Főszerkesztői köszöntő

Veletek együtt mindannyian tisztában vagyunk vele, mik egy abszolút értékben jó elektronikuszenei magazin ismérvei és céljai, mindig fölöslegesnek is érzem felsorolni és látványosan zászlóra tűzni őket az efféle helyzetekben. Az kicsit olyan, mint valami önismétlő ígérgetés.

Magától értetődik, hogy valami jót szeretnénk csinálni és jól, a targetált színtérnek történő újságcsinálás pedig igazán nem egy ördöglakat, nagy átlagban mindkét oldal ugyanazt várja tőle, mert egy ponton túl megszűnnek különbözőnek lenni az olvasói és a szerkesztőségi szempontok. Mi nem ígérünk semmit, csak azt, hogy igyekszünk önmagunknak megfelelni, mert tudjuk, hogy az ti is szeretni fogjátok. 12 év után már tudjuk és ennyi év után már nem szeretnénk egyebet ígérni.

Ezzel a tettünkkel kimondjuk azt is, hogy bizony, szerintünk is elég tré a honi e-zenei sajtó. Mindenki felé empátiával bírunk, ez alap, így szó sincs ujjal mutogatásról! Mindennek megvan az oka, ráadásul ezek között megbújnak szinte elkerülhetetlen tényezők is. Épp ezért viszont kimondjuk azt is, hogy jelenleg – leginkább szükségszerűen – információs- és marketingcélokat szolgál a magyar e-zenei sajtó, és ha félretesszük a szakmai szemüveget, tartalomfogyasztóként mi magunk is régóta hiányoljuk a minőségibb kontentet. Mindebben persze az a slusszpoén, hogy föntiekbe saját magunkat is beleértem, még jóhogy, egyébként.

Szóval ígéret, vagy frázispuffogtatás ezúttal nincs, hacsaknem a fönti süketelésem nem minősül annak. Tényszerű vállalás viszont van. A körültekintés után önmagunkra visszanézve már teljesen tudjuk, házon belül hol fogjuk meg a dolgot, ez a vicc az egészben.

Valami olyasmit vállalunk, hogy nem rohangászunk tölteléktartalmak után, hisz’ olvasóink többsége ért külföldiül is, az internet pedig végtelen. Meg olyasmit, hogy az üzemeltetéshez elengedhetetlen információs- és marketingtartalmak mellett nem szorítjuk háttérbe, sőt, adott esetben még ki is emeljük a szerintünk minőségibb olvasnivalót. Mindig is abban hittünk, hogy hosszú távon egyedül annak van igazi ereje, még ha realisták is vagyunk és nem játszhatjuk el a minőségibb újságírásért kapálózó ”meg nem értett művészt.”

Be kell hoznunk persze a közel kétéves pihenő okozta lemaradást, bele kell rázódnunk újra. Amint látjátok, ezalatt jelentős ráncfelvarráson esett át a site. Alaposan megnyirbáltuk a rovatainkat, ami többnyire összevonást és átsúlyozást, egyszerűsítést jelent. A száraz, mindig up-to-date programajánlónkat kvázi elrejtettük, mert nem szeretjük a „program” szót a rovataink között látni; épp a programmagazin státuszt akarjuk átlépni. Persze azért ott van és kiválóan működik, érdemes használni. Ez a neve is, egyébként: Érdemes.

Egyesével nem megyek bele, mert úgyis önmagáért beszél majd, amit láttok nálunk. Kiemelném viszont azt, ami kifejezetten új a PartyNews hasábjain. Indítunk egy tech-rovatot, amivel nem szeretnénk senki babérjaira sem törni, ezzel is sokkal inkább egy apró űrt kívánunk kitölteni. Az elektronikus zene hátországát adó technika és technológiák világa szakmai oldalról méltó bemutatást kap, ám ez jellemzően szakmai kötődésű magazinoknak, portáloknak köszönhető. A producereknek, zenészeknek, dj-knek van hová fordulniuk tehát, de ha valaki ugyanennek a könnyedebb, mégis hiteles megközelítésére kíváncsi, hoppon marad. Mi inkább a hozzánk közel álló szakmabeliek, mint például a haddnemutassambe zseniális Bernáthy Zsiga, Chris Drifter, East Café, illetve jómagam Dr. Zoidberg-alteregójának vezetésével egy olyan tech-rovatot szeretnénk üzemeltetni Műhely néven, ahol közvetlenebb és közérthetőbb kommunikációval, valamint ösztönösebb megközelítéssel járunk körül témákat, adott esetben azok emberi oldalát előtérbe helyezve. Próbálunk életszagúbbak és lazábbak lenni, na.

Hasonló felkiáltással vállaljuk be az eszmefuttató és véleménycikkeket is, mert tökéletes embereink vannak rá. Itt van például a közel sem tökéletes, ám méltán népszerű és nagyszerű Ágoston Dániel barátom, aki egy szaros egérpadról is képes úgy írni, hogy imádjuk, nemhogy a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekről, témákról, eseményekről. Nem véletlenül figyelünk rá oda annyian, amikor megszólal. Rendszeresen jelentkező, főoldalon kiemelt cikkei a hasonló felfogásban értelmezett főszerkesztői tartalmak mellett az arculatunk gerincét képezi, még akkor is, ha ez lehet, hogy nem mindenkinek tetszik majd. Hiszen mindenkinek tetszeni: na, azt tényleg nem lehet.

Ja, hogy zene, meg interjú, meg buli, meg mittomén…hát persze, hogy lesz ilyen tartalom, ahogyan eddig is – ez mindig adott, csak mi úgy gondoljuk, hogy ezek az igazán minimum, az újságírás valahol ezeknél kezdődik. De csak kezdődik.

Kellemes időtöltést kívánok magunkhoz a megújult PartyNews teljes szerkesztősége nevében!

Légrádi Zoltán, főszerkesztő