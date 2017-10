SoulArt Recordings – Csak hazai producerek a SoulArt ADE Sampler 2017 válogatáson

14 megosztás Facebook Twitter

Az október 18-ára időzített megjelenés már előrendelhető a Beatporton. Egy szóló trekkekből álló válogatásalbumról van szó, mely a magyar progresszív house színtér legfiatalabb és legdinamikusabb kiadójának, az idén májusban elstartolt SoulArt Recordingsnak soron következő hatodik kiadványa a közelgő Amsterdam Dance Event tiszteletére.



A tizenkét számos válogatás akár mix is lehetne, de nem az. A kiadó olyan – kizárólag magyar – producerek munkáiból válogatott, mint Dave C., Goyes, Kay-D, Nanofeel, Cyrus aka NOAH, Relief, Ricardo Piedra, Robert R. Hardy, és SLP. A válogatás külön érdekessége még, hogy helyet kapott rajta egy igazi, ízig-vérig debütmegjelenés is: a SoulArt szeptemberben lezárult ‘GU Budapest’ producerversenyének győztese, az abszolút newcomer Bózsa Péter két trekkje is szerepel rajta, a The Choice és az I Want This; egyébként pontosan ezekkel is nyerte meg a pályázatot.

Ennél ízlésesebben reprezentálni a magyar progresszív hangzást az ADE-n egyszerűen nem lehet.