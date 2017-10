Egy tanulmány szerint a zenei karrier káros hatással van a mentális egészségre

0 megosztás Facebook Twitter

A zenészek háromszor akkora valószínűséggel tapasztalják meg a depresszió állapotát, sokuk pedig kifejezetten “rossz körülmények” között dolgozik – állapította meg a Help Musicians UK legutóbbi egyetemi tanulmánya.

A University of Westminster két kutatója, Sally-Anne Gross és Dr. George Musgrave “Okozhat-e betegséget a zene?” címmel végzett tanulmányt a jótékonysági szervezet kérésére. A kutatás eredményeképpen rálátás nyílik a Nagy-Britannia zeneiparával szembeni mentáhigiénés kihívások mértékére.



Több, mint 2.200 résztvevővel ez eddig a legnagyobb ilyen irányú kutatás, eredménye pedig szignifikáns; a zenészéletet választók az átlagembernél háromszor nagyobb eséllyel szembesülnek a depresszióval.

A csekély és bizonytalan, illetve kiszámíthatatlan bevételek okozta anyagi gondok, valamint a sokféle alkalmi, párhuzamos munkahellyel való állandó zsonglőrködés súlyosbíthatja a problémát, a rossz munkakörülmények pedig egyenesen a legjelentősebb problémaként jelennek meg a felmérésben.

Másutt a jelentés megállapította azt is, hogy a szexuális bántalmazás, a megfélemlítés és a diszkrimináció is elterjedt, a zenész munkakörnyezete pedig jellemzően antiszociális és részvétlen a zenész problémái iránt.



A dolgozat a társadalmi kihívásokat is megemlíti, mint a mentális egészséget rendre ostromló faktort, hiszen a családi, baráti, és a párkapcsolati kötelékek mentén fölmerülő problémák is gyakran – a társadalmilag tapasztalható átlagos – feletti nyomást gyakorolják a zenészemberre.



A tanulmány célja az volt, hogy rávilágítson azokra a területekre, melyekre a Help Musicians UK, illetve a szélesebb értelemben vett zeneipar célzottan koncentrálhat a zenei előadóművészek, dalszerzők, komponisták, és producerek körülményeinek javítása érdekében. A jótékonysági szervezet már meg is fogta a munka végét, hiszen a jelentés nyomán máris három ígéretet tett; egy zeneipari mentálhigiénés munkacsoport létrehozására, egy 24/7-es lelkisegély szolgáltatás bevezetésére Music Minds Matter néven, és végül a szükséges változások melletti kampánytevékenységre, iparágszerte.