elejétől kezdve nyomom a magyar srácokat előre, sok olyan elemet használnak, amiket mondtam és tanácsoltam nekik. Szóval nem nehéz jó zenét hallani a fiúktól.”

Kétségkívül ő a Mesterünk, aki kezében ott van a kulcs, hogy példát mutasson (mind emberileg, mind zeneileg) és megmentse a világot a “gonosztól”. Egyike az olyan legendáknak, aki évtizedek után sem tért le a kitaposott ösvényről és nem hagyott fel saját értékrendjével. Sok olyan zenészről tudunk ugye, akik a könnyebb utat választva hagyták magukat egy felszínesebb zenei trend által sodródni, valószínűleg a könnyebb eladhatóság érdekében, ezzel talán a zene igazi szeretetét meghazudtolva. Hernan mindig naprakész zenékkel operál az érdekes hangzásvilágon belül maradva, szettjei tökéletesen megfontoltak, a tudatos struktúra mellett a mágia és az energia is folyamatosan jelen vannak. Több, mint megtisztelő, hogy egy elő legenda alappillérként használja zenéinket fellépésein és rádiós mixeiben. Külön öröm, hogy volt alkalmam egy warm-up szettet előadni az idei debreceni koncertjén.

Te készíted a második hivatalos Legendary Moments podcast-et, amit ezúton is szívből köszönünk. Mi az étlap, és mi a tálalás?

A podcast vadi új track-ekből készült, 1 óra vegytiszta progresszív utazás. Megfelelő eszköz lehet az október 28-i éjszakára való hangolódáshoz.

Milyen terveid vannak a közeljövőt illetően?

Jelenleg is dolgozom saját zenéken és rengeteg a remix felkérés is, amik közül muszáj szelektálnom, mert mindet lehetetlen lenne teljesíteni. A közelmúltban érkezett Kühl-től egy olyan megtisztelő kérés, hogy hamarosan albumot jelentet meg és szeretne tőlem is zenét a kiadványra. Ez az egyik olyan projekt, ami jelenleg az egyik legnagyobb prioritást élvezi.

Anno én is lehetőséget kaptam arra, hogy egy öt részes mix album szériát készítsek a Proton égisze alatt. 2010-ben írtuk alá a szerződést, az ötödik rész bemutatása pedig jövőre várható. Ezen is dolgozom jelenleg. Emellett továbbra is jelentkezem havi rendszerességgel rádiós show-immal a Proton Radio (USA), Digitally Imported/DI FM (USA), DNA Radio (ARG), NUBE FM (ARG), houseradio.pl (PL) műsorain.

Fontos kérdés az is, hogy meg tudjak egyezni a különböző országok promótereivel, akik érdeklődtek irántam fellépés, turné ügyben és pontosítsuk, leszervezzük a dátumokat.

A közeljövőben tervezek egy kis “levegőváltozást” is, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a home studio-mat szeretném kiköltöztetni egy időre az erdő szélére, vízpart mellé, új behatások és inspiráció reményében.

Üzenet Magyarországnak?

Az október 28-i Sudbeat Showcase a budapesti Corvin Club-ban egy ritka és kivételes alkalom lesz, ahol a megjelenés erősen ajánlott!

Ott találkozunk!

★ Sudbeat Showcase Budapest at Corvin Club ★