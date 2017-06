Sound extra: exkluzív bulihajó a Balatonon

7 megosztás Facebook Twitter

A Sound minden napján 2017-ben is kifut a Balaton vizére a tavaly teltházas bulikkal debütáló exkluzív Party Boat, a fedélzeten olyan sztárokkal, mint Max Cooper, Jan Blomqvist, Eelke Kleijn, Sasha vagy az Art Department. Európa legjobb vízparti bulifolyama idén július 5-9. között várja a látogatókat Zamárdi “fesztiválbeach”-én.

A nyár legbulisabb Balaton-parti napjait ígéri idén is a Sound, nemzetközi sztárfellépők hosszú sorával, egyedi, a partra és a stégekre varázsolt fesztiválbeach-csel és a hajnalba nyúló partiknak keretet adó, fantasztikus balatoni naplementével. Tavaly azonban már a Balaton víztükre is programhelyszínné vált, kifutott ugyanis a Party Boat, egy exkluzív bulihajó, mely a nagy sikerre való tekintettel idén is vízre száll, a fedélzetén nap, mint nap más sztár DJ-vel. Az idei Boat Party a tavalyinál is nagyobb neveket kínál: fellépője lesz a legutóbbi lemezét tavaly megjelentető, 10 éve aktív londoni techno és ambient DJ, Max Cooper. A melankolikusabb elektrót Jan Blomqvist hozza el, ezúttal egy DJ-set formájában, de fellép még a sokszínű és izgalmas zenékben utazó Art Department is. A hétvégén a rengeteg reklám- és filmzenét is író DJ – producer Eelke Kleijn és a legendás wales-i DJ, Sasha készül külön bulival a partihajón.

A Sound feelingjét a Balaton közepéig behajózó katamarán délutánonként fut ki a vízre, a kikötőig és vissza transzfer szállítja az utasokat, a hajón koktélbár és chillezésre kialakított terület csábítja a vendégeket, viszont csak 300 főt engednek fel a fedélzetre és emlékezve a tavalyi érdeklődés dömpingre, érdemes idén mihamarabb lecsapni a jegyekre. A fesztiválbérleteseknek olcsóbb, a többi részlet pedig itt: www.balatonsound.hu

Addig pedig egy kis ráhangolódás a zenére:

Max Cooper youtu.be/RG_TfS7ZopY

Jan Blomqvist youtu.be/e_g8Y7YE-8I

Art Department youtu.be/gu7xpSi-cnA

Eelke Kleijn youtu.be/lojp_TR507w

Sasha youtu.be/h-dqr97u5I8