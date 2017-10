Nicolas Jaar új ambient albummal jelentkezik?

Nicolas Jaar mindössze egy Twitter-bejegyzésben közölte a hírt a nagyérdeművel, pontosabban nem is igazán közölte sehogyan sem. Kész tényként említette azt a bizonyos “új ambient lemezt”, melynek anyagát, pontosabban “nagy részét” egy new yorki meglepetés-előadás során ígért élőben előadni múlt kedden a The Kitchen-ben egy improvizatív noise-szettet követően. A buli egyébként Jaar Other People nevű kiadójának legújabb megjelenését, Maziyar Pahlevan és Africanus Okokon: Sound Works / Art Works című könyvét volt hivatott bemutatni.



Azóta sem adott hírt semmi egyéb konkrétumról, már ami ezt a bizonyos lemezt illeti. De miért ne adatná ki, ha már egyszer elkészült és ő maga titulálja “lemezként”, nem igaz? Kíváncsian várjuk a fejleményeket.