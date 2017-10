Csak óvatosan a “Pink Rolls-Royce” tablettákkal!

2 megosztás Facebook Twitter

Szemtanúk állítása szerint egy 16 éves fiú ebből a típusból dobott be “néhányat” egy tegnap előtti Halloween-fesztiválon, nem sokkal azelőtt, hogy kora reggelre meghalt – ez áll legalábbis az észak-walesi rendőrség hivatalos közleményében.

A srác rosszulléte miatt hajnali 1:11-kor hívták a mentőket, akik be is szállították a Ysbyty Glan Clwyd kórházba, ám minden próbálkozás ellenére végül életét veszítette.



Az esetre hivatkozva a hatósági szerv és drogügyi partnere, a Betsi Cadwaladr University – Wales legnagyobb egészségügyi szervezete – közösen figyelmeztetik a lakosságot a veszélyes rózsaszín tablettára, mely egyik oldalt a Rolls-Royce logót viseli, a másik oldalán pedig a “200mg” felirat olvasható.



Egyelőre semmi pontosabbat nem tudni a halál konkrét okáról, a rendőrség fogalmazása szerint: “minden jel valamiféle drogtúladagolásra utal.”

A legelismertebb mérvadó droginfó oldalon egyébként 2016 augusztusa óta olvashatóak adatok és információk erről a tablettáról, de ott nem igazán derül ki róla semmi veszélyes a 264 mg-nyi bemért MDMA-tartalmon kívül. (a szerk.)

Lényeg a lényeg, mindenki mindent csak óvatosan és felelősségteljesen! Mindig!