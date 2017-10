7 érv, hogy miért nem illegálisak a “YouTube to mp3” alkalmazások

2 megosztás Facebook Twitter

A legnagyobb “YouTube to MP3” konverternek, illetve úgynevezett ‘stream-ripper’ alkalmazásnak (youtube-mp3.org) szeptemberben végleg befellegzett. Az Electronic Frontier Foundation (EFF) legújabb jelentésében azonban felsorol hét érvet is amellett, hogy miért nem tekinthetőek az efféle YouTube-konverterek 100%-ban illegálisnak:

1. Egy videofájl audiofájllá (vagy bármilyen egyéb fájltípussá) konvertálása még nem sért automatikusan szerzői jogokat.

Mert mi van akkor, ha a videó nem áll szerzői jogvédelem alatt? “Mérhetetlen, de egyre növekvő mennyiségű olyan videó van online, amelyek letöltése és módosítása engedélyezett, vagy olyan audiosávot tartalmaznak, amely nem áll szerzői jogvédelem alatt” – állítja az EFF.

2. Amennyiben a felhasználók szerzői jogsértést valósítanak meg egy YouTube to MP3 konverter segítségével, attól még az oldal önmagában nem válik illegálissá.

“Olyan szolgáltatást nyújtani, amely képes az audiosávok kivonására, önmagában nem törvénysértő, még akkor sem, ha egynémely felhasználó törvényt sért vele” – folytatja az EFF.

3. Egy weboldal nem lesz automatikusan illegális azért, mert reklámokat futtat a felületein.

“Egy ilyen weboldal nem válhat illegálissá azért, mert bevételre tesz szert a hirdetések által” – jegyzi meg az EFF.

4. A YouTube to MP3 konverter oldalak kizárólag akkor válnak illegálissá, ha az oldal tulajdonosa a konverzión túli tevékenységet is megvalósít.

“Egyéb tevékenységek szerzői jogokat sérthetnek, mint például a szerzői jogvédett video-, vagy audiofelvételek terjesztése harmadik fél számára” – jelenti ki az EFF. “De a RIAA által megnevezett weboldalak többsége esetében nem tisztázott, hogy folytatnak-e efféle tevékenységeket.”

5. A YouTube to MP3 konverterek nem nevezhetőek illegálisnak csak azért, mert a zeneipar nem szereti őket.

“Az Egyesült Államok Külkereskedelmi Képviselője (USTR) köteles úgy alkalmazni az USA jogszabályait maradéktalanul, ahogyan azok vannak. Nem pedig úgy, ahogyan bizonyos ipari szervezetek szeretnék” – folytatja az EFF.

6. A YouTube to MP3 konverterek illegálisnak minősítése hátráltathatja a gazdaságot.

“Accordingly, it is inappropriate to describe ‘stream-ripping’ sites as engaging in or facilitating infringement. That logic would discourage U.S. firms from providing many forms of useful, lawful technology that processes or interacts with copyrighted work in digital form, to the detriment of U.S. trade.”

7. A YouTube szolgáltatási feltételeinek megsértése nem egyenlő a törvénysértéssel.

A YouTube to Mp3 konverterek kifejezetten megszegik a YouTube által közölt szolgáltatási feltételeket. Ez azonban kizárólag a YouTube és a konverter közötti jogsérelem, nem pedig az Egyesült Államok Szerzői Jogi Törvényének megsértése az EFF szerint.

Az EFF válasza a három legnagyobb lemezkiadót, azaz a Universal Music Group-ot, a Warner Music Group-ot, és a Sony Music Entertainment-et is képviselő Recording Industry Association of America, avagy a RIAA vádjaira érkezett, mely az USTR-rel karöltve még listát is publikált a szerintük notóriusan szerzői jogot sértő konverter-oldalakról.

Hogy mi következik ezután?

Miután a RIAA a bíróságon sikeresen megsemmisítette a youtube-mp3.org-ot, kétségkívül további pereket tervez. Az Electronic Frontier Foundation azonban azzal gyanúsítja a három legnagyobb labelt, hogy a jogrendszer kiskapuit kihasználva legálisan üzemelő YouTube to MP3 ‘stream-ripper’ oldalakat lehetetlenít el. A Google-hátszéllel operáló társaság vélhetően épp belépni készül a jogi csatatérre.