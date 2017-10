12 éves a House2House – persze, hogy lesz szülinapi buli!

7 megosztás Facebook Twitter

Mert az egy dolog, hogy van nekünk két ilyen lemezlovas-ikonunk, mint Fejér Balázs alias Naga, és Csillag Béla alias Beta, akik már az elmúlt évezredben is stabil berendezései voltak a jobb(!) DJ-pultoknak országszerte; így kis túlzással egy egész generáció nőtt fel rajtuk. Budapesti klubrendezvény-sorozat viszonylatában viszont nem túl sok esetben szoktunk tudni hasonló analógiával élni, nem véletlenül. A jópár helyszínt, klubot megjárt House2House egyértelműen egy szemet és fület gyönyörködtető kivétel. A House2House kivételes.

Nagy szó ám egy ekkora múlt, hiszen az egy-két, há estét megérő, majd eltűnő klubest-sorozatok hétköznapi jelenségnek számítanak a főváros éjszakai életében. Fokozottan érvényes ez az ennyire széles körben népszerű zenei műfajokra, mint mondjuk a house, hiába tudjuk, és hisszük a H2H-zal nagy egyetértésben, hogy a house örök. Nyilván még a laikus is el tudja képzelni, hogy ilyesmit éveken keresztül fenntartani és színvonalas brandként a köztudatban maradni azért nem lehet az a könnyű séta, stabil Naga ide, stabil Beta oda. Van hát mire emelgetni a poharakat, visszanézni meg pláne van mire. Ahogyan büszkének lenni is, mert – és most leírjuk, de le ám, hogy – az ilyesmi igenis komoly kulturális értéket jelent már.

Miindezek örömére a H2H csapata október huszadikán a Toldi moziban várja tizenkettedik születésnapi zsúrjára mindazokat, akik részesei voltak, vagy épp lesznek ennek a kis csodának, melyre rajtuk kívül is oly sokan büszkék vagyunk, hogy van nekünk. A H2H saját stílusához hűen egy – mára már szinte védjegynek számító – egész estés Naga & Beta DJ-szettel várja az ünnepelni vágyó táncoslábúakat, így nem tudod lekésni, hogy felköszönthesd őket.

Ja, játék közben azért ne cibáld meg a DJ fülét, szülinap ide, vagy oda! Akkor se, ha stabil. Boldog születésnapot, H2H!