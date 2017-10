Ilyen szilveszter tízévente van Budapesten. Ja, nem: ilyen sosem volt még!

6 megosztás Facebook Twitter

A Legendary Moments bulik eddig is a mindenek fölé helyezett minőségről szóltak, akárhol is találtak otthonra. Ezúttal azonban még ez a minőségorientált szervezőcsapat is – ha lehet ilyet mondani – szintet ugrik.

Első körben érdemes megemlíteni a helyszínválasztást: a Millenáris Park B-pavilonja mindeddig még sosem szolgált elektronikuszenei rendezvény színhelyéül, pedig irtózatos potenciál rejlik benne, elég ehhez átfutni az artbalance stúdió alábbi fotóit, nézd csak:

Önmagukért beszélnek, igaz? Az ember szinte beleálmodja a profi vizuáltechnikát és az önfeledten bulizó tömeget a képekbe, a kifejezetten a hely sajátságaira és igényeire fejlesztett JBL-hangrendszer tudata pedig már önmagában is megnyugtató.

A Millenáris egy nemzetközileg is elismert, elsőrangú rendezvényhelyszín, profi infrastruktúrával és csapattal, ami önmagában garantálja egy ilyen nagyszabású szilveszter nemzetközi mércével mérve is nívós lebonyolítását. A többezer négyzetméteres alsó részen felül egy közel hatszáz főt befogadni képes VIP és BACKSTAGE szekció is helyet kapott. Ez egy ilyen komoly, multinacionális kooperáció esetén, mint a Global Underground és a Legendary Moments közös szilveszteri partyja, ugyancsak nem elhanyagolható szempont.

Ezen a ponton persze már kezd úgy festeni, mintha magát a programot, a fellépőket viszont “elhanyagolnánk”, miközben a kíváncsiságtól fűtve ömlengünk a helyszínválasztásról. Természetesen nem ez a helyzet, pusztán az van, hogy a szervezők szó szerint csöpögtetik csak az ezirányú infókat, maximálisan felcsigázva ezzel az érdeklődést.

Egyelőre annyit tudni, hogy hat külföldi óriás érkezik, nyilvánvalóan a Global Underground háza tájáról. A napokban fény is derül az összes névre, persze csak fokozatosan; aki első kézből szeretné tudni az újabb bejelentett neveket, érdemes figyelemmel követnie a Memoryland NYE 2017 eseményét, valamint a Legendary Moments oldalát a Facebookon.

A harmadik név bejelentését ma este nyolcra ígérték a szervezők, az első két fellépőről pedig a napokban már lerántották a leplet, íme:



Nos, ez pedig az a pont, ahol kifejezetten szórakoztatóvá kezd válni, ahogyan az ember eljátszik a várható négy további név gondolatával. Van ugyanis kiből-miből meríteni a húsz évnyi GU-történelemben, de van ám. Mi résen maradunk, az tuti, mert ehhez hasonló szilveszter még sosem volt Budapesten, az is tuti.