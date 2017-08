Mi is annyira jó a Szigetben?

1 megosztás Facebook Twitter

Lassan beindul a nyár, vele a fesztiválszezon, ami majd a Szigetben csúcsosodik ki. A mostani lesz a 25., ebből az alkalomból a szervezők összeszedték a „Sziget feeling” 25 jellemző pillanatát.

A Sziget szervezői minden évben kutatást végeznek a látogatók közt, amiből kiderül, hogy elsősorban az élmény, a „Sziget Feeling” az, amiért érdemes felkerekednünk évente egyszer, hogy túl a hídon elvegyüljünk a sok jóban. Az elmúlt évi kutatásból az is kiderült, hogy tovább növekedett azoknak az aránya, akik az tavalyi élmények után idén is szeretnének kilátogatni a Szabadság Szigetére és a visszatérő fesztiválozók túlnyomó többsége stabilnak vagy javulónak gondolja a színvonalat, a programok változatosságát, a szolgáltatások színvonalát és sokan említik, hogy a látvány milyen sokat fejlődött az elmúlt években, mennyire szépült a Sziget. És amikor azt kérdezték a látogatóktól, hogy “ha csak egy szóval kellene jellemezned a Szigetet, mi lenne az?”, a többség szerint a legfontosabb szavak, a szabadság, bámulatos, különleges, tök jó, óriási, őrült. Mint ahogy a szigetlakók is barátságosak, jófejek és őrültek is. Tavaly majd’ félmillióan voltunk kint az egy hét alatt, idén is sok emberre számítanak a szervezők, s aki még olcsóbban akar jegyet beszerezni jó, ha siet, mert május 31-ig még jelentős a kedvezmény.