Hídállásjelentés – Quivver & Kintar All Night Long a Track Terrace nyitón

Beindult a Track-szezon a Rákóczi-híd lábánál. Elég nagy hepajjal.



A Track Terrace nyitását egy jó ‘Quivver & Kintar All Night Long’ partyval ünnepelhették meg a progresszív house szerelmesei a Legendary Moments prezentálásában. A Facebook-esemény leírásában olvasható “Members of Progressive House” – szlogen már csak a lineup miatt is teljesen megáll a helyén, de a látottak-hallottak alapján is, abszolút.

A korán érkezők tizenegytől perfekt bemelegítőprogramot táncolhattak végig a nemrég alapított SoulArt Recordings duójának, azaz Chris Drifter-nek és Goyes-nek köszönhetően. A klasszikus warm-up szettben minden a helyén volt, ugyanakkor a merészebb, dögösebb trekkválasztások helyeit is nagy rutinnal megcsinálták a srácok, az időközben szép számmal megjelent közönség pedig szemmel láthatóan és szüntelenül irtó hálás volt minden húzásukért, már a Track “küszöbének” átlépésétől fogva. Kezdettől jól érezhető volt az atmoszférában az “óriásbulit érzek” lelkesedése, ami azonnal átragadt minden újonnan érkezőre. Óriásbuli is lett, tehát. (Figyelem, autentikus mobiltelefonos fotók következnek, a villámbeszámoló műfajához illeszkedően.)

Zsazsáék, avagy Slam Jr. és Kühl Tomi b2b-szettjét rengetegen várták – ennek félreérthetetlen jele volt, hogy ekkorra már kezdett megtelni a Track Terrace táncparkettje, de az is, hogy a lelkes tömeg szinte végigvisította a két hazai progresszív etalon örömzenélését. Epikus szett volt, egy-egy nagyívű kedvencre majd’ szétesett a placc.

A koronát persze ki más is tehette volna rá az estére, ha nem a műfaj egyik nemzetközi legendája – Mr. John Graham, – aki egy angol gentleman visszafogottságával nemhogy feltette, hanem egyenesen odavágta azt a koronát, de kőkeményen. Afféle megelőző csapással vette át a pultot, rögvest dinamikus, pumpáló, technoidabb hangzással pattintott egy éles váltást, hogy aztán azonnal visszább is vegyen; persze kizárólag azért, hogy még hatásosabban süljön el a következő hasonló hadművelete. Ez a kifinomult, vérprofi érzelmi libikóka jellemezte jó darabon a kényelmes, háromórás Quivver dj-szettet, majd olyan negyed három tájt ellentmondást nem tűrően felültetett mindenkit a gyorsvonatra, amit még nézni is öröm volt, nemhogy hallani.

A Sudam Recordings argentin titánját is a brit ikonéhoz hasonló várakozás fogadta a közönség oldaláról, úgyhogy hatalmas ováció közepette fogott bele Kintar is a maga három órás sztorijába. Meg is hálálta a rengeteg szeretetet; dj-szettje egy nagyívű, hipnotikus utazás volt, amivel mindenkit a tánctér tömegvonzásának rabjává tett. Nyilván vérprofin lecelebrálta a napfelkeltét is – úgy, ahogyan csak ezek az argentin proghouse-arcok tudják újabban.

A reggeli beteljesülés persze nem lett volna az igazi a rövid, ám ennek ellenére velős és roppant színvonalas East Cafe -szett nélkül. Gabi a tőle megszokott világszínvonalat hozta és tökéletesen lekerekítette az estét ezen a reggeli órán, hiszen nem lehet csak úgy bárhogyan, ki-tudja-mivel a fülülkben hazaengedni az embereket, igaz?