A Discogs adatbázisa megugrotta az 5 millió előadót!

A népszerű közösségi katalógus adatbázisa immár ötmilliónál is több előadót, egymillió labelt, valamint nyolc és fél millió kiadványt jegyez.

Az idén 17 éves online zenekatalógus és piactér június elsején bejelentette, hogy adatbázisa – a cirka 355.000 adatszolgáltató felhasználónak köszönhetően – az elmúlt hónap során túllépte az ötmillió előadót. Ezek a felhasználók természetesen a nyilvántartott labelek és lemezkiadók számát is tovább – egészen a bűvös egymillió fölé – gyarapították. A katalógusban kereshető megjelenések száma a januári 8 milliós gátugrás után jelenleg már a 8,5 millión is túl van. Mindez összegezve azt jelenti, hogy a 2017-es évben mindeddig átlag heti 26.000 hozzáadott kiadvánnyal bővült a közösségi lemezkatalógus.

A Discogs nemrégiben elindította a – hangszerekre és egyéb audioeszközökre, -berendezésekre szakosodott – Gearogs nevezetű alteregójának saját piacterét is, mely jelenleg béta-üzemben működik.