Sziget: Istenem! Ez már a huszonötödik?

5 megosztás Facebook Twitter

Hát igen. Immár 25. alkalommal indulunk hosszú tömött sorokban a Hajógyári-sziget felé, hogy aztán egy hétre magunk mögött hagyjuk a szürke hétköznapokat és egy valószerűtlenül színes világba csöppenjünk. A „Szabadság Szigetén” bár nagyon sok minden megnőtt és megváltozott, még mindig érvényesek az 1993-ban meghirdetett szlogenek: „itt mindent szabad, de semmit nem muszáj”, mert idén is „kell egy hét együttlét”, augusztus 9-16 között.

Egy kis történelem

„Egy zötykölődő mikrobuszban kezdődött minden. Tavasz volt, még nem zöld, de már reményekkel teli. Félúton a főváros és a vidéki helyszín között, egy azóta elfeledett Sziámi-koncertről hazafelé tartva, Müller Péter Sziámi zenész, költő, színházi-filmes ember és Gerendai Károly koncertszervező hosszasan fantáziáltak…” Így kezdődött a történet, valamikor ’93 márciusában és vált valósággá még abban az évben, augusztus 19-26 között, egy azóta Európa legnagyobbjainak csapatából kétszer is a legjobbnak választott Sziget, akkor Diáksziget néven. „Utoljára Napóleon oroszországi hadjárata volt hasonló volumenű vállalkozás, mint a Diáksziget fedőnevű monstre rendezvénysorozat. Nagy létszám, bravúrosan megoldott hadtáp, és állandó, elkeseredett küzdelem az őslakókkal” – írta akkor a Magyar Narancs, pedig hol voltak azok a méretek a maiakétól.

Néhány szám

S hogy mekkorát fejlődött az elmúlt években, azt a számok mutatják képletesen. 1993-ban 43-ezer fizetős néző érkezett – 2016-ban 496-ezren voltak a Szigeten, 1993–ban az egy hét alatt volt 200 koncert, 80 film és 40 színházi előadás – manapság naponta van ennyi program a Szigeten, és a műfajok száma is hihetetlenül megsokszorozódott. 1993-ban 26 milliós költségvetésből gazdálkodtak a szervezők – a jubileumi Sziget 6.3 milliárd forintból áll össze. Az elmúlt 24 évben összesen 7 millió 928 ezer látogató volt kíváncsi Magyarország legnagyobb turisztikai attrakciójára. És a 25. Szigeten várják a szervezők a kezdetektől számított 8 milliomodik látogatót…

Mit adott nekünk a Sziget?

A „fesztivál életérzést” és generációk számára meghatározó közösségi élményt. Ma a fesztivál szó egyet jelent a Sziget Fesztivállal. A magyarországi 16 évesnél idősebb lakosság 15%-a személyes élménnyel rendelkezik a rendezvény kapcsán, mivel több, mint 1,2 millió magyar ember látogatta már meg a rendezvényt, legalább 1 alkalommal, de a személyenkénti átlag látogatás száma 3,4.

Felrajzolta Budapestet a nemzetközi fesztiváltérképre. A Sziget hatalmas utat járt be az elmúlt 24 évben, s lett, egy baráti társaság egy hetes zenés piknikjéből Európa kétszer is legjobbnak választott nagyfesztiválja, a legnagyobb presztízsű elismerés a szakmában, az European Festival Award „legjobb zenei felhozatal” díjának tulajdonosa és a 2016-os fesztivál megkapta a „nemzetközi fellépők kedvenc fesztiválja” díját is.

A legmenőbb és legismertebb hazai márka lett. Azon túl, hogy hazánkban a legsikeresebb és legmenőbb brandnek a Szigetet választották, mára ez a legismertebb magyar márka a nagyvilágban is.

Hoz egy csomó pénzt az országnak. A Szigetre érkező látogatók több mint 13 milliárd forintot költenek el Magyarországon, miközben a rendezvény költségvetésének kevesebb, mint 1%-a közpénz, addig a fesztivál által generált adó és járulék bevétel a támogatás majd 100 szorosával, közel 5 milliárd forinttal gazdagítja évről évre a központi költségvetést. A Sziget az elmúlt 24 év alatt megközelítőleg 100 milliárd forinttal járult hozzá Magyarország GDP-jéhez.

Magyarország legnagyobb turisztikai attrakciója. A számszerűsíthető gazdasági hatások (a GDP-hez való hozzájárulás, adóbevételek, munkahelyteremtés) mellett komoly, hosszabb távon ható turisztikai előnyt is jelent az országnak a fesztivál, hiszen az általa generált nemzetközi kereslet növeli Budapest és Magyarország nemzetközi ismertségét, elismertségét. Bár az első Diákszigeteken még nem voltak jellemzők a külföldről érkező vendégek, már 95-ben a hetijegyek 15%-át a határokon túl adták el. Ez a szám aztán folyamatosan növekedett, s ma már a szigeten évente 80-85 ezer külföldi fordul meg, ami megközelítőleg 650.000 vendégéjszakát generál a hazai turizmusnak egy évben. A Sziget nemcsak a legismertebb magyar brand lett a világon, ahová több mint 100 országából érkeznek ma már vendégek, de Budapest trendi, fiatalos imázsához is jelentős mértékben hozzájárult. A Sziget rendezvény egy hét alatt megtermeli Magyarország egy teljes évben történt külföldi vendégéjszakáinak közel 5%-át. S ha összegezni akarunk, akkor a 24 év szigetes heteit összeadva mintegy 7 millió vendégéjszakát hozott a hazai turizmusnak.

…és ma már a Sziget a kulturális sokszínűség szinonimája. A Szigetnek köszönhetjük például, hogy Magyarországon a világzene egyre ismertebb lett. Az elmúlt tizenhét évben a Világzene színpad kirívó nemzetközi rangra tett szert, lévén a műfaj valamennyi kiválósága fellépett rajta, másrészt azért, mert folyamatosan érzékenyen reagált az újabb és újabb világzenei trendekre, hullámokra. A Sziget mindig fontosnak tartotta a roma kultúra terjesztését és népszerűsítését. A hazai cigányzenészek és nemzetközi sztárok tucatjaival találkozhatunk évente a fesztiválon. A Sziget kiállt az LMBTQ közösség mellett, helyet– és alkalmat adva bemutatkozásuknak – látványos show-k, filmek, előadások és beszélgetéseken keresztül. A Magic Mirror sátor a mai napig az egyik leglátogatottabb, izgalmas programokkal teli helyszíne a Szigetnek. Fontosnak tartja a Sziget a nemzeti hagyományok ápolását is. A Hungarikum Falu rengeteget tett azért, hogy a magyar népi kultúra ismertebb legyen hazánk határain túl is. A fesztivál a kezdetektől fogva helyt ad a Civil Szigetnek, amelyben a pályázaton kiválasztott szervezetek immár 25. alkalommal aktív részesei az eseménynek. Kiemelt figyelmet kapnak a mozgássérült szigetesek is. Amellett, hogy a Sziget teljesen akadálymentes, Mozduljunk ki! néven egy hazánkban egyedülálló kezdeményezés is elindult tavaly a Szigeten, melynek célja, hogy a mozgássérült fiatalok közül mind többen át tudják élni a társas események, koncertek, fesztiválok nyújtotta élményeket. A Sziget legnagyobb látványosságainak számítanak évek óta a Nagy Utcaszínházak, minden évben más-más országból érkező hatalmas performanszok, melyekkel javarész csak a Szigeten találkozhat a nagyérdemű. Évek óta hosszú sorok kígyóznak a Sziget cirkusz sátra(i) előtt. Mint ahogy jelen van a komolyzene is, annak széles spektrumával, az operától, a filharmonikus előadásokig. És még hadd említsük meg a vizuális kultúra jelenlétét, mely egyre erősebb, s ma már az Art of Freedom installációi adják az egyik fő jellegzetességét a fesztiválnak.

Kádár Tamás, a Sziget cég operatív vezetője – akit az alapító, főszervező Gerendai Károly immár az utódjaként mutatott be a sajtó képviselőinek – kiemelte, hogy idén is több száz pályamű érkezett szerte a világból az Art of Freedom pályázatára. A projekt alkotói elképesztő fantáziával álmodják meg évről évre a fesztivál legkülönlegesebb építményeit, szobrait, installációit. A pályázóknak és a felkért közreműködőknek köszönhetően így idén is művészi alkotások tömkelege díszíti majd a Szabadság Szigetének főbb tereit és apróbb szegleteit.

A Sziget tovább fejleszti a már megkezdett környezettudatos tevékenységét, a fenntartható fesztiválozás és ennek kommunikációja terén. Ennek egyik hatalmas és környezetvédelmi szempontból rendkívül jelentős lépése lesz, amennyiben az engedélyeket is megkapják rá, az ivóvíz pazarló használatának radikális visszaszorítása, mégpedig a Duna vizének felhasználásával. A terv szerint, miután a szervezők több ezer köbméter vizet fordítanak pormentesítésre, ballaszt tartályokba súlynak, vagy egyéb célokra, ezt a mennyiséget nem ivóvízből, hanem a Duna vizéből fedeznék. A tavaly megújított környezetvédelmi programnak köszönhetően naponta a fesztivál ideje alatt 140-150 m3 szelektív hulladékot gyűjtöttek be. Az összesen begyűjtött hulladék 35%-a került újrahasznosításra. Mintegy 2000 darab sátrat és kemping cikket (matracok, takarók) tudunk jótékony célokra felajánlani. Összesen nagyjából 1200 m3 hulladékot adtak át feldolgozásra. Az idei évben immáron 5 Recycling Centerben lehet hulladékokat ajándékokra cserélni, és 150 ponton lesz majd lehetőség a szelektív gyűjtésre. Ettől az évtől kezdve megtiltják az összes vendéglátóhelynek az eldobható műanyag evőeszközök és tányérok használatát. Helyette fából és lebomló anyagból készült termékeket kell, hogy használjanak. Mostantól a kereskedőknél sem lehet majd műanyag zacskókban vásárolni, hanem papír vagy más lebomló anyagokból készültet kell használniuk. A környezetvédelmi akciók bevezetésében és a szelektív hulladék lebonyolításában mintegy 50 önkéntes vesz majd részt.

A fenntarthatóság mellett több fontos üzenet is megjelenik a Szabadság Szigetének zászlaján. 2017-ben a Sziget is csatlakozott az Európai Fesztiválszövetség (Yourope) Take a Stand nevű kezdeményezéséhez. Ennek lényege, hogy a fesztiválozó közönséget meggyőzze a fiatalabb generációk kulcsszerepéről a jelen és jövő közéletének formálásában. A Take a Stand olyan kulcskérdésekre próbálja felhívni a figyelmet – és ezáltal ösztönözni a társadalmi párbeszédet -, mint a közügyekben való szerepvállalás, a kulturális tolerancia, a kisebbségekkel szembeni szolidaritás és a folyamatos és kölcsönös tanulásra való nyitottság. A kezdeményezés mögé – a Sziget mellett – számos egyéb nagynevű fesztivál is felsorakozott már, köztük a Roskilde, az EXIT, vagy a Lollapalooza.

Kádár Tamás elmondta azt is, hogy a fizetésekkor korábban alkalmazott kártyás és órás lehetőségek mellett idén – egy újítás révén – már mobil applikációval is lehet fizetni. “A Fesztivál újratervezett mobil applikációja a készpénzmentes fizetés kényelmi funkcióval bővítettük. A kártyaegyenleg, kártyatörténet, letiltás funkciók mellett bankkártyával is feltölthető az egyenleg. Sőt, vendégeink idén közvetlenül a mobil applikáción keresztül igényelhetnek Festipay kártyát, amit a jegybeváltásnál kézhez kapnak. Így teljesen elkerülhetik a sorbanállásokat a Festipay feltöltőpontoknál” – mondta Kádár.

Zenei programok

Dan Panaitescu Nagyszínpad

A Nagyszínpad esti sávját a -1. napon a világ egyik legsikeresebb énekesnője, a sok grammys P!NK (US) nyitja, és az utolsó napon az elektronikus zene világhírű reprezentánsai, a TOP DJ-k legjobbjai, Dimitri Vegas & Like Mike (B) zárja, az immár hagyományos látvány-csinnadrattával, az EndShow-val. A köztes napok esti sávjában pedig ott lesz Wiz Khalifa (US), Kasabian (UK), Macklemore & Ryan Lewis (US), The Chainsmokers (US), Major Lazer (US). A Nagyszínpad korábbi sávjaiban pedig az alábbi nevek sorjáznak: Billy Talent (CAN), Biffy Clyro (SCO), PJ Harvey (UK), Rita Ora (UK), Alt-J (UK), Dubioza Kolektiv (BIH), Tom Odell (UK), Rudimental live (UK), Clean Bandit (UK), White Lies (UK), Two Door Cinema Club (IRL), Birdy (UK), Jamie Cullum (UK), Mando Diao (SE), Metronomy (UK), The Kills (UK-US) és George Ezra (UK). Két hazai zenekar is felkerült a Nagyszínpadra: egyrészt helyszín programját a Nagy-Szín-Pad! győztese indítja majd a -1. napon, illetve a vasárnapi indítósávban a Halott Pénz lép majd fel.

OTP Bank Színpad by A38

Változatos zenei világgal és sűrű programmal várja az A38 megasátra a Szabadság Szigetének lakóit. A program a Nulladik napon már elkezdődik, a fellépők pedig a következők: Watsky (US), Chef’Special (NL), Kensington (NL), The Vaccines (UK), Alex Clare (UK), Andy C (UK), Dimension (UK), Bear’s Den (UK), Quimby, Danny Brown (US), Punnany Massif, DJ Shadow (USA), GTA (USA), Valentino Khan (USA), Lion Babe (UK), The Strypes (IRL), Anne-Marie (UK), Bad Religion (US), Crystal Fighters (UK), GusGus (IS), Weval live (NL), HER (F), Oh Wonder (UK), Allah-Las (US), The Pretty Reckless (US), The Naked and Famous (NZ), Tycho (US), Rone (F), Léon (SE), Jagwar Ma (AUS), Materia (D), Mac DeMarco (CAN), Vince Staples (US), Flume (AUS), Cashmere Cat (N), Nothing But Thieves (UK), De Staat (NL), Courteeners (UK), Breaking Benjamin (US), Interpol (US), Fritz Kalkbrenner (D), HVOB (A).

Ibis bemutatja: Világzenei Színpad

A Világzenei Színpad 0. napi magyar hullámmal, majd a világzene legnagyobbjaival, igazi „best of…” programmal rukkol elő az idei Szigeten. A visszatérő előadók közül kiemelhető a szerb Goran Bregović és az elmaradhatatlan Wedding and Funeral Band, a legendás Klezmatics, vagy éppen az elementáris Leningrad. A marokkói gnawát forradalmasító Orchestre National de Barbés a latin ska királya, a szicíliai Roy Paci & Aretuska, a katartikus „etno-káosz”-ával érkező ukrajnai DakhaBrakha, a sivatagi bluesból sivatagi rockot teremtő Tamikrest Maliból, illetve a zimbabwei Mokoomba.

Az újdonságok sorát a közeljövő sztárjai alkotják, így a török népzenét pszichedelikus rockkal ötvöző Gaye Su Akyol; a brazil afrobeatet megteremtő Bixiga 70, az újra virágzó latin pszichedélia tucsoni éllovasa, az Orkesta Mendoza, valamint a szatirikus, punkos klezmerével az izraeli Jewish Monkeys. Itt lesz továbbá az ellenállhatatlan chilei fieszta-felelős, a Chico Trujillo is. Végre bemutatja rockos kíséretű torokéneklését a mongol Hanggai, kiderül, hogy miért a „Balkán sarlatánja” Magnifico, illetve, hogy miért emlegetik a hatvanas évek legnagyobb amerikai soul énekesnőinek rokonságában a fiatal portugál Marta Ren-t a Groovelvets kíséretében. A hazánkban is roppant népszerű multikulturális francia együttesek közül idén a Zoufris Maracasra és a La Gapette-re pöröghet közönségünk – és akkor a roma zenék éjszakai felhozataláról még nem beszéltünk…

Márpedig a cigányzene kedvelői számára is tartogat meglepetéseket a helyszín. Először mutatkozik be Magyarországon az utóbbi években szenzációt keltett glasgow-i John Langan Band, a maga keltás-punkos, balkáni-flamencós elegyével. A balkáni és a latin zenék együtt ragadnak magukkal a barcelonai székhelyű, de szigorúan multietnikus Electrorumbaiao koncertjén is, míg a francia La Caravane Passe főleg a manouche jazz világában van otthon.

Mint már szóba került, a hazai fellépőkből sem lesz hiány. Ki tudna ellenállni a Bohemian Betyars zúzós-ugrálós „speed-folk-freak-punk”-jának, vagy éppen nemzetközi hírű ska együttesünknek, a Pannonia Allstars Ska Orchestrának, mely hidat teremtett Kingston és Budapest között? Akinek ez nem lenne elég, annak a nagyecsedi roma hagyomány minden varázsát hatványozó Romengó vagy a kelet-európai és balkáni zenéket őrületes energiával összekovácsoló Besh o droM koncertjeit ajánljuk. És ez még mindig nem minden! 2017-ben ugyanis első alkalommal kimondottan a magyarországi világzenékre összpontosít a Világzenei Színpad Nulladik napi programja. Ezen a napon hat kiváló zenekarunk lesz hallható. Fellép a Zoord, a Kerekes Band, a Söndörgő, a Firkin és végül a folk- és partyzene eddig ismeretlen ötvözetét nyújtó Lajkó Félix feat. Óperentzia is.

Telekom Aréna

A partiélet legnagyobb helyszínén, az Aréna megasátrában este 10-től hajnalig tart majd a bulifolyam. Olyan fellépőkkel mint: Yamina, Maurice West, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano, Muzzaik, Roberto Rios, Thomas Jack, Stadium X, Nervo és Andro. Szombaton Oliver Heldens és barátai lépnek föl: Danny Howard, Throttle, természetesen Oliver Heldens, Deepend, és a Digital Farm Animals. Vasárnap jön a Steve Aoki pres.: DIM MAK stage, benne Steve Aoki, Autoeritique, Morten, Stöök Sound. A hátralévő napokon pedig sorban: EDX, Bakermat, Don Diablo, Bassjackers, Metzker Viktória valamint The Shaggers, Cosmic Gate, Paul Van Dyk, Alex M.O.R.P.H, StereoPalma.

Colosseum

A sziget egyik leglátványosabb helyszíne a raklapokból épült Colosseum. A program itt hét napon át zajlik déltől, hajnal ötig, az alábbi fellépőkkel: Vayna, Adam Touch, Po:ti, Vatsanah, Andras Toth, Polarize, Carl Craig, Mano Le Tough, Zvezda Beta, Thomas Borza vs. Bohumil, Rob!n, Bernathy Zsiga live, Sikztah, Many Reasons, Hot X, Marco Bailey, The Advent, SanFranciscoBeat, Moon & Bribón, David Mole, Roocha & Roland Handrick, Ramin Sayyah live, Coloboma, Poli, Dj W!ld, Kollektiv Turmstrasse, Nora Matisse, Raasa, Jaffa Surfa, Gregory S, Davko, Justrice, Henry Saiz, Hernan Cattaneo, Peter Makto, Denes Toth, Nigel Snorter, BadGirls pres.: James Cole, Pat Duff, Shabaam, Snilloc, Collective Mashine, Heidi, Jay Lumen, LavaLava pres.: Tolo, Falcao, Fanki Ridm, Metha, Anima Sound System, DJ Mateo & Spirit, Michal Breeth, Confdns, Anna, Matador, Gabor Kraft. A Colosseum raklapjait a Podhoran Group biztosítja.

Európa Színpad

Az Európa Színpad olyan feltörekvő, de hazájukban már nagyobb népszerűségnek örvendő zenekarokat is meghív, akik a saját országukon kívül még kevésbé ismertek és a Szigetes fellépésükkel lehetőséget kaphatnak, hogy egy igazán nemzetközi közönség előtt is bemutatkozzanak.

Az idei programstruktúra annyiban változik, hogy a Sziget Europe Talents nemzetközi tehetségkutató verseny 14 országból érkező győztesei nem az első két napon, hanem egész héten, az első két programsávban lépnek majd fel. Ezzel együtt a színpad hivatalos programja is hétnaposra bővült, napi öt nemzetközi – a színpad nevétől függetlenül nem csak európai – produkcióval találkozhat majd a közönség.

Az első nap a hölgyeké, hiszen aznap P!nk lesz a Nagyszínpad sztárfellépője – nálunk Lola Marsh, ElleExxe és Alma képviseli, a női nemet. Másnap a rapper, Nemo pörgeti a svájci német szövegeket (aki többek között arról híres, hogy néhány videoklipje feliratos, mert sajátos helyi kifejezéseket használ), őt pedig a francia reggae énekes, Biga*Ranx követi. Harmadik napra várható a Bollywood zenét játszó, Bombay Royale őrülete egyenesen Ausztráliából és a Wanton Bishops duó, akiket a libanoni Black Keys-ként szokták jellemezni, nyilván nem alaptalanul. Következő nap a nemzetközileg is egyre ismertebb német Roosevelt, valamint éjszaka egy extra sávban az audiovizuális szettjével Lisszabonból érkező DJ Ride szórakoztatja a közönséget. Ötödik nap két metál zenekar, a belga Brutus és a holland The Charm The Fury is tiszteletét teszi nálunk. A hatodik nap már önmagában is roppant sokszínű, hiszen a dögös osztrák Mother’s Cake rockot, a spanyol ZOO rapet, míg a francia Naaman reggae zenét játszik, a kínálatot éjjel az olasz Cosmo elektroszettje teszi teljessé. Utolsó nap sem pihenünk meg, hiszen jön a dél-afrikai rapper, Riky Rick, valamint a norvég rock legenda, a Motorpsycho.

Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpad

Természetesen idén is jelentkezik a magyar zene Mekkája a hazai élvonal legjobb bandáival és előadóival és az idei Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató résztvevőivel. A fellépők pedig itt sorban: The Biebers, Bëlga, Sub Bass Monster, Majka, Szabó Benedek és a Galaxisok, Péterfy Bori & Love Band, 30Y, Mary Popkids, Middlemist Red, Cloud9+, WellHello, Kiscsillag, Akkezdet Phiai, Fran Palermo, Brains, Szabó Balázs Bandája, Bagossy Brothers Company, Hiperkarma, Margaret Island, Vad Fruttik, NASA, Esti Kornél, Fish!, Irie Maffia, Blahalouisiana, Anna and The Barbies, Müller Péter Sziámi AndFriends. Az estéket pedig, minden nap DJ zárja ezen a helyszínen.

Hungarikum Falu

A Hungarikum falu idén újra a Szigetre varázsolja a magyar vidéket, hogy a fesztiválra érkező külföldieknek ízelítőül szolgálhassunk magyar hagyományból, virtusból, ételből-italból. A Hungarikum falu programjai minden évben egy adott, átfogó tematika köré szerveződnek, melyben a néprajz és néphagyomány minden területe (zene, tánc, kézművesség, hagyományok, tárgyi néprajz) bemutatható. 2017-ben a tervezett téma a „Születésnap”, illetve a születéshez kapcsolódó, születésnapi és évfordulós szokások és hagyományok bemutatása.

A Sziget születésnapi ünnepsorozatához kulturális értékeink bemutatásában partnerként csatlakozik a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mely kiállítással és múzeumpedagógiai programokkal színesíti a helyszíni programokat – és mely nem utolsó sorban idén ünnepli fél évszázados fennállását.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is kiemelt szerepet kapnak a programban a hagyományőrző együttesek tagjai, valamint a helyszín egyik legnépszerűbb eseménye, a „Napzáró táncház tánctanítással”, melynek házigazdája Pál István Szalonna és Bandája. A Hungarikum Falu nem is lenne az igazi, ha nem biztosítana idén is kóstolási és vásárlási lehetőséget hazánk legfinomabb termékeiből – a különböző tájegységek legízletesebb kolbászaiból, a legjobb borokból, sonkákból és sajtokból, valamint a méltán híres karcagi birkapörköltből.

Afro-Latin-Reggae Falu

A Sziget egyik leghangulatosabb és legautentikusabb programhelyszínén – évről-évre színes programokkal – idén hét napon keresztül változatos tánc-, valamint afro dobtanítás workshopokkal várják a fesztiválozókat.

Minden nap reggel jógával „ébred a helyszín”, utána capoeira, salsa, samba, afro-dob, hastánc, afro-karibi autentikus afrikai tánc workshopok váltják egymást. A tavalyi nagy sikert követően idén is lesz Slackline a helyszínen, ahol akrobatikus képességeiket próbálhatják ki az érdeklődők. Idén öt napon keresztül szórakoztatja a vendégeket a tavalyelőtti Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon is fellépő ghánai Isaac Aborah. Isaac tányérpörgető akrobata, látványos produkciója mellett minden nap interaktív workshopot is tart majd. Feltűnik még a programban a szenegáli Nemzeti Színház táncosaiból alakult Ballet Camara társulat is, amelynek előadásán és workshopján keresztül ismerhetik meg a fesztiválozók a nyugat-afrikai népcsoportok táncait és zenéit. Az utolsó négy napon pedig az Afuma togói gólyalábas társulat szórakoztatja a közönséget akrobatikus produkciójával. Az autentikus afrikai programok mellett idén is afro és reggae zenekarok, valamint soundsystem formációk váltják egymást estétől hajnalig. A stílus magyarországi képviselői mellett (mint pl. Riddim Colony, RedRed, PASO Soundsystem, Love Alliance) meghívást kapott több nemzetközi előadó, mint például a Bassrunner Sound Tribe soundsystem formáció és az Emashie zenekar is.

The Music Box

Új külsőt és tartalmat kap a tavalyi Blues Kocsma Színpad. Egy egyedi, a BLOKK Építésziroda által tervezett színpaddal és egy új koncepcióval vág neki a 25. Szigetnek a tavalyi blues helyszín, amitől természetesen a műfaj szerelmeseinek nem kell elpártolniuk, hisz’ a blues alapjai gyakorta visszatérnek majd. A megújult helyszín “The Music Box” színpadként él tovább, ahová a szervezők olyan singer-songwriter produkciókat gyűjtöttek be, melyek nem távolodtak el azért annyira a bluestól. Az első két sávban hazai fellépőket hallgathatunk majd, míg a második két sáv a külföldi zenészeké, a lényeg, hogy az előadók és zenekarok jó zenékkel, jó hangulatot teremtsenek.

A fellépők közt lesz – mások mellett – Daniel Docherty (UK), Pierce Brothers (AUS), Ripoff Raskolnikov (A), Funke and the Two Tone Bay (UK), Jaimie Wilson (USA), Lovely Quinces (CRO), Sam Green and the Midnight Heist (UK), Bror Gunnar Jansson (S), Riders Connection (D), Digger Barnes (D), Heymoonshaker (UK), Rob Longstaff (AUS), Jon & Roy (CAN).

Budapest Park Tribute Színpad

A pörgős bulik kedvelőinek nem kell külön felhívni a figyelmét a nagy elődök munkássága előtt tisztelgő Tribute Színpadra: itt kapnak helyet a világ legnagyobb csapatainak tribute bandái, ahol a régebbi idők nagy nevei mellett évről-évre megismerkedhetünk új csapatok feldolgozásaival is.

Sziget Beach – Cökxpôn Chill Garden

A Sziget Beach – Cökxpôn Chill Garden panorámás folyópartjára, színes, óriás csillag-dekorációk árnyékában, mesés fényekkel és mámoros illatokkal elvarázsolt chill-out kertben heverészhet chai teát szürcsölgetve vagy éppen puha szőnyegen táncolhat bárki a felkelő nap sugaraiban, miután feltöltődött energiával a Pránanadi sátorban és a különböző workshopokon.

A Cökxpôn Chill Gardenben számos rekreációs program segíti a testi-lelki felfrissülést, a már tradicionális délutáni jóga mellett különböző tánc-, kézműves- és zsonglőrtanfolyamokon vehetnek részt a látogatók. Az agytorna kedvelői számára izgalmas logikai játékokkal készül a Játszóház Projekt. Idén új interaktív csoportfoglalkozások várják azokat, akik szeretnének kicsit jobban elmélyedni az önismeret kalandos útvesztőiben: lesz vitaszínház a Kék Pont Alapítvány és a Kerekasztal Színházi Nevelési Társaság koprodukciójában, önismereti játszóteret épít a hazai party-közegben jól ismert Self Groove Csoport, a bátrabbakat pedig közös tabudöntögetésre és határfeszegetésre invitálja a külföldön igen népszerű Death Café mozgalom budapesti csapata.

A pszichedelikus és ambient zenei műsorokat esténként kortárs és orientális táncelőadások és tűzzsonglőrök kísérik. Los Angelesből érkezik hozzánk a zajművészet mestere, Alexandra Atnif, a performanszok között pedig olyan különlegességek is láthatók majd, mint a Trumpsayshi! Dance Company siket jelnyelvre épülő előadása, a Read the Music – Dance Covers in Sign Language. Az éjszaka során mozivá átalakuló chill sátorban a MOME Anim (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció tanszéke) hallgatóinak animációs filmjei ringatják álomba a bulizástól kimerült fesztiválozókat.

A Cökxpôn Chill Garden a Sziget egyedülálló non-stop programhelyszíne, melynek alkotói végigkísérik a fesztiválozókat az ébredezés pillanatától, a napsütötte délutánon át a holdfényes éjszakába, igazi közösségi élménnyé varázsolva az együtt töltött időt.

Lightstage

Idén is az Alternativa Kemping bejáratánál épül fel és várja közönségét a koradélutáni órákban fiatal európai zenekarok koncertjeivel a – BLOKK Építésziroda által tervezett – gyönyörű Lightstage. Itt lesz, többek közt, a palermói Rappresentante di Lista, aki 2015-ös albumával robbant be az olasz indie-szcénába friss, folkos hangzásának és elbűvölő hangú énekesnőjének köszönhetően, akárcsak a kilencvenes évek brightoni szcénáját idéző elektro-pop banda, a Moseek. A furcsa nevű és történetű Pinguini Tattici Nucleari igazi unikumnak számít, hiszen hivatalos életrajzuk szerint keresztény Death Metal zenét játszottak, mielőtt váltottak volna az energikus indie-rockra, amire ma egész Olaszországban rázza a fejét az erre fogékony közönség. Több rangos fesztiválfellépés után (Primavera Sound, SXSW) tér vissza a Szigetre a fantasztikus koncertjeiről ismert indie zenekar, az Altre di B is. Olaszországból jön még a szinte csak lányokból álló Twee, az elektro-pop Anudo, a psycho-rock Big Mountain County, a dob-gitár kombó Gli Sportivi és a bluest játszó Dirty Trainload. Franciaországot idén a Babesin Woods és a Charlotte & Magon képviseli, és a lista hamarosan további fellépőkkel bővül.

A helyszín – mely idén a Cirque du Sziget közelében helyezkedik el – a látogatók egyik kedvenc rekreációs helye: a kellemes délutáni koncertek mellett árnyas chill-out zóna, vegán, slowfood és olasz étterem, valamint olasz kávézó és juice bár segíti a felkészülést az estére.

Apéro Színpad

A francia életérzést közvetítő APÉRO CAMPING nevét lakói adták, akik nemcsak az emelt szintű szolgáltatásokat (wi-fi, csomagmegőrző, biztonsági szolgálat, francia nyelvű recepció, takarítás 0-24 órában) és a francia nyelvű kommunikációt értékelik, hanem a közösségteremtő játékos animációkat, a sportversenyeket (pétanque, tollaslabda és beerpong) és az ingyenes lehetőségeket (fodrászat, sminkes, masszázs) is. Idén a francia elnökválasztási kampányra való tekintettel a Sziget francia képviselői az Apéro Campingbe is elnököt kerestek. Számos frankofón fiatal saját programmal indult, a Sziget France 70.000 kedvelőt gyűjtő Facebook oldalán végül egy fiatal női elnököt, Clémence-t választották. A helyszín lelkét adó recepción a látogatók egy Ruttkai Bori által festett zongorán játszhatnak, francia nyelvű könyvek között hatalmas, kétszemélyes puffokon sziesztázhatnak, mókás minivideókat készíthetnek magukról a Ouisnap nevű applikáción keresztül.

Mindeközben a nagyközönség is élvezheti a fesztivál egyetlen, a francia konyha legfontosabb elemeit felvonultató Restro bár-étterem kínálatát, valamint a napközben és éjjel is talpalávalót és jó hangulatot biztosító zenei helyszín DJ-inek tehetségét. Az esti bulira való ráhangolódást minden nap az Apéro Time biztosítja 16-17 óra között: az idei év újdonsága egy zongorista, Mezerg lesz, aki pianínójával együtt stoppal érkezik a Szigetre 3 hét alatt. Minden este 11 órától hajnali 5-ig USX belga DJ (a brüsszeli Sziget Party-k házigazdája) és barátai ugráltatják a nagyérdeműt az Apéro színpad előtt.

Tábortűz

A mozgalmas, lüktető fesztivál zajában egy kis nyugalom, meghitt hangulat, visszafogottabb hangerő és fantasztikus muzsikusok – ez a Tábortűz. Akárcsak tavaly, ezúttal is a Civil Sziget központi terén lobban lángra a Sziget Fesztivál óriási tábortüze esténként. Nincs igazi tábortűz zene és éneklő közönség nélkül, ezért az idén beérkezett pályázatok közül a közönség választhatta ki a produkciókat, akiket szívesen hallgatnának majd a lobogó tűz mellett. Az akusztikus előadások a fesztivál minden napján 23:00-kor kezdődnek a Civil Sziget területén.

Nem zenei programok

Nagy Utcaszínház – Aerial Jockey Strada (E-ARG)/Collectif Arbuste (F): LATALAYA

Az idei évben a Nagy Utcaszínház egy különleges, kifejezetten a Szigetre készült műsorral kedveskedik a Szabadság Szigete lakóinak. Két kiváló társulat, a francia Collectif Arbuste és az argentin/spanyol Aerial Jockey Strada tagjai dolgoznak azon, hogy egy kifejezetten látványos és emlékezetes előadással kápráztassák el a látogatókat minden este két alkalommal az A38 melletti réten.

A közös produkció két különálló show, a Collectif Arbuste INSTRUMENTARIUM nevű műsorának, valamint a barcelonai csapat ETERFEEL című előadásának ötvözete, mely futurisztikus hangulatával egyenesen a jövőbe repít. Akrobatikus légi mutatványok és élő, ütős hangszereken alapuló modern elektronikus zene találkozik az előadás középpontját képező torony körül földön és levegőben, az élményt pedig az extrém kompozíciót kiemelő fények teszik teljessé.

Cirque du Sziget

A Cirque du Sziget programhelyszín már bemutatkozásakor magasra tette a lécet, azóta is minden évben nagyszerű hazai és nemzetközi újcirkusz produkciókat állít színpadra. Az egyre növekvő érdeklődés kiszolgálására idén már egy majd’ 1000 főt befogadni képes sátrat állítottak fel, a szabadtéri színpad mellett, s a fesztivál fennállásának 25. évfordulója alkalmából az eddigieknél is sokszínűbb és nemzetközibb program állt össze.

Az ifjabb nemzedék képviseletében a Baross Imre Artistaképző tanulói mutatják be legújabb műsorukat minden délután. Ezt a spanyol Compañia Vavel Circus társulatának Garbuix című előadása követi, amelyet már csak azért is nagy kár lenne kihagyni, mert az öt hölgyből álló csapat legalább akkora unikumnak számít, mint előadásmódjuk sajátos hangulata. Őket nem is egy, hanem egyből kettő, a legjobbak között számon tartott társulat követi Kanadából: a Machine de Cirque társulat azonos című produkciója, illetve a Cirque Alfonse Barbu című előadása zárja a sátor programját.

A Cirque du Sziget szabadtéri színpadán ezúttal is olyan produkciók kaptak helyet, melyek könnyűszerrel képesek megteremteni azt a különleges hangulatot és egyedi interakciót a közönséggel, ami ezt a helyszínt annyira jellemzi. Itt minden nap 16:00 és 21:00 között nevethetnek és ámuldozhatnak a Szitizenek a kenyai The Black Blues Brothers, az olasz Circoriccio és Dario Rossi, vagy éppen a québeci Mr. Banana Show előadásán. A szabadtéri színpad műsorát minden nap fél órás tűzzsonglőr-show zárja.

Fidelio Színház- és Táncsátor

Az idei Színház és Táncsátor még több helyszínnel és programmal várja a szigetlakókat, mint a korábbi években. A sátor programja a nemzetközi kortárstáncvilág igazi nagyágyúit mutatja be. A francia Compaigne Käfig társulat Pixel című előadása egy elképesztő, 3D-s illúziókkal teli térben játszódik, a technika és a kortárstánc ötvözésének egy igazán egyedi kombinációjával napjaink egyik legkísérletezőbb és leglátványosabb produkciója. A svájci Compaigne 7273 hullámzó és kecses koreográfiája a zene és a mozgás tökéletes harmóniáját mutatja meg, míg a francia Compaigne Thor tizenegy meztelen férfi táncosa az egységről, a csoportdinamikáról és annak harmóniájáról szól. A híres dél-afrikai táncos és koreográfus, Dada Masilo a balett történetének talán legismertebb műve, A hattyúk tava kortárs feldolgozását hozza el a Sziget színpadára. A sátor magyar fellépőkben sem szűkölködik– többek között látható lesz Nagy Fruzsina, Halas Dóra és a Soharóza, az idei év során a Trafóban minden alkalommal teltház előtt játszott Tabu Kollekciója, mely egy őrült divatbemutató és kórusmű keveréke, ami a kényes témákat állítja középpontba. A Duda Éva Társulat Breathe! című produkciója dinamikus, személyes vallomásokkal teletűzdelt improvizáción alapul, a küzdelem és a szabadság útvesztőit feldolgozó mű végeredménye egy közös áramlás, egyetlen nagy lélegzetvétel.

A sátor az esti idősávban is bőven tartogat meglepetéseket. A spanyol Animal Religion előadásának középpontjában a nemek közti különbségek, a férfi és a női szerepek állnak.

Igazi egzotikus csemegét tartogat a kortárstánc iránt érdeklődők számára a szenegáli

Cie Diagn’Art társulata, ahol a táncosok egy változó társadalom mindennapjain keresztül mutatják be a kétségbeesést, az örömöt és az ünneplést. A Norvégiában élő izraeli művész, Yaniv Cohen koreográfiáját a kézi kamerával felvett interjúk teszik teljessé, hiszen a darab során a táncosok állandó interakcióban állnak a kivetítővel, ahol Yaniv beszélgetőpartnerei arról mesélnek, mit jelent számukra Jeruzsálem.

Hazai produkciók is szerepelnek a késő esti műsorsávban, bár a Timothy and the Things társulat elnevezés akár megtévesztő is lehet. Schrödingerre várva című darabjukban a várakozás és a késleltetés, illetve az általában ezeket kísérő intenzív érzelmi állapotokat mutatják be. Kálmán Eszter darabja egészen különleges, hiszen egy bábművész és egy táncos közreműködésével dolgozta fel A hattyúk tava történetét, melyben az élő és élettelen közti határok szinte teljesen elmosódnak. Egy közös estben kapott helyet Molnár Csaba és a portugál Lander Patrick koreográfiája, melyek amúgy egy három részből álló előadás, a tainzmainz HOM című darabjának két részét képezik, és amelyek egyaránt a férfiak közti barátság kérdéskörét dolgozzák fel. Szerepet kap az érzelmi biztonság fontossága, akárcsak az olykor abszurd forgatókönyvet kínáló ismeretlen.

A szabadtéri színpad a magyarországi és nemzetközi szcéna feltörekvő, fiatal, friss kortárstánc alkotóinak ad helyet, velünk lesz többek között a francia Compagnie Dyptik egy hatalmas fémszerkezetre koreografált hip-hop előadásával a határtalanságról, a mozgás szabadságáról. A két spanyol produkció, Sharon Fridman és a HURyCAN, valamint a brit HumanHood társulat duói a kortárstánc, valamint a spanyol Mumusic Circus és a francia Compaigne la Migration a kortárs tánc és kortárs cirkusz eszköztárát is felvonultató művekkel jönnek, amelyekben bravúros technikával, újító mozgással, ugyanakkor mindannyiunk számára ismerős témákkal foglalkoznak a szerelemről, a személyes nézőpontok különbözőségéről és az ösztönök fontosságáról. Hasonló témaköröket boncolgat a brit Joli Vyann is, aki kiemeli a tetteinkért való felelősségvállalás fontosságát.

A szabadtéri színpad magyar fellépői a DART társulat, a Collective Dope, illetve a Frenák Pál Társulat táncosa, a kubai Nelson Reguera projektje, amelyek jelenleg is készülő munkáikat mutatják be a Szigeten. Velünk lesz továbbá a Közép-Európa Táncszínház csapata is, akik egy interaktív előadás során mutatják be a kortárstánc sajátosságait.

A helyszínen egész héten várja a Szabadság Szigetének lakóit a Sleeping Beauty Project alvó installációja, valamint Márkus Sándor Whale Me! című hatalmas, csillogó, mozgó bálnája, melyben az alkotó beszélgetésre invitálja az arra vállalkozókat identitásról, boldogságról és boldogtalanságról – vagy bármilyen más témában, amit a látogatók felvetnek. Szintén velünk lesz Liesel Zink, ausztrál koreográfus és táncosai, akik hazai táncosokkal közösen adják elő The Stance című darabjukat a színházi sátor melletti szabad téren, amelynek különlegessége, hogy a nézők vezeték nélküli fejhallgatókon keresztül hallgathatják a zenét, amire a táncosok mozognak.

A tánc iránt érdeklődő fesztiválozókat délelőttönként táncos tornával várjuk, hogy közösen hangolódjunk rá a naponta változó, sokszínű programra, míg az esti órákban tűzzsonglőr show-val zárjuk a szabadtéri programot és vezetjük fel az aznap este utolsó programját a sátorban.

Papageno Klasszikus, Opera és Jazz Színpad

Kodály Zoltán halálának 50. és születésének 135. évfordulója nemcsak idehaza, hanem az egész világon ünnep, az ő tiszteletére mind az öt napon kórusok nyitják a programot. Így lesz a helyszín vendége a vegyeskarként működő, számos díjjal büszkélkedő Vass Lajos Kórus, a tagok számáról elnevezett Octovoice Énekegyüttes, a könnyűzenei dalok kórusátirataival koncertező pécsi VoiSingers, a szemtelenül fiatal MediCantare Leánykar a Klezmer R’s zenekar kíséretében és nem utolsósorban a Mindenki című Oscar-díjas film által napok alatt világhírt szerzett Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola SoulAir Kamarakórusa. Idén is visszatér Göncz Renáta és Magyaróvári Viktor, ismertebb nevén Kayamar. A felállás pofonegyszerű: két művész és egy looper pedál, mégis egy komplett zenekart hallhatunk megszólalni. Műsorukban mindenki által ismert és szeretett slágerek köszönnek vissza Katy Perrytől Gershwinig, korábban sohasem hallott acapella feldolgozásban.

Az idei év több szempontból is jubileuminak számít a Klasszikus, Opera és Jazz Színpadon: 25. alkalommal jelentkezik a Sziget, 15 éve van önálló klasszikus zenei színpad, azon pedig ötödik éve vendégei a helyszínnek az Operaház művészei. A közös évfordulót ünnepelve Aczél András rendező az elmúlt öt év legsikeresebb áriáit és a legnépszerűbb muzsikusokat hívja segítségül – és ahogy az lenni szokott, a kiváló operaénekesek Dénes István vezényletével ezúttal is megénekeltetik a közönséget. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz rezidens szimfonikus zenekar, méghozzá egy nemzetközi együttes, az International Young Soloists’ Orchestra (IYSO) – ők játszanak majd az operaprodukciókban is, de az első és az utolsó napon önálló koncertet is adnak Madaras Gergely vezetésével. Kiemelt produkcióink között szerepel a tüzes, extravagáns, virtuóz kubai zongorista, Jorge Luis Pacheco, a nemzetközi színtéren is aktív énekes-dalszerző, Harcsa Veronika és egyik állandó partnere, Gyémánt Bálint jazzgitáros, valamint a legkülönfélébb technikákat, hangszereket és stílusokat izgalmasan ötvöző Fugato Orchestra.

Idén első alkalommal Cine Concert programsorozatot indítunk a Szigeten, amely alatt némafilmek vetítését értjük élő zenei kísérettel. Ahogy sötétedik, beizzítják a vetítőgépet, azaz a projektort és minden este egy-egy fekete-fehér némafilmet láthatnak az érdeklődők az 1910-es, ’20-as évekből. A zenei kíséretet két estén át a francia Radiomentale biztosítja egy-egy Buster Keaton-film alá. A további három estén pedig a színházi munkáiról is jól ismert zeneszerző-zongorista, Darvas Ferenc, egy-egy régi magyar klasszikus némafilmet – a Filmarchívum jóvoltából – tesz még élvezetesebbé a zenéjével: Jászai Mari egyetlen fennmaradt, Kertész Mihály rendezésében készült A tolonc (1914) című filmjét, valamint Janovics Jenő Az utolsó éjszaka (1917) és Korda Sándor Az Aranyember (1918) című klasszikusait.

A tavalyi nagy sikerű koncertek után idén mind az öt napon itt lesz a NonClassical csapata Gabriel Prokofjev vezetésével. Ő a nagy orosz zeneszerző unokájaként nem esett messze a fájától, hiszen zeneszerző, producer, DJ, lemezkiadó és klubtulajdonos is egy személyben, akinek a klasszikus, illetve a kortárs zene népszerűsítése az egyik legfőbb célkitűzése. Olyan helyekre viszi el műsorait, ahol az ember nem számítana rá, hogy klasszikus zenébe botlik, kiüresedett gyárépületbe, klubokba, könnyűzenei fesztiválokra, így a Sziget klasszikus zenei helyszínére is.

Éjfél után hazai és külföldi jazz-szcéna veszi birtokába a színpadot. Vendég lesz a JazzyBIT triója Romániából, a „Django-Pop” hazai képviselője, a Pankastic!, a „jazz aranykorát” bemutató The Coquette Jazz Band, az impresszionista hatásokkal átszőtt progresszív, fúziós jazzt játszó Várallyay Petra Trio és a határokat állandóan feszegető harsonások, a Four Bones Quartet is.

Vándor Vurstli és kis utcaszínházak

A Sziget múltidéző házi vidámparkja, a Vándor Vurstli változatlan jókedvvel és varázslatos játékokkal várja idén is a játékos lelkű Szigetlakókat. Vásári mutatványok, célbadobó szerkezetek és szemfényvesztések színes kavalkádjából épül fel az öt napig tartó káprázat, a jelen lévő úri közönség szórakoztatására. A platánfák árnyékába a múlt század fordulójának békés idillje költözik.

A fesztiválozók nagy kedvenceinek számító utcaszínházi előadások idén sem hiányozhatnak a Sziget programjából. Az egyik legkülönlegesebb fellépő a Das Universal Druckluft Orchester, ami egy mechanikus zenei szerkezet és készítőjének „közös műsora”, amiben a klasszikusoktól kezdve napjaink slágereiig mindenféle stílus megszólal. A holland Mr. Image Theatre óriás rovarokkal árasztja el a fesztivál területét, miközben az állatokat terelgető erdész elmeséli, mitől nőttek ekkorára: az utcákon található rengeteg kidobott ételtől. Állatokból amúgy sem lesz hiány, hiszen a német foolpool kecskenyája is a Szigetre érkezik. A társulat biciklik újrahasznosításával készítette el a nyáj tagjait, akik így a technikai fejlődés „élő” szimbólumaivá és a különböző technikai újításokba vetett feltétlen bizalmunk megkérdőjelezésévé váltak.

Nagy öröm, hogy idén – sok év kihagyás után – ismét a Szigetre látogat az ausztrál Snuff Puppets társulata, akik hatalmas emberi testrészekkel veszik birtokba a fesztivál területét. Az óriási kéz átöleli a körülötte állókat, a láb elzárja az utat, miközben a szemből könnyek potyognak, a fül pedig mindent hall. Merre van a száj? Az orral már előrébb járnak… egy biztos: idén sosem tudhatjuk, mikor futunk bele egy magányosan bolyongó testrészbe – vagy ő belénk! A lengyel Teatr KTO társulata a Peregrinus című produkciójukkal jönnek, amelyben a digitális civilizációt szomorú, ijesztő és groteszk módon ábrázolják. A T.S. Eliot Az üresek című verse által inspirált előadásukban egy olyan világot mutatnak be, ahol a fogyasztás már szinte vallássá vált és ez határozza meg leginkább az emberek mindennapjait. A Cie La Soup egy igazán eredeti és meghitt műsorral érkezik: nyakba akasztott mini bábszínházukban mesélik el Macao és Cosmage szerelmének történetét, miközben az aláfestő zenét a nézők fülhallgatón keresztül hallgathatják.

A sok látnivaló mellett nem csoda, ha a fesztiválozók egy kis pihenésre vágynak: ilyenkor jól jöhet a Mini Óriáskerék, melyre még a tériszonyosok is gond nélkül felülhetnek. A „magasból” talán még jobban fest Mr. Piano guruló zongorás műsora, aki tehetsége mellett akrobatikus képességeit is jól bizonyítja. Nem szabad azonban megijedni, ha visszatérve a földre a Sziget lakói furcsa, a szokottnál nagyobb testű és kisebb fejű férfiakat látnak – nagy valószínűséggel csak szimplán belecsöppentek a francia Les Tonys műsorába.

A különlegességeket kedvelők számára igazi csemegével készülnek a Szigeten: ide látogat ugyanis az indiai Circus Raj csapata, akik tudásukkal és garantáltan egzotikus fellépésükkel kápráztatják el a közönséget. Végül, de nem utolsó sorban fontos szót említenünk a Mécanique Vivante elképesztő, guruló és világító hangszer-installációiról is, amelyek a szirének énekét hozzák el minden este a Csónakház előtti úton.

Cardbordia sátor

Idén egy teljesen új programhelyszínnel jelentkezik a Sziget az utcaszínházak és a kreatív workshopok szerelmeseinek. A vállalkozó kedvű látogatók közelebb kerülhetnek az utcaszínházi társulatok világához, hiszen a Cardboardia workshopjain kartonpapírból, a művészekkel közösen készíthetik el a tárgyakat, melyekkel később közösen felvonulnak. Elkészíthetik saját maszkjukat és ruhájukat, valamint közösen kitalálhatják az általuk megalkotott kartondoboz-karakter megszemélyesítését. A program nem is lenne teljes, ha az egyes napokat nem egy nagyszabású felvonulással zárnánk, ahol mindenki bemutathatja frissen szerzett tudását és kézügyességének bizonyítékát. A mindennapos felvonulás zenei kíséretéről pedig a francia Ooz Band gondoskodik, akik látványos megjelenésük mellett őrült koreográfiájukkal és a hangszereikből elővarázsolt funk, jazz, hip-hop és balkán ritmusokkal hívják fel magukra a figyelmet.

Sátor Határok Nélkül

A Múzeumi Negyedben megjelenő budapesti Néprajzi Múzeum és a vele érkező párizsi Musée National de l’histoire de l’immigration (Bevándorlástörténeti Nemzeti Múzeum) tavalyi sikeres együttműködését követően idén is közös programmal készül a Szabadság Szigetére, hogy fontos és aktuális témákkal aktivizálja a Sziget lakóit. A két múzeum közel 100 négyzetméternyi kiállítással és szórakoztató akciókkal járja körül az integráció, bevándorlás és befogadás témaköröket. A magyar-francia szakértői csapat közös kerekasztal beszélgetésben keresi például a művészet szerepét a társadalmi integrációban, s a migrációs folyamatok bemutatása mellett a különböző kultúrák kölcsönös megismerését hirdetik. A párizsi múzeum sokoldalúan ábrázolja az európai migrációs és integrációs folyamatokat, gyűjteménye és interaktív bemutatói segítségével. A Szigetre kialakított programbörzéje és kiállítása történelmi, geopolitikai és művészeti nézőpontokat ötvöz. Az antirasszizmust hirdető szitanyomó-műhely, nyelvi keveredést szemléltető origami játék, társadalmi beilleszkedést szimbolizáló asztalifoci is szerepel az izgalmas elemek között.

A budapesti Néprajzi Múzeum idén a magyarországi romák kultúrájának és integrációjának bemutatására helyezi a hangsúlyt. Milyen prekoncepcióink vannak a cigánysággal kapcsolatban? Vajon mennyire erős feléjük a társadalmi szolidaritás? Kölcsönösen azonosulunk egymás kultúrájával, vagy ez egyoldalú elvárás? A kérdésekre közvetlenül, első kézből kaphatunk választ: a fesztiválozók roma mesterekkel és művészekkel találkozhatnak, hagyományos zenéléssel, gasztroprogrammal, tánccal, közösségi alkotással. A látogatók bepillantást nyerhetnek a Néprajzi Múzeum egyedülálló roma gyűjteményének anyagába, partner civil szervezeteinek munkájába, és kortárs roma képzőművészeti alkotásokkal is ismerkedhetnek. Cél, hogy szembesüljünk a prekoncepciókkal, sztereotípiákkal, s személyes benyomásainkat értelmezve a program keretében együtt bontsuk le azokat. A kínálatot a Napi vetítőben a roma integrációval és szegregációval foglalkozó dokumentumfilmek és sokszor megosztó, nagy port kavart játékfilmek egészítik ki, s itt szerepel majd a Verzió emberi jogi dokumentumfilm fesztivál filmblokkja is. Szó lesz még a DiverCity projektről, a várost és a múzeumot összekötő nemzetközi kísérletről, melynek célja, hogy a kultúrához való hozzáférés bárki számára elérhető gyakorlat legyen. A Sátor Határok Nélkül közönségkedvencei, úgy, mint a Műtárgyrejtvény vagy a Mobility kollektív világtérkép idén is megtalálhatók lesznek. A komoly témák és figyelemreméltó megközelítések mellett a helyszín továbbra is a tartalmas kikapcsolódás szigete a Múzeumi Negyedben.

Múzeumi Negyed

A 2008-ban létrehozott Múzeumi Negyed, a legnagyobb és legérdekesebb budapesti és magyarországi múzeumok interaktív bemutatkozásának helyszíne, egy kulturális és művészeti találkozóhely. A múzeumok kihelyezett programokkal, játékokkal várják azokat a fesztiválozókat, akik a lazítás mellett, történelmi, művészeti ismereteiket is szeretnék bővíteni, valamint augusztusban a résztvevő múzeumok aktuális kiállításai kedvezményes, félárú jeggyel látogathatóak a sértetlen Sziget, valamint CITYPASS karszalaggal érkezőknek.

Kitelepülő intézmények: Aquincumi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, kArton képregény és karikatúra múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Mai Manó Ház és Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Néprajzi Múzeum és a párizsi Musée national de l’histoire de l’immigration (Bevándorlástörténeti Nemzeti Múzeum) közös sátra, Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum (PAM), Magyar Természettudományi Múzeum és a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közös sátra.

Ji Csing Labirintus

Az Élőkép Színház már jól ismert nyolcszögletű labirintusában ezúttal is az ősi kínai javaskönyv, a JiCsing alapját képező nyolc háromvonalas ősjelet (trigramot) személyesíti meg. Ezek sorban: Az Ég, A Föld, A Dörgés, A Szél, A Víz, A Tűz, A Hegy, A Tó. A látogatók a bejáratnál egy nyolcszögletű (bágua) kerék segítségével kipörgetik maguknak azt a két trigramot, melyeket a labirintusban bolyongva, az azoknak megfelelő szereplőkkel és a látogatótársakkal interakcióba lépve tudnak majd önmagukra vonatkoztatni és megfejteni.

GameLandHub

A helyszín 2017-ben is hozza a biztos és népszerű formáját, miközben ismét újít. Idén a parti társasjátékok legfrissebb és legkeresettebb formái biztosítanak változatos és vidám időtöltést. Az együttműködés – ahogy az élet számtalan területén elengedhetetlennek számít – már a társasjátékok világában is megjelent. Képzett játékmesterek segítségével többek között a Dixittel és a Banggel, a kooperatív játékok gyöngyszemeivel, a Hanabival és a Pandemic-kel szórakozhatnak a látogatók. De megtalálhatóak lesznek a helyszínen a Concept és a Firkaland is, mint a legkeresettebb és legsikeresebb játékok. Ezzel párhuzamosan a digitális világot több konzollal is a PS4 és az XBOX képviseli. A RUBIK KOCKA, a DARTS és a PÓKER, mint a világ szinte mindenki által beszélt közös nyelvei, 2017-ben is számtalan örömet és emléket biztosítanak a GameLandHub helyszínen.

Sakksátor

A Magyar Sakkszövetség támogatásával megvalósuló Sakksátor már évek óta remek lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra, kizökkentve látogatóit a fesztivál nyüzsgő forgatagának zajából. A sátorban amellett, hogy a partibemutató elemzésekkel egybekötött oktatások segítségével mindenkiből egy kicsit jobb játékos válik, lehetőség van arra is, hogy a Fesztivál köztársaság polgárai sakk és feladványfejtő versenyeken összemérjék tudásukat a világ minden pontjáról érkező társaikkal. Azok számára is tartogat meglepetést a sátor, akik ennél nagyobb kihívásra vágynak: ha igazán profinak érzed magad, mérd össze tudásod hazánk legjobb sakk nagymestereivel! A Sziget legjobb sakkozóját a napi előselejtezőket követően az utolsó napon rendezett döntőn hirdetik ki.

Cinema Hungary/TEDxBudapest Klub Sátor

Idén ismét közös sátorban lesz megtalálható a Nemzeti Filmalap és TEDxBudapest programja.

Üljünk újra egymás mellé a Cinema Hungary sátorban!

Rekordszámú filmmel, a legfrissebb és legnagyobb magyar mozisikerekkel, a nemzetközi filmfesztiválok kedvenceivel, továbbra is pattogatott kukoricával és idén először kultfilmekkel, felújított magyar klasszikusokkal és némafilmekkel is várja a nézőket a Cinema Hungary – Mozi a Szigeten.

A Gyere, ülj mellém! Nézzünk magyar filmeket a Szigeten! mottóval a Filmalap és a Sziget közös kezdeményezéseként indított vetítéssorozat immár harmadszor tűz műsorra magyar filmeket a Cinema Hungary sátorban. A teltházas előadásokon felbuzdulva a Filmalap idén rekordszámú, azaz 23 magyar alkotást vetít a légkondicionált vetítősátorban, a külföldi látogatókra gondolva angol felirattal. A Cinema Hungary műsorán lesz az elmúlt év magyar filmtermése, többek között a Berlinale Arany Medve díjas Testről és lélekről, az elmúlt évek legnagyobb közönségsikere, a Kincsem, a legfrissebbek közül pedig a Brazilok című vígjáték. Idén először a Filmarchívum kincseiből is látható lesz válogatás, benne a felújított és digitalizált Körhinta, mellyel a forgatáskor mindössze húszéves Törőcsik Mari egycsapásra világhírű lett. A Kopaszkutya című filmszatíra a 80-as évekbe, a Moszkva tér generációs kultfilm a 2000-es évek elejére repít vissza. Sőt, műsoron lesz minden idők legsikeresebb rajzfilmjeinek egyike, a Macskafogó is. A Filmalap fő céljainak egyike, hogy visszahódítsa a közönséget a magyar filmekre, és felhívja a figyelmet a mozizásra, mint emlékezetes közösségi élményre. Augusztusban irány a Cinema Hungary a Szigeten!

TEDxBudapest Klub bemutatja –SZIGET – IMAGINE

A TEDxBudapest/TEDxYouth@Budapest már nyolcadik éve teremt platformot olyan tehetséges és tettre kész fiatalok számára, akik saját eszközeikkel dolgoznak egy jobb világért. „Hiszen a jövő a mi kezünkben van és nem elég csak beszélni, tenni is kell az álmainkért.” A TEDx-konferenciákon olyan emberek kapnak bemutatkozási lehetőséget, akik nagyszerű ötleteikkel, formabontó gondolataikkal és innovatív termékeikkel formálják a jövőt – olyanokat, akiket érdemes felkarolni, akikre érdemes odafigyelni. Mindenkit sok szeretettel vár a TEDxBudapest Klub sátra, főleg azokat, akik szeretnének közösen álmodni, gondolkozni és tenni egy jobb jelenért és jövőért!

Magic Mirror

„Kimondott szó – kilőtt nyíl” – tartja egy közmondás, és valóban: amiről beszélünk, azt nem seperjük szőnyeg alá többé. Társadalom, szex, viselkedés, elvárások, belátások, befogadás, művészet, ideológia – élet. Én, te, mi. Kerekasztal beszélgetés formátumú talk show-jában Steiner Kristóf vendégeivel idén is várja azokat, akik érdeklődnek az LMBTQ témák iránt. Kristóf vendége lesz Eli Nassau, aki Mexikó egyik legszegényebb negyedében született és tradicionális zsidó neveltetést kapott, ma pedig színész, szerző és aktivista, nem utolsó sorban pedig világszerte tart előadásokat LMBTQ jogokról és az álmok megvalósításáról. Khader Abu-Seif Izraelben született palesztin aktivista, aki a Netflixen is vetített “Oriented” című dokumentumfilm sztárja, szintén Kristóf beszélgetőpartnere lesz, akárcsak Márkus Sándor rebellis bábszínész, akinek előadásai azt hívatottak kommunikálni: miért kellene szégyellni azt, akik vagyunk?

A “Nemek igenje”elnevezésű blokkban azt kutatják, mennyire elfogadott a mai (magyar és nemzetközi) társadalomban transznemű emberként élni, dolgozni. Felszólal Jaimie Wilson zenész, DJ és LMBTQ harcos – aki lánynak született és élete első 18 évét így is élte, majd a nemváltoztató műtét mellett döntött. Mára kitartása és elhívatottsága igazi „social media” sztárrá tette. A magyar mezőnyből Rea Mueller YouTube vlogger lesz jelen – aki Andrásként kezdett vlogolni, majd Andreaként tért vissza.

Beleáshatjuk magunkat a szivárványcsaládok mindennapjaiba is. Hogyan kezeli a helyzetet az iskola, a többi gyerek, az osztálytársak szülei, és persze maga a csemete? Velünk lesz Gergely Vera leszbikus édesanya, aki az “állami bölcsi, vagy magán?”, “És mit szól a védőnő?” – jellegű praktikus kérdésekre is választ ad. Édesapáink is lesznek: Szabó Szilárd és kedvese, Tarnai Ervin pedig Magyarország egyik első meleg férfi párjaként mesélnek az Amerikában zajló béranya programról.

Szóba kerül a “Homofób melegek” ügye is, amikor a melegek ítélkeznek melegek felett, melegek kitaszítanak transzneműeket, transzneműek kitaszítanak tranvesztitákat, leszbikusok ítélkeznek gay pasik felett, stb.. Az erdélyi LMBTQ közösség kolozsvári vezetői egy olyan világról mesélnek, ahol bár jelen van a meleg szubkultúra, másnak lenni merész vállalkozás. Szkiba Zsuzsanna a pozitív testkép aktivista és mentor arról osztja meg tapasztalatait, miért fordulhatnak egymás ellen az emberek még azonos szubkultúrán belül is. Hegedüs J. Csaba, a Melegség és Megismerés Program facilitátora is vendég lesz – ők iskolákban tartanak előadásokat másságról és mindarról, amit egy gyermeknek tudnia kellene. Erdei Zsolt, a HUMEN (az ország egyetlen meleg magazinjának) főszerkesztője pedig az LMBTQ közösség összetartó erejére és széthúzó tendenciájára is reflektál.

Nem múlhat el a hét “Coming Out” téma nélkül – ám van, hogy az előbújás azt jelenti: az anya vagy apa nem hajlandó társadalmi skatulyába bújni a sztereotip gyermeknevelés kedvéért. Ezra Dagan Izrael egyik veterán színésze, aki nemrégiben mutatta be Tel Avivban és Jeruzsálemben az “I Am My Own Wife” c. monodrámát, melyben 70 évesen egy transzszexuális nőt alakít. Árvai Nóra pszichológus és terapeuta a hagyományos apa és anya kép mélyére ásva osztja meg tapasztalatait és egyúttal egy új alternatívát is kínál a “szokatlan szülők” számára. Sherry Vine és Gloria Viagra, a legismertebb és leghíresebb transzvesztita előadóművészek mesélnek arról, megszokott–e a “drag” társadalomban a gyermekvállalás. Az angol nyelvű kerekasztal-beszélgetéseket követően, 17.00-tól indul az évek óta nagy népszerűségnek örvendő filmes program. Kristian Petersen filmrendező, producer és egyetemi oktató állította össze az idei programot a Berlinale, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál queer témájú filmjeiből, illetve ő moderálja a filmeket követő beszélgetéseket is.

A tavalyi év nagysikerű újítása, a Sziget Comedy idén is visszatér a Magic Mirror színpadára – a már jól ismert Dave Thompson ezúttal is a világ minden tájáról hívta el barátait, hogy humorukkal megdolgoztassák a Szitizenek nevetőizmait. Velünk lesz Geoff Boyz, Dickie Richards, Sean Meo, Michael Fabbri, akárcsak Prince Abdi, Charmaine Davies, Patrick Lamb, Paul Rickett, Joe Bor, az Oddbods és a hazai szcéna népszerű alakja, Galla Miklós is. Egyenesen Ausztráliából érkezik Tina C., aki sajátos humorával és előadásmódjával nyűgözi le hallgatóságát. Férfiként is tökéletes nő, a csábítás a vérében van és még annak is érdemes megnézni a műsorát, aki nem kedveli a country zenét. Tényleg.

A nevetést követően is a szórakozásé marad a főszerep: a színpadot izgalmasabbnál-izgalmasabb zenekarok hódítják meg, majd 23.00-kor következik a sátor talán legnépszerűbb programja, a varieté műsor. Büszkék vagyunk, hogy idén a világhírű társulat, az ausztrál LIMBO ejti ámulatba a látogatókat. A Scott Maidment által rendezett show már szinte minden nagyobb világvárosban megfordult. New York, London, Melbourne után végre a Szigeten is látható lesz. Őrült ritmusok, hajmeresztő trükkök, kabaré, cirkusz és akrobatika egyesül ebben a szexi és provokatív előadásban. Kidolgozott felsőtestek, csinos lányok, élőzene, tüzes pillantások, bilincsek és láncok, a LIMBO biztosít mindent, ami egy feledhetetlen Magic Mirror show tartozéka. A műsor után pedig mi más is következhetne, mint a már legendásnak számító, hajnalig tartó party a Magic Mirrorban a szcéna legjobb DJ-ivel és a hangulatot feledhetetlenné tevő közönséggel.

ArtZone

Az ARTZONE 2017-ben már a Sziget jól ismert és egyik legkedveltebb nappali helyszíneként tér vissza. A kreativitásnak és képzőművészetnek dedikált helyszín olyan workshopokkal várja a látogatókat, melyek segítségével a szigetlakók közel kerülhetnek a gyermeki boldogság érzéséhez az alkotás és a kreatív energia felszabadítása által. A nagy sikerre való tekintettel a koncepció nem változott, idén is művészeti iskolák, művészeti csoportok és trendi dizájnerek segítségével élhetik ki kreativitásukat a Szitizenek az ArtZone-ban.

A program összeállításakor előnyben részesültek azok a koncepciók, ahol a re-cycling látásmód érvényesül és ahonnan apró, saját készítésű emlékekkel távozhatnak a Szigetlakók. A legsikeresebb programok évről-évre visszatérnek, így idén is jelen lesz a Medence csoport RE-KONCEPT és Szék-készítő workshopja, ahol molinóból lehet divatos táskákat, illetve a fesztiválon igencsak hasznos napozószékeket készíteni. A barkácsolás rejtelmeiben segít eligazodni a tavalyi évben debütáló és nagy népszerűségnek örvendő program a TECHNIKA jóvoltából. A Romani Design Stúdió segítségével közelebb kerülhetünk a tradicionális cigány kultúrához, miközben izgalmas cigány motívumokkal díszített kiegészítőket készíthetünk. A Pop UP sátor minden nap más és más fiatal divattervezőnek ad helyet a bemutatkozásra, akik egész napos workshopot tartanak, beavatva saját technikájukba az érdeklődőket. Találkozhatunk például Horváth Julival a JH Concept tervezőjével, valamint Csalár Bencével és az ALL ON YOU márka alkotóival is, illetve lehetőség nyílik a tervezők Sziget által inspirált kollekcióinak megtekintésére és a darabok megvásárlására is.

Az ARTZONE egyik újdonsága a szuper trendi MÜSKINN táskakészítő csapat workshopja, ahol övtáskát, pénztárcát, telefontartót vagy tolltartót készíthetnek a vállalkozó kedvű fesztiválozók. A KÉK (Kortárs Építészeti Központ) részvételének köszönhetően építészeti és vizuális kreativitást fejlesztő játékokban is részt vehet a közönség egész nap, valamint a Szitizeneknek lehetőségük nyílik hozzájárulni a Sziget közösségi kertjének megépítéséhez és, gondozásához. A tavalyi nagy sikert követően az Unicorn Factory sátrában idén is unikornissá válhatnak a látogatók (még ha csak egy smink erejéig is), valamint boldog tulajdonosai lehetnek egy saját készítésű unikornisnak, miközben megoszthatják véleményüket a „Boldogságról”, egy profi csapat által forgatott filmfelvételen. A programokra történő ráhangolódást segíti minden reggel és délután a Detox jóga 11 és 15 órától.

A képzőművészeti élmény egyik fő felelőse az idén a GODOT Galéria – a Kapusátor kiállító termében a Galéria művészeinek alkotásaiból, a “Boldogság” témájára készült válogatáskiállítás lesz látható. Szintén a Godot Galériához kapcsolódóan Bukta Imre tisztel meg bennünket az idén és népszerűsíti a Mezőszemerei Művész Falu projektet, ami egy izgalmas installációt és tojásfestő workshopot jelent a művész vezetésével. Idén sem maradunk AGORA és Magyar Mozgó Képtár művésztelepek nélkül. Az Artlocator Magazin és a Deák 17 Galéria ebben az évben közösen dolgozta ki programját: a Creative Lab-ben újrahasznosítható anyagok széles választékával, eszközökkel és kreatív segítőkkel olyan „labort” alakítanak ki, ahol a látogatók saját maguk fejleszthetik ki termékeiket. A Szitizeneknek lehetőségük lesz saját készítésű flip-flop papucsot alkotni és üzeneteket hagyni az interaktív Pixel Post it falon. Az Art Label Budapest fiatal kortárs magyar képzőművészek menedzselésével foglalkozó ügynökség sátránál furcsa fejfedőket, praktikus, vagy éppen extravagáns ruhadarabokat, bútorokat és fesztivál-emlékeket készíthetnek a látogatók újrahasznosított alapanyagokból. Miért is ne lehetne új életet adni a tárgyaknak, melyek szórakozásunk kellékei voltak? A Kisképző régi és jelenlegi diákjai képzőművészeti workshoppal várják a Sziget látogatóit, akik betekintést nyerhetnek a tárgyalkotás művészetébe, kipróbálhatják a gipszöntést, agyagozást. Érdemes egy extra pólót is csomagolni, hiszen aki nem sajnálja a felsőjét, annak a művészek izgalmas szitanyomatokkal készítenek egy „újat”. A Kisképző után idén először a “ Nagyképző” azaz a Magyar Képzőművészeti Egyetem is megjelenik az ArtZone-ban. Az egyetemi enteriőr által ihletett sátordizájn és az egyetemi képzések által megálmodott workshopok teszik felejthetetlenné a sátorban töltött perceket. Pólószitázásban, gipszkézöntésben itt sem lesz hiány, illetve közösségi képző-kifestő készítésére is lehetőségük nyílik a látogatóknak!

A művészeti iskolák közül nem hiányozhat a MOME sem. Analóg Tinder nevű projektjük a ma nagyon trendi és népszerű online ismerkedési módot valós térbe helyezi, elkerülve minden sallangot, hogy csak a szimpla vonzalom kapjon egy új kommunikációs csatornát a Sziget Fesztiválon. Az ismerkedni vágyó szigetlakók különböző nehézségű origami szíveket hajtogathatnak választottjaiknak, ezzel is kimutatva érdeklődésüket. Szintén a MOME sátorban kap helyet a Textil! workshop, ahol a résztvevők egyéniségüknek megfelelő, színes kiegészítőket készíthetnek újrahasznosított textil hulladékból a diákok által dekorált, direkt a Szigetre készített installációk között, egyéb izgalmas programok mellett. Az ArtZone rét és a Kapusátor kiállítás minden nap 11-22 óráig tart nyitva, a workshopok pedig 11-20 óráig várják az érdeklődőket. Minden workshop ingyenes!

Pentalum – Luminárium

A Luminárium alámerülés egy színes álomvilágba, mindez 800 m2-en speciális műanyagból és fóliákból, nagyteljesítményű légbefúvókkal megvalósítva. Ez egy szobor, ahol a művész építész, és a festést (nap)fény végzi. A 25 éves, notthinghami székhelyű Architects of Air alkotásaiban 1992 óta mára több mint 8 000 000 látogató gyönyörködhetett, tudniillik a különleges fényáteresztő képességű műanyagból készült épületek – melyek falait a befújt levegő nyomása tartja – egész évben, egymást váltva látogatják a különböző fesztiválokat, rendezvényeket szerte a világban. A Lumináriumban a főszerep a látogatóé, és a részben-fényáteresztő falakon átszűrődő pszichedelikus fényeké, színorgiáé. Legtöbbünk fényérzékelése akkor volt utoljára kitéve ilyen élménynek, amikor anyánk a gyerekágyban felénk lógatott egy színes izét, hogy abbahagyjuk az üvöltést. Érdekes módon, itt bent tényleg elhallgatnak az emberek…

Before I Die

A vietnámi származású Candy Chang nemzetközi hírű designer-művész munkatársával arra törekszik, hogy a várost és közvetlen környezetét ábrándozásra, több érzelemre sarkallja, aktiválja a társadalmat az elmélkedésre és minél több lehetőséget adjon arra, hogy az emberek megosszák egymással vágyaikat, reményeiket, félelmeiket és történeteiket. Ez az interaktív, nyitott, művészeti projekt várja az érdeklődőket minden nap 12:00-22:00 óra között, akik megosztanák gondolataikat vagy éppen újakat keresnének. Idén az egész fal a látogatók rendelkezésére áll, hogy kifejezzék, mi az, amire vágynak életük során. A Sziget közössége a hét folyamán gondolataival építheti ezt a végtelen bakancslistát. A “Before I Die” fal az évek alatt körbeutazta az egész világot, ebben az évben a Sziget és a Banner Casting közös projektjeként, ötödik alkalommal érkezik a Szigetre.

Sport TV Sport Zone

Már tizenhét éve folyamatosan biztosítják a Sziget látogatóinak a Sporthelyszínen a változatos sportolás lehetőségét. Divat lett a sport, divat lett sportolni, egészségesen és fitten élni. A közösségi oldalak roskadoznak a fiatalok sportos életét bemutató posztoktól. A sportolási hullám mára már sokakban meggyőződéssé, újfajta életmóddá alakult át. A fesztiválozók mindennapjainak fontos része a mozgás. Miért lenne ez másképpen a Szigeten eltöltött idő alatt? Idei évben a helyszín szervezői szeretnék közelebb hozni a közösségi mozgás élményét, ezért naponta több órányi nyilvános edzéssel (streetworkout, TRX, stb.) készülünk a látogatók számára a megszokott sportolási lehetőségeken kívül. Minden nap folyamatos sportolási lehetőségek várják az érdeklődőket 10 órától 19 óráig, a sportolást elősegítendő a helyszínen valamennyi sportághoz kapcsolódóan sportszerkölcsönző is működik. Kispályás labdarúgás, strandröplabda, streetball, asztalitenisz, csocsó, darts és tollaslabda… mindenki találhat számára izgalmas aktív kikapcsolódási lehetőséget. Akinek ez nem lenne elég, megmutathatja, hogy igazodik ki az asztalihockey, az XXL csocsó, a petangue vagy éppen a teqball technikáinak rejtelmeiben. Az élményprogramok közül a méltán népszerű BAGJUMP mellett kalandpark, twister fal, mászófal, goldsprint, evezős ergométel, focibiliárd, dartsfoci és dodgebow áll rendelkezésre.

Civil Sziget

A Civil Szigetre interaktív, többnyelvű programmal pályázó szervezeteket várnak, olyan fontos, a fesztivál közönségét is érintő témákban, mint például a környezetvédelem, emberi-és kisebbségi jogok, drogprevenció. A Civil Sziget területén működő EU Meeting Pointban jelennek meg az Európai Unióval foglalkozó szervezetek. A Civil Sziget fontos színtere a civil szférán belüli találkozásnak, párbeszédnek is, sőt a külföldi civil szervezetek jelenléte révén, a nemzetközi tapasztalatcserének.

Több száz jelentkező közül, pályázat útján választják ki azt a kb. 100 társadalmi szervezetet és civil társadalommal együttműködő intézményt, melyeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítanak.

XS Land

Interaktív élményparkban több fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet közreműködésével, az általuk kifejlesztett és működtetett játékok segítségével mutatják be a fogyatékkal élő emberek mindennapjainak kihívásait. Személyes élményeken keresztül, játékos, szórakoztató formában szeretnék elérni a fogyatékkal élőkkel szembeni társadalmi attitűdváltást. Az élménypark mellett működő Easy XS Camp pedig könnyű hozzáférést biztosít a fesztiválozáshoz különböző kemping- és egyéb szolgáltatásaival azoknak a látogatóknak, akiknek speciális segítségre van szükségük a kikapcsolódáshoz.

Mission Szitizen by Viber

Évek óta hatalmas sikerrel és több száz csapat részvételével fut a Mission Szitizen játék, melynek lényege, hogy a jelentkező csapatoknak különböző pontokat érő feladatok végrehajtásából kell összegyűjteni a lehető legtöbbet, a nyertesek pedig a Szigeten élvezhetik a „VIP vendégek” kényelmét.

Idén eddig 230 csapat regisztrált a játékra a világ minden tájáról, összesen 32 országból. A rengeteg holland, francia, angol és ír csapat mellett játszanak Ausztráliában, Afganisztánban, Algériában, Izlandon, Izraelben és Új-Zélandon, s már túl vannak a 850 beküldött mission-ön és a játék május 31-ig tart még.

A Viber – a világ egyik legelterjedtebb, globális üzenetküldő alkalmazása – és a Sziget új és izgalmas kalandot kínál a világ minden tájáról érkező látogatóinak – a küldetés neve Mission: Szitizen by Viber.

A Sziget rajongói most a Viberen keresztül küzdhetik le a kihívásokat, ezzel VIP élményekhez juthatnak valamint további, csupán a Mission:Szitizen nyertes csapatai számára elérhető, nagyszerű fesztiválos díjakat nyerhetnek. A Viber és a Sziget együtt formálják és fejlesztik a fesztiválok kommunikációját és különleges, egyedi élményét. A rajongók most egy páratlan fesztiválos utazáson vehetnek részt a Viber-rel, belekóstolhatnak a hamisítatlan bulizós hangulatba a Sziget Chat Bot használatával: http://chats.viber.com/sziget „A Viber és a Sziget 2016 óta folytat hosszútávú stratégiai együttműködést, melynek során a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával a rajongók korábban elképzelhetetlen élményekhez juthatnak. A fesztiválok birodalmának új korszakába nyerhetnek betekintést a felhasználók a szórakoztatást szolgáló mesterséges intelligencia, az azonnali személyes ajánlatok és dinamikus vizualizáció révén” – mondta Atanas Raykov, a Viber KKE és FÁK térségért felelős üzletfejlesztési igazgatója.

Óriási hajón bulizhatsz a Szigeten

A Sziget még 25 év után is képes meglepetést okozni – és ehhez nem is mindig kellenek világsztárok. Az idén negyedszázados fesztivál ezen a nyáron vízre teszi a Sziget 25 Cruisint, Budapest legmenőbb hajós buliját augusztus 9. és 13. között.

A Sziget 25 Cruisin borítékolhatóan az egyik legizgalmasabb Sziget helyszín lesz az idén, hiszen maga is olyan, mint egy folyamatosan mozgásban lévő Sziget. A hajón elsősorban a tánc dominál majd, de azok, akik inkább elmélyülten fürkésznék a folyton változó hátteret 30 nyugágyon és 60 babzsákon heveredhetnek le a napfénytől védett, fedett kerengőn. A hatalmas hajón bőven van hely barangolni, bámészkodni és természetesen bulizni is, hiszen Közép Európa legnagyobb mozgó táncteréről van szó. A Sziget 25 Cruisinon maga Budapest, Európa egyik legszebb fővárosa szolgáltatja a vizuált. Táncos városnézés, ahol a történelmi panorámán túl a modern és pezsgő Budapestben is gyönyörködhetsz, a Parlamenttel, a MüPával, a Bálnával vagy éppen a Citadellával a háttérben.

A Szigeten túl is Sziget:

Egy kiállítás erejéig a Capa Központba költözik a Sziget

24 év Sziget fotóiból készült installációk kerülnek a Nagymező utcába

A Sziget 25. évfordulójának alkalmából látványos fotókiállítást rendez a fesztiválon évek óta jelen lévő Capa Központ. A SZIGET 25 – FEKETÉN-FEHÉREN-SZÍNESBEN című tárlatot a World Press Photo- és Prima Primissima-díjas Benkő Imre a Sziget elmúlt 24 évében készített fotóiból, valamint a Rockstar Photographers alkotói, Csudai Sándor, Mohai Balázs, Mudra László és Kálló Péter fesztiválos képeiből válogatva rendezik látványos felületekre és megjelenítőkre installálva. A kiállítás a nosztalgikus kezdetektől a máig vezet végig a Sziget negyedévszázados történetén a zene melletti másik nemzetközi nyelv, a képi kifejezés kiváló alkotóinak munkáin keresztül: Benkő Imre dokumentarista megközelítése és a rocksztár fotósok attitűdjének találkozása egy térben egyúttal a Sziget sokarcúságának lenyomata is. A mind látványvilágában, mind tartalmában egyedülálló kiállítás július végétől szeptember elejéig lesz látható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nagymező utcai rendezvénytermében.