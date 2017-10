1 megosztás Facebook Twitter

Ezek a klasszik trackek biztos megszólalnak szombaton!

Hétvégén The Debut Summer Classics őszenei találkozó, ahol csak a legnagyobb régi zenék mennek majd. Bekértünk az elkövetőktől néhány bomba biztosat!

Ha Magyarországon keresgélünk az elektronikus zene kultúrájának építői között, akkor gyorsan felismerhetjük, hogy a Debut csapat szinte tökéletes munkát végez. Hónapról hónapra kedvenc nevekkel halmoznak el minket, folyamatos újítással karöltve, el nem feledve a régi szép időket.

Az utóbbi részlet bizony a klasszik bulikra értendő, ami igazán fontos a kultúra ápolásában, főleg, ha az olyan időkből táplálkozik, mint a 2000-es évek eleje, ahol felejthetetlen zenék és bulik voltak.

Miután a srácok a Track Terrace oldalára adtak egy rövid, de annál érzelmesebb interjút a klasszik bulikhoz kapcsolódó gondolatukról, mi kértünk tőlük 2-2 klasszik dalt, hogy zeneileg is átérezhessük, mi is vár ránk június 24-én szombaton, a féléves, rendhagyó, The Debut Summer Classics bulin.

A zenékhez kérdeztünk is egy rövidet, egészen pontosan azt, hogy az a két zene, amit adnak, mit jelképez az életükben, van-e valami különleges kapcsolódási pontja múltbeli pillanatokhoz?

A három, eredeti Debut rezidens, azaz Dandy, Garay, Moonline, a hétvégi szetteket csodá hangjával kiegészítő Sophie és a Debut főmérnök, alias Kriko válaszolt és küldi a zenéket, előre tekerve a szombat frekvenciáit!

Dandy

Ezt a zenét még anno a valós befutása előtt hallottam a veszprémi lemezboltban. Az ottani tulaj Dobos Tomi DeepShow sorozatának egyik eleme volt és azonnal megfogott. Népszerűségét megelőzve évekig pörgettem a Debut-ökön. Hozzám kötötték sokan és nagyon sok jó pillanatot okozott nekem is és a közönségnek ez a zene. Ami negatív lenyomat nekem ebben az az, hogy ez a zene is, mint sok másik akkor robbant csak nagyot, amikor évekkel később a GU sorozat egyik a Deep Dish által elkövetett slágerparádé jellegű CD-jén megjelent. Ezt a zenét is a Deep Dish-hez kötik máig, holott ehhez hasonló minőségekkel operáltak már akkor a hazai dj-k is, Moonline is és Garay Andris is nagyon sok esetben hozta a legjobbakat a megfelelő időben, mert ők is igazi zenemolyok, mint én és mégsem értékelte a közönség annyira, mint amikor egy sztár letolta… Ez sajnos máig így van.



Looky Thing

Abban az időben is voltak mélypontjai az elektronikus zenének, amit mi a szakmán belül “uborkaszezonnak” hívunk a mai napig, amikor lemész a lemezboltba és hetekig semmi jó nem érkezik. Ez a zene áttörés volt akkor, újításként jött be a sötét elektro house mellett és abban az időkben ezt az akkori szerelmemhez tudtam kötni, tehát többszörös a kötődés, mai fejjel kicsit uncsi, de egy klasszik bulin elfér.

Garay

Ez a nagy kedvenc az első lemezeim egyike volt sok-sok evvel ezelőtt. Kuriózumnak számított a gyűjtők körében es jó pár évig foglalta el a legdrágábban vásárolt lemez címet a táskámban! 🙂

2. Szerelem első hallásra!

Moonline

The Bangles – Walk like an Egyptian (Bushwacka! Remix)

Ez a track a bulik végén volt hallható nálam a 2000-es évek elején, ami amúgy egy bootleg a 80-as évekből. Számomra örökzöld és így több mint 30 év elteltével is nagyot szól. Amúgy arra is emlékszem, mikor hallottam az eredeti verziót. :))) Kb. 1986 nyarán a család éppen úton a Ladával a Balatonra és akkor a rádióban felcsendült húgom nagy örömére, aki 3 éves volt, de már Bangles fun! Yeah.

2. Der Dritte Raum – Hale Bopp (original mix)

A Hale Bopp mindig is a legnagyobb kedvenceim közé tartozott! Hogy mikor szerettem bele? 1998-ban a Honvédségben… Éppen besoroztak. Igen, voltam katona is, és életem egyik legjobb éve volt! Ebben az évben jelent meg a Global Underground égisze alatt a Sasha – San Francisco mixalbum, amit én azonnal magamévá tettem egy téli estén, bent a laktanyában. A dallam azóta is felkavar és elrepít. 🙂

Kriko

Iio – Rapture

Még a Debut létrejötte előtt nagy balatoni nyaralós partykat szerveztünk, ahol az egyik barátom már mutatta nekem ezt a zenét, az egész csapat elájult tőle. Hétfőre már mindenki ezt dúdolta. Rá három hétre mentünk a Sziget Fesztiválra es Nick Warren felrakta, üvöltve énekelte az egész csapat. Még Nick is megdöbbent.:) A körülöttünk lévők mindegyike kérdezte, hogy honnan ismerjük ezt a számot, mi ez a zene?



Soda Inc – Night Fever

Ez a track a kétezres évek elején született Debutnek a himnusza. Mindig robbant a tánctér, a Debut gidák kórusa könnybe ázott szemekkel énekelte mindig. Benne minden érzelem, szeretet és jó. Minden, ami abban az időben jellemezte ezt a közeget. Boldogság induló volt, minden tekintetben. 🙂 Így lett ez örök darab!

Sophie: Csak a SODA!!! Ez A Debut Classic himnusz. Így alakult, hogy imádtuk, imádták, csakis ezt az egy zenét választom.