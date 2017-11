Ableton Live 10 – megérkezett

Maga a workflow is számos apró szabászati munkán esett át, olyan új funkciókkal, mint például a Capture, de a jól bevált EQ Eight is teljeskörűbb funkciókat kapott.

Íme az újratervezett arrangement view:



A sound library négy új pakkal gyarapodott, és a kereshetőségén is tovább javítottak, a Push kontroller pedig végre képes lesz a valós idejű játék közbeni step-sequencingre ugyanaban a nézetben.

A teljesítménygazdálkodás terepén a legkomolyabb fejlesztés az, hogy végre teljeskörűen integrálták a Max For Live-ot a programba.

Nézd meg az Ableton videóját a Live 10 újdonságairól:

A Live 10 2018 első negyedévében várható.

MA ESTE 19 órakor a HITSPACE oldalán ÉLŐ közvetítés!

Adam Davidovics, János Herold (iamyank, imPro), Igor (az orosz DAW-guru) és Bakonyi Bálint (HiBoo,1G School) mutatják be az újdonságokat.

